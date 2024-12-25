https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/fatma-sahin-gaziantep-sam-emevi-camiinin-halilarini-yenilemekten-seref-duyacak-1092004420.html
Fatma Şahin: Gaziantep, Şam Emevi Camii’nin halılarını yenilemekten şeref duyacak
Fatma Şahin: Gaziantep, Şam Emevi Camii’nin halılarını yenilemekten şeref duyacak
Sputnik Türkiye
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir sosyal medya kullanıcısının çağrısına yanıt vererek Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camisi'nin... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T10:49+0300
2024-12-25T10:49+0300
2024-12-25T10:49+0300
türkiye
fatma şahin
gaziantep
suriye
emevi camii
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HTŞ'nin yönetimini devraldığı Suriye'de 'Emevi Camisi' ana gündemlerden biri olmaya devam ediyor. Bir sosyal medya kullanıcısının "Keşke Diyanet İşleri Başkanlığı, Emevi Camii’nin halılarını değiştirse" çağrısına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den yanıt geldi.Şahin paylaşımında "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak hazırız. Halının dünyadaki başkenti olan Gaziantep, Şam Emevi Camii’nin halılarını yenilemekten şeref ve mutluluk duyacaktır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kazakistanda-yolcu-ucagi-dustu-1092002971.html
türkiye
gaziantep
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fatma şahin, gaziantep, suriye, emevi camii
fatma şahin, gaziantep, suriye, emevi camii
Fatma Şahin: Gaziantep, Şam Emevi Camii’nin halılarını yenilemekten şeref duyacak
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir sosyal medya kullanıcısının çağrısına yanıt vererek Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Emevi Camisi'nin halılarını yenilemek istediklerini açıkladı.
HTŞ'nin yönetimini devraldığı Suriye'de 'Emevi Camisi' ana gündemlerden biri olmaya devam ediyor. Bir sosyal medya kullanıcısının "Keşke Diyanet İşleri Başkanlığı, Emevi Camii’nin halılarını değiştirse" çağrısına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den yanıt geldi.
Şahin paylaşımında "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği olarak hazırız. Halının dünyadaki başkenti olan Gaziantep, Şam Emevi Camii’nin halılarını yenilemekten şeref ve mutluluk duyacaktır" ifadelerini kullandı.