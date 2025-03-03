https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/mart-ayi-kira-artis-orani-belli-oldu-ev-sahipleri-ve-kiracilar-icin-yeni-hesaplama-1094134851.html

Mart ayı kira artış oranı belli oldu: Ev sahipleri ve kiracılar için yeni hesaplama

Mart ayı kira artış oranı belli oldu: Ev sahipleri ve kiracılar için yeni hesaplama

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı enflasyon verilerini duyurdu. Bu veriler doğrultusunda, Mart 2025'te geçerli olacak kira artış oranı netleşti. Ev... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T10:07+0300

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Türkiye’de konut ve işyeri kira artış oranları, her ay TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri doğrultusunda belirleniyor. Özellikle kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar, kira zam oranı hakkında doğru bilgiye ulaşmak ve bütçelerini planlamak için enflasyon verilerini yakından takip ediyor.TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanan kira zam oranı, ev sahipleri ve kiracılar için bağlayıcı bir kriter olarak kabul ediliyor. Peki, 2025 mart ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK ev ve dükkan kira zammı Mart 2025 ne kadar oldu?Kira artış oranı kaç oldu? İşte Mart 2025 kira zammıTÜİK’in şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, Mart 2025'te uygulanacak kira zam oranı belli oldu. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 53.83 olarak gerçekleşti.12 aylık ortalama TÜFE verisine göre hesaplanan oran, ev ve işyeri sahipleri için yasal kira artış sınırını belirliyor. Bu kapsamda, konut ve işyerleri için uygulanacak yeni kira zam oranı kamuoyuyla paylaşıldı.Mart ayı 2025 örnek kira zammı hesaplamaMevcut kira bedeli: 27 bin TLKira artışı yapılacak ay: Mart 2025Girdiğiniz artış oranı: Yüzde 53.83Kira artış tutarı: 14 bin 534 TLAylık yeni kira tutarı: 41 bin 534 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/enag-enflasyon-oranini-acikladi-subat-ayi-enflasyon-rakamlari-ne-oldu-1094133369.html

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