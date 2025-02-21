https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/fenerbahcenin-uefa-avrupa-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1093872171.html
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları çekildi ve Fenerbahçe’nin rakibi İskoç temsilcisi Rangers oldu. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 6 Mart’ta deplasmanda... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T15:24+0300
2025-02-21T15:24+0300
2025-02-21T16:02+0300
spor
fenerbahçe
avrupa ligi
uefa avrupa ligi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093872242_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3c9e04898cff824062aec851560e223.jpg
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalan takımların eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kura ile belirlendi.Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti.📌 İlk maç: 6 Mart’ta İskoçya’da oynanacak.📌 Rövanş: 13 Mart’ta Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarı önünde oynanacak.Sarı-lacivertliler, Rangers’ı elemesi halinde çeyrek finalde İtalya’nın güçlü ekiplerinden Roma ya da İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/galatasarayin-sponsoru-maydonoz-doner-mi-kulupten-resmi-aciklama-geldi-1093869839.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/15/1093872242_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ef1601683128bdf020b9e2c0c1f6d9c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, avrupa ligi, uefa avrupa ligi
fenerbahçe, avrupa ligi, uefa avrupa ligi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
15:24 21.02.2025 (güncellendi: 16:02 21.02.2025)
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları çekildi ve Fenerbahçe’nin rakibi İskoç temsilcisi Rangers oldu. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 6 Mart’ta deplasmanda oynayacak, rövanş karşılaşması ise 13 Mart’ta Kadıköy’de gerçekleşecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalan takımların eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kura ile belirlendi.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti.
📌 İlk maç: 6 Mart’ta İskoçya’da oynanacak.
📌 Rövanş: 13 Mart’ta Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarı önünde oynanacak.
Sarı-lacivertliler, Rangers’ı elemesi halinde çeyrek finalde İtalya’nın güçlü ekiplerinden Roma ya da İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak.