https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/teknik-direktor-riza-calimbay-memleketine-dondu-yeni-takimindan-ilk-aciklama-1094225674.html

Teknik direktör Rıza Çalımbay memleketine döndü: Yeni takımından ilk açıklama

Teknik direktör Rıza Çalımbay memleketine döndü: Yeni takımından ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Sivasspor, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Çalımbay’ın geçmişte Sivasspor’a büyük başarılar... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T17:47+0300

2025-03-05T17:47+0300

2025-03-05T17:47+0300

spor

rıza çalımbay

sivas

sivas belediyesi

sivas valiliği

sivas kangalı

sivasspor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104099/14/1040991490_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_fcc9bdfb48de8d985dd251b7d612554f.jpg

Süper Lig ekibi Sivasspor, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay’ı getirdiğini açıkladı.Sivasspor, Ömer Erdoğan’dan boşalan teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay’ı getirdiğini resmen duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamla anlaşmaya varıldığını ve Çalımbay’ın yeniden Sivasspor’un başına geçtiğini açıkladı. Kulübün resmi açıklamasında, "Rıza Çalımbay, Sivasspor ailesi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda şehrimizin ve kulübümüzün değerlerini en iyi şekilde temsil eden bir semboldür" ifadelerine yer verildi.Sivasspor'daki üçüncü dönemi başlıyorDaha önce iki farklı dönemde toplam 7.5 yıl Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, takımı Süper Lig'de, Avrupa kupalarında ve Türkiye Kupası'nda birçok başarıya taşıdı. Çalımbay yönetiminde Sivasspor, üç sezon üst üste Avrupa kupalarına katılma başarısı gösterirken, 2022 yılında Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak kulüp tarihine geçti.Sivasspor yönetimi, Çalımbay’ın engin tecrübesi ve liderlik vasıflarıyla takımı yeniden başarıya taşıyacağına inandıklarını belirtti. “Memleketine olan bağlılığı ve Sivasspor sevgisiyle yeniden yuvaya dönen Rıza Çalımbay’a hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı camiamızla birlikte yeni zaferlere imza atacağına inanıyoruz” ifadeleriyle Çalımbay’a destek verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240325/besiktastan-ayrilmisti-riza-calimbay-kendisine-gelen-teklifi-acikladi-1082013654.html

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rıza çalımbay, sivas, sivas belediyesi, sivas valiliği, sivas kangalı, sivasspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, trendyol süper lig