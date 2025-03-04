https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/fatih-terimin-takimi-al-shabab-karisti-futbolcular-ile-yonetim-arasinda-kriz-cikti-1094194261.html

Fatih Terim'in takımı Al-Shabab karıştı: Futbolcular ile yönetim arasında kriz çıktı

Fatih Terim'in takımı Al-Shabab karıştı: Futbolcular ile yönetim arasında kriz çıktı

Sputnik Türkiye

Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’da ekonomik kriz patlak verdi. Futbolcular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T21:56+0300

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spor

fatih terim

suudi arabistan

yönetim

yönetim kurulu

merkezi yönetim

para

kriz

ekonomik kriz

mali kriz

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Türk teknik direktör Fatih Terim’in başında olduğu Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, yönetimsel krizlerle sarsıldı.Suudi Arabistan basınından SportStuff24’ün haberine göre, Al-Shabab’ın önemli oyuncuları Hamdallah ve Carrasco, bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yönetime karşı isyan başlattı. Futbolcular, maaşlarının ödenmemesini protesto ederken, bu durumun takımın moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediği belirtildi. Maaş krizi, kulübün finansal sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.Yönetim kurulu üyeleri istifa ettiKulüpte yaşanan krizler yalnızca futbolcularla sınırlı kalmadı. Bazı yönetim kurulu üyeleri, Başkan Mohamad Almunajem’in politikalarından memnun olmadıklarını belirterek istifalarını sundu. İstifaların ardından kulüp içinde yaşanan yönetimsel belirsizlik, Al-Shabab’ın geleceği hakkında soru işaretlerine neden oldu.

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fatih terim, suudi arabistan, yönetim, yönetim kurulu, merkezi yönetim, para, kriz, ekonomik kriz, mali kriz, kriz masası