https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/bakan-yerlikayadan-belgrad-ormaninda-sag-bulunan-ece-gurelle-ilgili-aciklama--1094253279.html
Bakan Yerlikaya'dan Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan Ece Gürel'le ilgili açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan Ece Gürel'le ilgili açıklama
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan Ece Gürsel'i arama çalışmaları hakkında bilgi verdi 06.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-06T13:38+0300
2025-03-06T13:38+0300
2025-03-06T13:38+0300
türki̇ye
ece gürel
ali yerlikaya
belgrad ormanı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmalarına 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçların katıldığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250306/ece-gurel-sag-olarak-bulundu-1094231767.html
türki̇ye
belgrad ormanı
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ece gürel, ali yerlikaya, belgrad ormanı, stk
ece gürel, ali yerlikaya, belgrad ormanı, stk
Bakan Yerlikaya'dan Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan Ece Gürel'le ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan Ece Gürsel'i arama çalışmaları hakkında bilgi verdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da kaybolduktan 4 gün sonra Belgrad Ormanı'nda sağ bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmalarına 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçların katıldığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"AFAD koordinasyonunda Belgrad Ormanı'nda yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu. 3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti. Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı. Dronlarla alan araması yapıldı. 24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum."