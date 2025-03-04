https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/fatih-terimin-takimi-al-shabab-karisti-futbolcular-ile-yonetim-arasinda-kriz-cikti-1094194261.html
Fatih Terim'in takımı Al-Shabab karıştı: Futbolcular ile yönetim arasında kriz çıktı
Fatih Terim'in takımı Al-Shabab karıştı: Futbolcular ile yönetim arasında kriz çıktı
Sputnik Türkiye
Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’da ekonomik kriz patlak verdi. Futbolcular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T21:56+0300
2025-03-04T21:56+0300
2025-03-04T21:56+0300
spor
fatih terim
suudi arabistan
yönetim
yönetim kurulu
merkezi yönetim
para
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ekonomik kriz
mali kriz
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Türk teknik direktör Fatih Terim’in başında olduğu Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, yönetimsel krizlerle sarsıldı.Suudi Arabistan basınından SportStuff24’ün haberine göre, Al-Shabab’ın önemli oyuncuları Hamdallah ve Carrasco, bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yönetime karşı isyan başlattı. Futbolcular, maaşlarının ödenmemesini protesto ederken, bu durumun takımın moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediği belirtildi. Maaş krizi, kulübün finansal sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.Yönetim kurulu üyeleri istifa ettiKulüpte yaşanan krizler yalnızca futbolcularla sınırlı kalmadı. Bazı yönetim kurulu üyeleri, Başkan Mohamad Almunajem’in politikalarından memnun olmadıklarını belirterek istifalarını sundu. İstifaların ardından kulüp içinde yaşanan yönetimsel belirsizlik, Al-Shabab’ın geleceği hakkında soru işaretlerine neden oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/fatih-terim-al-shababla-ilk-lig-macinda-3-2-yenildi-merih-demiral-kendi-kalesine-gol-atti-1092555576.html
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fatih terim, suudi arabistan, yönetim, yönetim kurulu, merkezi yönetim, para, kriz, ekonomik kriz, mali kriz, kriz masası
fatih terim, suudi arabistan, yönetim, yönetim kurulu, merkezi yönetim, para, kriz, ekonomik kriz, mali kriz, kriz masası
Fatih Terim'in takımı Al-Shabab karıştı: Futbolcular ile yönetim arasında kriz çıktı
Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab’da ekonomik kriz patlak verdi. Futbolcular, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yönetime isyan ederken, bazı yönetim kurulu üyeleri de başkanın politikalarını protesto ederek istifa etti.
Türk teknik direktör Fatih Terim’in başında olduğu Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, yönetimsel krizlerle sarsıldı.
Suudi Arabistan basınından SportStuff24’ün haberine göre, Al-Shabab’ın önemli oyuncuları Hamdallah ve Carrasco, bir süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle yönetime karşı isyan başlattı. Futbolcular, maaşlarının ödenmemesini protesto ederken, bu durumun takımın moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediği belirtildi. Maaş krizi, kulübün finansal sorunlarını bir kez daha gündeme getirdi.
Yönetim kurulu üyeleri istifa etti
Kulüpte yaşanan krizler yalnızca futbolcularla sınırlı kalmadı. Bazı yönetim kurulu üyeleri, Başkan Mohamad Almunajem’in politikalarından memnun olmadıklarını belirterek istifalarını sundu. İstifaların ardından kulüp içinde yaşanan yönetimsel belirsizlik, Al-Shabab’ın geleceği hakkında soru işaretlerine neden oldu.