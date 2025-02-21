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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Sputnik Türkiye
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları çekildi ve Fenerbahçe’nin rakibi İskoç temsilcisi Rangers oldu. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 6 Mart’ta deplasmanda... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalan takımların eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kura ile belirlendi.Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti.📌 İlk maç: 6 Mart’ta İskoçya’da oynanacak.📌 Rövanş: 13 Mart’ta Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarı önünde oynanacak.Sarı-lacivertliler, Rangers’ı elemesi halinde çeyrek finalde İtalya’nın güçlü ekiplerinden Roma ya da İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak.
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fenerbahçe, avrupa ligi, uefa avrupa ligi
fenerbahçe, avrupa ligi, uefa avrupa ligi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

15:24 21.02.2025 (güncellendi: 16:02 21.02.2025)
© AA / Mustafa YalçınFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA / Mustafa Yalçın
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları çekildi ve Fenerbahçe’nin rakibi İskoç temsilcisi Rangers oldu. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 6 Mart’ta deplasmanda oynayacak, rövanş karşılaşması ise 13 Mart’ta Kadıköy’de gerçekleşecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalan takımların eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kura ile belirlendi.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti.
📌 İlk maç: 6 Mart’ta İskoçya’da oynanacak.
📌 Rövanş: 13 Mart’ta Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarı önünde oynanacak.
Sarı-lacivertliler, Rangers’ı elemesi halinde çeyrek finalde İtalya’nın güçlü ekiplerinden Roma ya da İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak.
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