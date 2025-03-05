https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/teknik-direktor-riza-calimbay-memleketine-dondu-yeni-takimindan-ilk-aciklama-1094225674.html
Teknik direktör Rıza Çalımbay memleketine döndü: Yeni takımından ilk açıklama
Teknik direktör Rıza Çalımbay memleketine döndü: Yeni takımından ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Sivasspor, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Çalımbay’ın geçmişte Sivasspor’a büyük başarılar... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T17:47+0300
2025-03-05T17:47+0300
2025-03-05T17:47+0300
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Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay’ı getirdiğini açıkladı.Sivasspor, Ömer Erdoğan’dan boşalan teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay’ı getirdiğini resmen duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamla anlaşmaya varıldığını ve Çalımbay’ın yeniden Sivasspor’un başına geçtiğini açıkladı. Kulübün resmi açıklamasında, "Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür" ifadelerine yer verildi.Sivasspor'daki üçüncü dönemi başlıyorDaha önce iki farklı dönemde toplam 7.5 yıl Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, takımı Süper Lig'de, Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası'nda birçok başarıya taşıdı. Çalımbay yönetiminde Sivasspor, üç sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterirken, 2022 yılında Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak kulüp tarihine geçti.Sivasspor yönetimi, Çalımbay’ın engin tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla takımı yeniden başarıya taşıyacağına inandıklarını belirtti. “Memleketine olan bağlılığı ve Sivasspor sevgisiyle yeniden yuvaya dönen Rıza Çalımbay’a hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı camiamızla birlikte yeni zaferlere imza atacağına inanıyoruz” ifadeleriyle Çalımbay’a destek verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240325/besiktastan-ayrilmisti-riza-calimbay-kendisine-gelen-teklifi-acikladi-1082013654.html
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rıza çalımbay, sivas, sivas belediyesi, sivas valiliği, sivas kangalı, sivasspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, trendyol süper lig
Teknik direktör Rıza Çalımbay memleketine döndü: Yeni takımından ilk açıklama
Sivasspor, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Çalımbay’ın geçmişte Sivasspor’a büyük başarılar kazandırdığı ve yeniden takımı başarıya taşıyacağına inanıldığı vurgulandı. Tecrübeli teknik adam, Sivasspor ile yeni zaferlere imza atmak için göreve başladı.
Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay’ı getirdiğini açıkladı.
Sivasspor, Ömer Erdoğan’dan boşalan teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay’ı getirdiğini resmen duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamla anlaşmaya varıldığını ve Çalımbay’ın yeniden Sivasspor’un başına geçtiğini açıkladı. Kulübün resmi açıklamasında, "Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür" ifadelerine yer verildi.
Sivasspor'daki üçüncü dönemi başlıyor
Daha önce iki farklı dönemde toplam 7.5 yıl Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, takımı Süper Lig'de, Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası'nda birçok başarıya taşıdı. Çalımbay yönetiminde Sivasspor, üç sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterirken, 2022 yılında Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak kulüp tarihine geçti.
Sivasspor yönetimi, Çalımbay’ın engin tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla takımı yeniden başarıya taşıyacağına inandıklarını belirtti. “Memleketine olan bağlılığı ve Sivasspor sevgisiyle yeniden yuvaya dönen Rıza Çalımbay’a hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı camiamızla birlikte yeni zaferlere imza atacağına inanıyoruz” ifadeleriyle Çalımbay’a destek verildi.