https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/super-lig-takimlari-duyurdu-8-martta-kadinlara-ucretsiz-mac-firsati-1094226183.html

Süper Lig takımları duyurdu: 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz maç fırsatı

Süper Lig takımları duyurdu: 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz maç fırsatı

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor - Göztepe ve Trabzonspor - Hatayspor maçları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın taraftarlara ücretsiz... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

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Süper Lig takımları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın taraftarlara maçlarını ücretsiz izleme imkanı sundu.Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak Sivasspor - Göztepe ve Trabzonspor - Hatayspor maçları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın taraftarlara ücretsiz olacak. Sivasspor ve Trabzonspor kulüpleri, yaptıkları açıklamalarla kadın futbolseverlere özel bu uygulamayı duyurdu.Kadın taraftarlara ücretsiz biletSivasspor Kulübü, 9 Mart Pazar günü oynanacak Net Global Sivasspor - Göztepe karşılaşmasının, Dünya Kadınlar Günü kapsamında kadın taraftarlara ücretsiz olacağını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, kadın taraftarların kadın tribünü ve VIP Alt B Tribünü için Passolig sistemi üzerinden ücretsiz bilet yükleyerek stada giriş yapabileceği belirtildi. Bilet yükleme işlemlerinin Passolig gişelerinden gerçekleştirileceği, Passolig kartın vizesinin olması gerektiği ve ücretsiz biletlerin başka kişilere transfer edilemeyeceği ifade edildi.Trabzonspor da duyurduTrabzonspor da dün yaptığı açıklamada, Atakaş Hatayspor ile oynayacağı iç saha maçının kadın taraftarlara ücretsiz olacağını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bu uygulama ile kadın taraftarlara teşekkür etmek istediklerini belirtti.

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