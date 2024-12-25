https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/fatma-sahin-gaziantep-sam-emevi-camiinin-halilarini-yenilemekten-seref-duyacak-1092004420.html

Fatma Şahin: Gaziantep, Şam Emevi Camii’nin halılarını yenilemekten şeref duyacak

Fatma Şahin: Gaziantep, Şam Emevi Camii’nin halılarını yenilemekten şeref duyacak

Sputnik Türkiye

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir sosyal medya kullanıcısının çağrısına yanıt vererek Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camisi'nin... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T10:49+0300

2024-12-25T10:49+0300

2024-12-25T10:49+0300

türkiye

fatma şahin

gaziantep

suriye

emevi camii

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HTŞ'nin yönetimini devraldığı Suriye'de 'Emevi Camisi' ana gündemlerden biri olmaya devam ediyor. Bir sosyal medya kullanıcısının "Keşke Diyanet İşleri Başkanlığı, Emevi Camii’nin halılarını değiştirse" çağrısına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den yanıt geldi.Şahin paylaşımında "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak hazırız. Halının dünyadaki başkenti olan Gaziantep, Şam Emevi Camii’nin halılarını yenilemekten şeref ve mutluluk duyacaktır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kazakistanda-yolcu-ucagi-dustu-1092002971.html

türkiye

gaziantep

suriye

emevi camii

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fatma şahin, gaziantep, suriye, emevi camii