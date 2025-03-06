https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/ece-gurel-sag-olarak-bulundu-1094231767.html

Kayıp mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu

Kayıp mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu

Sputnik Türkiye

Kendisinden pazar gününden bu yana haber alınamayan mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu. Gürel'in sağlık durumunun iyi olduğu, ufak tefek yaralarının bulunduğu... 06.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-06T01:33+0300

2025-03-06T01:33+0300

2025-03-06T01:55+0300

türki̇ye

ece gürel

son dakika

belgrad ormanı

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Arkadaşına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra evden ayrılan ve kayıp olan 36 yaşındaki Ece Gürel'in sağ olarak bulunduğu bildirildi.Belgrad Ormanı'nda devam eden arama çalışmaları sonunda Gürel'e ulaşıldı. Ece Gürel'in arama kurtarma ekipleri tarafından Belgrad Ormanı içindeki dere kenarında uyurken bulunduğu belirtildi.Gürel'in son görüldüğü Belgrad Ormanı'ndaki çalışmalara polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katılıyordu. Aynı zamanda Belçika Malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği 'Üzüm' de çalışmalara eşlik etmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş, Deniz Liman, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Sarıyer İlçe Emniyet birimlerinden oluşan toplam 172 personel ve 2 kadavra köpeğinin yanı sıra AFAD, jandarma, ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları da koordineli şekilde arama kurtarma çalışmalarında yer aldı.Çalışmalar 4. gününde sonuç verdiKağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.Çalışmalar kapsamında İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış gerçekleştirmiş, Gürel'e ulaşılamamıştı. Ayrıca arama çalışmalarında Ece Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına ulaşılmıştı. Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile Belgrad Ormanı'na gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlara dair araç içi kamera görüntüleri paylaşılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/izmirde-denizden-cikarilan-otomobilde-ceset-bulundu-1094231108.html

türki̇ye

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