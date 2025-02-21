https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/fenerbahcenin-uefa-avrupa-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1093872171.html

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Sputnik Türkiye

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları çekildi ve Fenerbahçe’nin rakibi İskoç temsilcisi Rangers oldu. Sarı-lacivertliler, ilk maçı 6 Mart’ta deplasmanda... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T15:24+0300

2025-02-21T15:24+0300

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spor

fenerbahçe

avrupa ligi

uefa avrupa ligi

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UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalan takımların eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentinde çekilen kura ile belirlendi.Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti.📌 İlk maç: 6 Mart’ta İskoçya’da oynanacak.📌 Rövanş: 13 Mart’ta Kadıköy’de Fenerbahçe taraftarı önünde oynanacak.Sarı-lacivertliler, Rangers’ı elemesi halinde çeyrek finalde İtalya’nın güçlü ekiplerinden Roma ya da İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

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