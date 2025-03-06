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Kayıp mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu
Kayıp mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu
Sputnik Türkiye
Kendisinden pazar gününden bu yana haber alınamayan mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu. Gürel'in sağlık durumunun iyi olduğu, ufak tefek yaralarının bulunduğu... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T01:33+0300
2025-03-06T01:55+0300
türki̇ye
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Arkadaşına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra evden ayrılan ve kayıp olan 36 yaşındaki Ece Gürel'in sağ olarak bulunduğu bildirildi.Belgrad Ormanı'nda devam eden arama çalışmaları sonunda Gürel'e ulaşıldı. Ece Gürel'in arama kurtarma ekipleri tarafından Belgrad Ormanı içindeki dere kenarında uyurken bulunduğu belirtildi.Gürel'in son görüldüğü Belgrad Ormanı'ndaki çalışmalara polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katılıyordu. Aynı zamanda Belçika Malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği 'Üzüm' de çalışmalara eşlik etmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş, Deniz Liman, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Sarıyer İlçe Emniyet birimlerinden oluşan toplam 172 personel ve 2 kadavra köpeğinin yanı sıra AFAD, jandarma, ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları da koordineli şekilde arama kurtarma çalışmalarında yer aldı.Çalışmalar 4. gününde sonuç verdiKağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.Çalışmalar kapsamında İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış gerçekleştirmiş, Gürel'e ulaşılamamıştı. Ayrıca arama çalışmalarında Ece Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına ulaşılmıştı. Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile Belgrad Ormanı'na gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlara dair araç içi kamera görüntüleri paylaşılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/izmirde-denizden-cikarilan-otomobilde-ceset-bulundu-1094231108.html
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ece gürel bulundu mu, ece gürel bulundu, ece gürel kim,
ece gürel bulundu mu, ece gürel bulundu, ece gürel kim,

Kayıp mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu

01:33 06.03.2025 (güncellendi: 01:55 06.03.2025)
© AA Ece Gürel arama
 Ece Gürel arama - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA
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Kendisinden pazar gününden bu yana haber alınamayan mimar Ece Gürel sağ olarak bulundu. Gürel'in sağlık durumunun iyi olduğu, ufak tefek yaralarının bulunduğu belirtildi.
Arkadaşına Belgrad Ormanı'na gideceğini söyledikten sonra evden ayrılan ve kayıp olan 36 yaşındaki Ece Gürel'in sağ olarak bulunduğu bildirildi.
Belgrad Ormanı'nda devam eden arama çalışmaları sonunda Gürel'e ulaşıldı. Ece Gürel'in arama kurtarma ekipleri tarafından Belgrad Ormanı içindeki dere kenarında uyurken bulunduğu belirtildi.
Gürel'in son görüldüğü Belgrad Ormanı'ndaki çalışmalara polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katılıyordu. Aynı zamanda Belçika Malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği 'Üzüm' de çalışmalara eşlik etmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş, Deniz Liman, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Sarıyer İlçe Emniyet birimlerinden oluşan toplam 172 personel ve 2 kadavra köpeğinin yanı sıra AFAD, jandarma, ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları da koordineli şekilde arama kurtarma çalışmalarında yer aldı.

Çalışmalar 4. gününde sonuç verdi

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.
Çalışmalar kapsamında İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış gerçekleştirmiş, Gürel'e ulaşılamamıştı.
Ayrıca arama çalışmalarında Ece Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına ulaşılmıştı. Gürel'in evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile Belgrad Ormanı'na gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlara dair araç içi kamera görüntüleri paylaşılmıştı.
İzmir'in Urla ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen otomobilden bir kişi ölü olarak çıkartıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
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