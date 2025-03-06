https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/belediye-duyurdu-ramazan-ayinda-iftar-sofrasi-40-tl-oldu-1094266884.html
Belediye duyurdu: Ramazan Ayı'nda iftar sofrası 40 TL oldu
Belediye duyurdu: Ramazan Ayı'nda iftar sofrası 40 TL oldu
Sputnik Türkiye
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 'Haydi Sofraya' restoranları, Ramazan ayı boyunca 4 çeşit yemekten oluşan iftar menülerini 40 TL gibi uygun bir fiyata... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T22:07+0300
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 çeşit yemekten oluşan iftar menülerini 40 TL’ye sundu.Ramazan ayı boyunca halka uygun fiyatlı ve lezzetli iftar seçenekleri sunmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Haydi Sofraya' restoranlarını hizmete açtı. Bu restoranlarda, 4 çeşit yemekten oluşan iftar menüleri sadece 40 TL karşılığında sunuldu. Antep mutfağının geleneksel lezzetlerini hijyenik koşullarda sunan restoranlar, Küsget, Çıksorut, Sanat, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık şubeleriyle hizmet vermeye başladı.Müşteriler, hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir hizmet sunulan bu restoranlarda, yöresel tatları uygun fiyata tatma imkanı bulduklarını açıkladı. Gaziantep halkı, bu hizmetten memnuniyetini dile getirirken, özellikle fiyatların uygunluğu ve yemeklerin kalitesi büyük beğeni topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/fatma-sahin-gaziantep-sam-emevi-camiinin-halilarini-yenilemekten-seref-duyacak-1092004420.html
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antep, nizip, çamlık, gaziantep, gaziantep valiliği, gaziantep büyükşehir belediyesi, fatma şahin, yemek, yemek bağışı, yemek programı, belediye, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanı
Belediye duyurdu: Ramazan Ayı'nda iftar sofrası 40 TL oldu
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 'Haydi Sofraya' restoranları, Ramazan ayı boyunca 4 çeşit yemekten oluşan iftar menülerini 40 TL gibi uygun bir fiyata sundu. Antep mutfağının lezzetlerini hijyenik koşullarda sunan restoranlar, Küsget, Çıksorut, Sanat, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık şubeleriyle hizmet verecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 çeşit yemekten oluşan iftar menülerini 40 TL’ye sundu.
Ramazan ayı boyunca halka uygun fiyatlı ve lezzetli iftar seçenekleri sunmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Haydi Sofraya' restoranlarını hizmete açtı. Bu restoranlarda, 4 çeşit yemekten oluşan iftar menüleri sadece 40 TL karşılığında sunuldu. Antep mutfağının geleneksel lezzetlerini hijyenik koşullarda sunan restoranlar, Küsget, Çıksorut, Sanat, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık şubeleriyle hizmet vermeye başladı.
Müşteriler, hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir hizmet sunulan bu restoranlarda, yöresel tatları uygun fiyata tatma imkanı bulduklarını açıkladı. Gaziantep halkı, bu hizmetten memnuniyetini dile getirirken, özellikle fiyatların uygunluğu ve yemeklerin kalitesi büyük beğeni topladı.