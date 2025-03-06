Belediye duyurdu: Ramazan Ayı'nda iftar sofrası 40 TL oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD, neden İsrail’i destekliyor?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vali açıkladı: Yunanistan sınırına duvar yapılacak
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kadınlar, mobbinge, ücret eşitsizliğine ve bakım yüküne karşı ses yükseltiyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk dizilerine damga vuran kadın karakterler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Su yalıtımı olmayan binalar 24 yılda çürüyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
15:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Terörsüz Türkiye projesi kapsamında son gelişmeler nedir?
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İş yerlerinde mobbinge karşı yeni adım: Genelge Resmi Gazete'de yayımlandı
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da denetim 'öncelik' kıstasına takılmış
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 6 yıllık ekonomik bilançosu
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kadınlar ve alışveriş tutkusu
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının yapay zeka ihtiyaçları
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de neler oluyor?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/belediye-duyurdu-ramazan-ayinda-iftar-sofrasi-40-tl-oldu-1094266884.html
Belediye duyurdu: Ramazan Ayı'nda iftar sofrası 40 TL oldu
Belediye duyurdu: Ramazan Ayı'nda iftar sofrası 40 TL oldu
Sputnik Türkiye
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 'Haydi Sofraya' restoranları, Ramazan ayı boyunca 4 çeşit yemekten oluşan iftar menülerini 40 TL gibi uygun bir fiyata... 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T22:07+0300
2025-03-06T22:07+0300
türki̇ye
antep
nizip
çamlık
gaziantep
gaziantep valiliği
gaziantep büyükşehir belediyesi
fatma şahin
yemek
yemek bağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094061514_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fdc836f0a30deccb403e422d92209cb7.jpg
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 çeşit yemekten oluşan iftar menülerini 40 TL’ye sundu.Ramazan ayı boyunca halka uygun fiyatlı ve lezzetli iftar seçenekleri sunmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Haydi Sofraya' restoranlarını hizmete açtı. Bu restoranlarda, 4 çeşit yemekten oluşan iftar menüleri sadece 40 TL karşılığında sunuldu. Antep mutfağının geleneksel lezzetlerini hijyenik koşullarda sunan restoranlar, Küsget, Çıksorut, Sanat, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık şubeleriyle hizmet vermeye başladı.Müşteriler, hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir hizmet sunulan bu restoranlarda, yöresel tatları uygun fiyata tatma imkanı bulduklarını açıkladı. Gaziantep halkı, bu hizmetten memnuniyetini dile getirirken, özellikle fiyatların uygunluğu ve yemeklerin kalitesi büyük beğeni topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/fatma-sahin-gaziantep-sam-emevi-camiinin-halilarini-yenilemekten-seref-duyacak-1092004420.html
türki̇ye
antep
nizip
çamlık
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094061514_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_61d5281efe0ec62eda775239da642019.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antep, nizip, çamlık, gaziantep, gaziantep valiliği, gaziantep büyükşehir belediyesi, fatma şahin, yemek, yemek bağışı, yemek programı, belediye, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanı
antep, nizip, çamlık, gaziantep, gaziantep valiliği, gaziantep büyükşehir belediyesi, fatma şahin, yemek, yemek bağışı, yemek programı, belediye, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanı

Belediye duyurdu: Ramazan Ayı'nda iftar sofrası 40 TL oldu

22:07 06.03.2025
© AA / Muhammed Furkan DursunRamazan
Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2025
© AA / Muhammed Furkan Dursun
Abone ol
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 'Haydi Sofraya' restoranları, Ramazan ayı boyunca 4 çeşit yemekten oluşan iftar menülerini 40 TL gibi uygun bir fiyata sundu. Antep mutfağının lezzetlerini hijyenik koşullarda sunan restoranlar, Küsget, Çıksorut, Sanat, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık şubeleriyle hizmet verecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 çeşit yemekten oluşan iftar menülerini 40 TL’ye sundu.
Ramazan ayı boyunca halka uygun fiyatlı ve lezzetli iftar seçenekleri sunmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 'Haydi Sofraya' restoranlarını hizmete açtı. Bu restoranlarda, 4 çeşit yemekten oluşan iftar menüleri sadece 40 TL karşılığında sunuldu. Antep mutfağının geleneksel lezzetlerini hijyenik koşullarda sunan restoranlar, Küsget, Çıksorut, Sanat, Nizip, Gazikent, Çınarlı ve Çamlık şubeleriyle hizmet vermeye başladı.
Müşteriler, hem ekonomik hem de kültürel açıdan önemli bir hizmet sunulan bu restoranlarda, yöresel tatları uygun fiyata tatma imkanı bulduklarını açıkladı. Gaziantep halkı, bu hizmetten memnuniyetini dile getirirken, özellikle fiyatların uygunluğu ve yemeklerin kalitesi büyük beğeni topladı.
Emevi Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
TÜRKİYE
Fatma Şahin: Gaziantep, Şam Emevi Camii’nin halılarını yenilemekten şeref duyacak
25 Aralık 2024, 10:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала