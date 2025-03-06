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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'i sağ bulan kurtarma ekibi anlattı: '6 dakika sonra bağırmaya başladı'
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'i sağ bulan kurtarma ekibi anlattı: '6 dakika sonra bağırmaya başladı'
Sputnik Türkiye
Belgrad Ormanı'nda kaybolan mimar Ece Gürel, 72 saat sonra sağ olarak bulundu! Soğuktan etkilenen Gürel, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Peki, Ece Gürel’in sağlık durumu nasıl?
2025-03-06T07:43+0300
2025-03-06T07:48+0300
yaşam
ece gürel
belgrad ormanı
mahalle afet gönüllüleri
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Pazar gününden bu yana kayıp olan peyzaj mimarı Ece Gürel, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda hafif yaralı olarak bulundu. Mahalle Afet Gönüllüleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekibi, Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları sırasında Gürel'e ulaştı.Kurtarma ekibinde yer alan MAG-AME gönüllüsü Turan Altun, "Onu ilk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı ama 72 saat geçtiği için vücudu tamamen buz kesmişti" dedi. Ekiplerin hemen müdahale ettiğini belirten Altun, "Üzerine termal battaniye örttük, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan yaklaşık 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. O an hayati fonksiyonlarının yerinde olduğunu anladık ve çok mutlu olduk" diye konuştu."Bulundu diye bağırdım"Arama kurtarma sürecini anlatan Altun, "Akşam saat 21.00 sıralarında bölgeye geldik ve arama çalışmalarına katıldık. Ekip olarak bize belirlenen koordinatlar doğrultusunda alan taraması yaptık. 6’ncı ve 7’nci koordinatta çalışıyorduk. 16 kişilik ekip olarak 5’er metre aralıklarla ilerledik ve toplam 30 metrelik açılarla alanı taradık" dedi.Gürel’i bulduğunda yaşadığı anları anlatan Altun, "Ben, ‘bulundu’ diye bağırdım. O an ekip arkadaşlarımla büyük bir sevinç yaşadık. Uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz ve olay anında doğru müdahaleyi yaparak Ece Gürel’in hayatta kalmasını sağladık" ifadelerini kullandı.Hastanede tedavi altındaEce Gürel, kurtarılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Soğuk hava şartlarından etkilendiği belirtilen Gürel’in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Doktorlar, vücudundaki donma riskini en aza indirmek için özel bir tedavi uyguladıklarını belirtti.Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde hayatta kalan Ece Gürel’in tedavisine bir süre daha hastanede devam edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/ece-gurel-sag-olarak-bulundu-1094231767.html
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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'i sağ bulan kurtarma ekibi anlattı: '6 dakika sonra bağırmaya başladı'

07:43 06.03.2025 (güncellendi: 07:48 06.03.2025)
© İstanbul ValiliğiBelgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'i sağ bulan kurtarma ekibi anlattı: '6 dakika sonra bağırmaya başladı'
Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimar Ece Gürel'i sağ bulan kurtarma ekibi anlattı: '6 dakika sonra bağırmaya başladı' - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© İstanbul Valiliği
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İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan mimar Ece Gürel, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. 72 saat boyunca soğuk hava şartlarına maruz kalan Gürel, kurtarma ekipleri tarafından termal battaniyeye sarıldıktan 6 dakika sonra tepki vermeye başladı. Gürel, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Pazar gününden bu yana kayıp olan peyzaj mimarı Ece Gürel, arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda hafif yaralı olarak bulundu. Mahalle Afet Gönüllüleri-Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekibi, Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları sırasında Gürel'e ulaştı.
Kurtarma ekibinde yer alan MAG-AME gönüllüsü Turan Altun, "Onu ilk bulduğumuzda dudakları titriyordu, gözleri açıktı ama 72 saat geçtiği için vücudu tamamen buz kesmişti" dedi. Ekiplerin hemen müdahale ettiğini belirten Altun, "Üzerine termal battaniye örttük, montlarımızı verdik. Vücudu ısındıktan yaklaşık 6 dakika sonra ses vermeye ve bağırmaya başladı. O an hayati fonksiyonlarının yerinde olduğunu anladık ve çok mutlu olduk" diye konuştu.

"Bulundu diye bağırdım"

Arama kurtarma sürecini anlatan Altun, "Akşam saat 21.00 sıralarında bölgeye geldik ve arama çalışmalarına katıldık. Ekip olarak bize belirlenen koordinatlar doğrultusunda alan taraması yaptık. 6’ncı ve 7’nci koordinatta çalışıyorduk. 16 kişilik ekip olarak 5’er metre aralıklarla ilerledik ve toplam 30 metrelik açılarla alanı taradık" dedi.
Gürel’i bulduğunda yaşadığı anları anlatan Altun, "Ben, ‘bulundu’ diye bağırdım. O an ekip arkadaşlarımla büyük bir sevinç yaşadık. Uzun süredir bu eğitimleri alıyoruz ve olay anında doğru müdahaleyi yaparak Ece Gürel’in hayatta kalmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

Hastanede tedavi altında

Ece Gürel, kurtarılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Soğuk hava şartlarından etkilendiği belirtilen Gürel’in sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Doktorlar, vücudundaki donma riskini en aza indirmek için özel bir tedavi uyguladıklarını belirtti.
Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde hayatta kalan Ece Gürel’in tedavisine bir süre daha hastanede devam edilecek.
Ece Gürel arama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
TÜRKİYE
Kayıp mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu: Hafif yaralı, şok halinde
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