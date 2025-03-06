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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rangers sınavı bu akşam: Maç nereden izlenir? Saat kaçta? Nerede oynanacak?
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rangers sınavı bu akşam: Maç nereden izlenir? Saat kaçta? Nerede oynanacak?
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, çeyrek final yolunda avantajlı bir skor... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, nerede oynanacak?Kadıköy’de büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe - Rangers karşılaşması, 6 Mart 2025 Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, 20:45’te başlayacak.Maç hangi kanalda yayınlanacak?Bu önemli karşılaşma, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna devam etmek istiyorJose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı bir performans sergiliyor. Play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht’i eleyen sarı-lacivertliler, Rangers karşısında da galibiyet hedefliyor. Kadıköy'deki atmosferin de desteğiyle ilk maçtan avantaj çıkarmak isteyen Fenerbahçe, çeyrek final için önemli bir adım atmaya çalışacak.Rangers, deplasmanda sürpriz peşindeİskoç ekibi Rangers, UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasını başarılı bir şekilde tamamladı ve doğrudan Son 16 Turu’na yükseldi. Philippe Clement yönetimindeki İskoç temsilcisi, İstanbul’dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Muhtemel 11’lerFenerbahçe: Altay Bayındır – Osayi-Samuel, Becão, Szalai, Ferdi Kadıoğlu – İsmail Yüksek, Miha Zajc – Tadic, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent – Edin Dzeko Rangers: Jack Butland – Tavernier, Goldson, Davies, Barisic – Lundstram, Raskin – Cantwell, Sima, Lammers – DessersMaç öncesinde üzücü bir gelişme yaşandı. İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında bir Rangers taraftarı hayatını kaybetti. Fenerbahçe ve Rangers kulüpleri, yayımladıkları mesajlarla başsağlığı dileklerinde bulundu.
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Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rangers sınavı bu akşam: Maç nereden izlenir? Saat kaçta? Nerede oynanacak?

14:56 06.03.2025
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uefa avrupa ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, çeyrek final yolunda avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe- Rangers maçı ne zaman ve nerede oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanıyor?

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Kadıköy’de büyük heyecana sahne olacak Fenerbahçe - Rangers karşılaşması, 6 Mart 2025 Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, 20:45’te başlayacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Bu önemli karşılaşma, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe, Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı bir performans sergiliyor. Play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht’i eleyen sarı-lacivertliler, Rangers karşısında da galibiyet hedefliyor. Kadıköy'deki atmosferin de desteğiyle ilk maçtan avantaj çıkarmak isteyen Fenerbahçe, çeyrek final için önemli bir adım atmaya çalışacak.

Rangers, deplasmanda sürpriz peşinde

İskoç ekibi Rangers, UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasını başarılı bir şekilde tamamladı ve doğrudan Son 16 Turu’na yükseldi. Philippe Clement yönetimindeki İskoç temsilcisi, İstanbul’dan avantajlı bir skorla dönmek istiyor.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır – Osayi-Samuel, Becão, Szalai, Ferdi Kadıoğlu – İsmail Yüksek, Miha Zajc – Tadic, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent – Edin Dzeko
Rangers: Jack Butland – Tavernier, Goldson, Davies, Barisic – Lundstram, Raskin – Cantwell, Sima, Lammers – Dessers
Maç öncesinde üzücü bir gelişme yaşandı. İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında bir Rangers taraftarı hayatını kaybetti. Fenerbahçe ve Rangers kulüpleri, yayımladıkları mesajlarla başsağlığı dileklerinde bulundu.
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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