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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor: Arsenal, PSV'yi 7-1 yendi
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor: Arsenal, PSV'yi 7-1 yendi
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Arsenal, deplasmanda PSV Eindhoven’ı 7-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için büyük bir avantaj elde eden İngiliz... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
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Arsenal, PSV karşısında üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselme yolunda dev bir adım attı.Müsabakanın İlk yarısında heyecan dolu anlar yaşandı. PSV, birkaç dakika içinde direğe takıldıktan sonra Jurrien Timber, Arsenal’in ilk golünü kaydetti. Bu golün ardından Ethan Nwaneri farkı ikiye çıkardı. Kısa bir süre sonra Mikel Merino skoru 3-0 yaptı, ancak bu gol VAR incelemesine takıldı ve uzun süre değerlendirildi.Bu süreçte Arsenal’in genç oyuncusu Myles Lewis-Skelly, ikinci sarı karttan atılmaktan kıl payı kurtuldu. PSV ise ilk yarının son anlarında hakem Jesus Gil’in Thomas Partey'in yaptığı faul nedeniyle verdiği penaltı kararıyla umutlandı. Noa Lang penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1 yaptı.Ancak ikinci yarının hemen başında Arsenal fırtınası devam etti. Dakikalar içinde Martin Odegaard, Leandro Trossard ve Riccardo Calafiori'nin golleriyle mücadele tamamen Arsenal lehine döndü ve maç 7-1 skorla İngiliz ekibinin oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/fatih-terimin-takimi-al-shabab-karisti-futbolcular-ile-yonetim-arasinda-kriz-cikti-1094194261.html
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arsenal, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, psv eindhoven, hollanda
arsenal, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, psv eindhoven, hollanda

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi skor: Arsenal, PSV'yi 7-1 yendi

01:01 05.03.2025
© AAArsenal
Arsenal - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Arsenal, deplasmanda PSV Eindhoven’ı 7-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için büyük bir avantaj elde eden İngiliz takımı son haftalardaki gol sıkıntısını tamamen geride bıraktığını kanıtladı.
Arsenal, PSV karşısında üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselme yolunda dev bir adım attı.
Müsabakanın İlk yarısında heyecan dolu anlar yaşandı. PSV, birkaç dakika içinde direğe takıldıktan sonra Jurrien Timber, Arsenal’in ilk golünü kaydetti. Bu golün ardından Ethan Nwaneri farkı ikiye çıkardı. Kısa bir süre sonra Mikel Merino skoru 3-0 yaptı, ancak bu gol VAR incelemesine takıldı ve uzun süre değerlendirildi.
Bu süreçte Arsenal’in genç oyuncusu Myles Lewis-Skelly, ikinci sarı karttan atılmaktan kıl payı kurtuldu. PSV ise ilk yarının son anlarında hakem Jesus Gil’in Thomas Partey'in yaptığı faul nedeniyle verdiği penaltı kararıyla umutlandı. Noa Lang penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1 yaptı.
Ancak ikinci yarının hemen başında Arsenal fırtınası devam etti. Dakikalar içinde Martin Odegaard, Leandro Trossard ve Riccardo Calafiori'nin golleriyle mücadele tamamen Arsenal lehine döndü ve maç 7-1 skorla İngiliz ekibinin oldu.
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
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