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EKONOMİ
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/eski-kiralar-yenileri-solladi-bos-konut-yeni-kira-zammindan-daha-ucuz-1094261095.html
Eski kiralar yenileri solladı: Boş konut yeni kira zammından daha ucuz
Eski kiralar yenileri solladı: Boş konut yeni kira zammından daha ucuz
Sputnik Türkiye
Konut kiralarındaki artış hız keserken, sözleşme kiraları piyasa kiralarını geride bıraktı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme verilerine göre, boş konut... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T17:12+0300
2025-03-06T17:12+0300
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Sözleşme kiraları piyasa kiralarını aşarken, kira artışlarının önümüzdeki aylarda yavaşlayacağı tahmin edildi.İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin Sahibinden.com verileriyle hazırladığı rapora göre, kira ilan fiyatları son bir yılda yüzde 42 artarken, devam eden kira sözleşmelerindeki zam oranı TÜİK verilerine göre yüzde 97’ye ulaştı. Dünya Gazetesi'ne göre; Piyasada yeni kiraya verilen boş konutların kira artışının enflasyon oranına yakın seyrettiği, ancak mevcut kiracıların ödediği kira bedellerinin kontrat artışları nedeniyle daha yüksek kaldığı açıklandı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman, "Bugün boş bir konut kiralayanlar, mevcut kiracılara kıyasla daha düşük kira ödüyor. Piyasada kira ilan fiyatları enflasyon kadar, yani yüzde 42 seviyesinde artarken, kontratlı kiralarda artış yüzde 100’e yaklaştı" ifadelerini kullandı.Kira zam sınırının kalkması dengeyi değiştirdiTemmuz 2023’te yüzde 25’lik kira zam sınırının kaldırılmasının ardından kiralarda düzelme hareketinin başladığını vurgulayan Büyükduman, "Mevcut kira sözleşmeleri piyasa kiralarına yakınlaştırılmaya çalışılıyor. Daha önce yüzde 25 sınırı nedeniyle geride kalan kontratlı kiralar, şimdi piyasa ile dengelenmeye çalışılıyor" dedi.Kiralar düşüş sinyali veriyorKiralardaki mevcut dengesizlik nedeniyle, bazı bölgelerde kiraların gerileme eğilimine girmiş durumda olduğu ifade edildi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, kira piyasasında artış hızının düşeceğini belirterek, "Kira bedelleri, ödeyebilecek kesimin giderek daralması nedeniyle sürdürülebilir seviyeye gerilemek zorunda. Konut enflasyonu Şubat 2025’te yüzde 70.81 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki aylarda kiralardaki artış oranlarının daha sınırlı olmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/mart-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-ev-sahipleri-ve-kiracilar-icin-yeni-hesaplama-1094134851.html
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Eski kiralar yenileri solladı: Boş konut yeni kira zammından daha ucuz

17:12 06.03.2025
© AAEv, bina, site, tokalaşma
Ev, bina, site, tokalaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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Konut kiralarındaki artış hız keserken, sözleşme kiraları piyasa kiralarını geride bıraktı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme verilerine göre, boş konut kiralarındaki yıllık artış yüzde 42 olurken, kontratlı kiralarda bu oran yüzde 97'ye ulaştı. Uzmanlar ise önümüzdeki aylarda kira artışlarının yavaşlayacağını öngördü.
Sözleşme kiraları piyasa kiralarını aşarken, kira artışlarının önümüzdeki aylarda yavaşlayacağı tahmin edildi.
İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin Sahibinden.com verileriyle hazırladığı rapora göre, kira ilan fiyatları son bir yılda yüzde 42 artarken, devam eden kira sözleşmelerindeki zam oranı TÜİK verilerine göre yüzde 97’ye ulaştı. Dünya Gazetesi'ne göre; Piyasada yeni kiraya verilen boş konutların kira artışının enflasyon oranına yakın seyrettiği, ancak mevcut kiracıların ödediği kira bedellerinin kontrat artışları nedeniyle daha yüksek kaldığı açıklandı. İstanbul Gayrimenkul Değerleme Yönetici Ortağı Dr. Ahmet Büyükduman, "Bugün boş bir konut kiralayanlar, mevcut kiracılara kıyasla daha düşük kira ödüyor. Piyasada kira ilan fiyatları enflasyon kadar, yani yüzde 42 seviyesinde artarken, kontratlı kiralarda artış yüzde 100’e yaklaştı" ifadelerini kullandı.

Kira zam sınırının kalkması dengeyi değiştirdi

Temmuz 2023’te yüzde 25’lik kira zam sınırının kaldırılmasının ardından kiralarda düzelme hareketinin başladığını vurgulayan Büyükduman, "Mevcut kira sözleşmeleri piyasa kiralarına yakınlaştırılmaya çalışılıyor. Daha önce yüzde 25 sınırı nedeniyle geride kalan kontratlı kiralar, şimdi piyasa ile dengelenmeye çalışılıyor" dedi.

Kiralar düşüş sinyali veriyor

Kiralardaki mevcut dengesizlik nedeniyle, bazı bölgelerde kiraların gerileme eğilimine girmiş durumda olduğu ifade edildi. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, kira piyasasında artış hızının düşeceğini belirterek, "Kira bedelleri, ödeyebilecek kesimin giderek daralması nedeniyle sürdürülebilir seviyeye gerilemek zorunda. Konut enflasyonu Şubat 2025’te yüzde 70.81 olarak gerçekleşti. Önümüzdeki aylarda kiralardaki artış oranlarının daha sınırlı olmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
EKONOMİ
Mart ayı kira artış oranı belli oldu: Ev sahipleri ve kiracılar için yeni hesaplama
3 Mart, 10:07
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