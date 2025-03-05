https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/merkez-bankasinin-karari-oncesi-mevduat-faizlerinde-son-durum-1-milyon-tlnin-getirisi-belli-oldu-1094206150.html
Merkez Bankası'nın kararı öncesi mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu
Merkez Bankası'nın kararı öncesi mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın Perşembe günü açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde TL mevduat faizleri dikkatle takip ediliyor. Faiz indirimi beklentisi, mevduat... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T11:22+0300
2025-03-05T11:22+0300
2025-03-05T12:23+0300
ekonomi̇
mevduat
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Son dönemde Türk Lirası mevduata olan yönelim artarken, Merkez Bankası’nın kademeli faiz indirim süreci mevduat faizlerini baskılamaya başladı.Önce %50 seviyesine çıkan politika faizi, ardından %45’e indirildi. Hürriyet'in haberine göre, perşembe günü açıklanacak yeni kararın da düşüş yönünde olacağı öngörülüyor. Bu durum, TL mevduat hesaplarından elde edilen getirileri etkileyebilir.Yüksek faiz dönemi sona mı eriyor?Mevduat, yüksek faiz döneminde en güçlü getiri sağlayan yatırım araçlarından biri oldu. Ancak, politika faizinde beklenen düşüşle birlikte mevduatın cazibesi azalmaya başlayabilir.Şu an bazı bankalar %48’e varan faiz oranlarıyla TL mevduat sahiplerine getiri sunuyor. Ancak ilerleyen aylarda, faiz indirimi beklentileri nedeniyle mevduat vadelerini dikkatli belirlemek önemli hale geliyor.Mevduatta stopaj oranları arttıStopaj oranlarında yapılan güncellemeler, mevduat sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeye göre: 6 aya kadar vadelerde stopaj oranı %10’dan %15’e çıktı.1 yıla kadar olan vadelerde stopaj %7,5’ten %12’ye yükseldi.1 yıldan uzun vadelerde stopaj %5’ten %10’a çıkarıldı.Bu oranlar 30 Nisan 2025’e kadar geçerli olacak. Daha sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak yeni karar ile değişiklikler yapılabilir.1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar?Güncel faiz oranlarına göre 1 milyon TL’yi 32 günlük mevduata yatıranlar bankalara göre değişen tutarlarda getiri elde ediyor.Faiz Oranı (%) Aylık Getiri (TL)%36 26.827 TL%39 29.063 TL%40 29.808 TL%41 30.553 TL%44 32.789 TL%44.5 33.162 TL%45 33.534 TL%45.5 33.906 TL%47 35.024 TL%48 35.786 TL
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mevduat, mevduat faizi, merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz oranları, faiz indirimi
mevduat, mevduat faizi, merkez bankası, faiz, faiz oranı, faiz oranları, faiz indirimi
Merkez Bankası'nın kararı öncesi mevduat faizlerinde son durum: 1 milyon TL'nin getirisi belli oldu
11:22 05.03.2025 (güncellendi: 12:23 05.03.2025)
Merkez Bankası’nın Perşembe günü açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde TL mevduat faizleri dikkatle takip ediliyor. Faiz indirimi beklentisi, mevduat getirilerinin düşmesine neden olabilir. Bankalar, politika faizinin üzerinde cazip oranlar sunmaya devam ediyor. Peki, 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu?
Son dönemde Türk Lirası mevduata olan yönelim artarken, Merkez Bankası’nın kademeli faiz indirim süreci mevduat faizlerini baskılamaya başladı.
Önce %50 seviyesine çıkan politika faizi, ardından %45’e indirildi. Hürriyet'in haberine göre, perşembe günü açıklanacak yeni kararın da düşüş yönünde olacağı öngörülüyor. Bu durum, TL mevduat hesaplarından elde edilen getirileri etkileyebilir.
Yüksek faiz dönemi sona mı eriyor?
Mevduat, yüksek faiz döneminde en güçlü getiri sağlayan yatırım araçlarından biri oldu. Ancak, politika faizinde beklenen düşüşle birlikte mevduatın cazibesi azalmaya başlayabilir.
Şu an bazı bankalar %48’e varan faiz oranlarıyla TL mevduat sahiplerine getiri sunuyor. Ancak ilerleyen aylarda, faiz indirimi beklentileri nedeniyle mevduat vadelerini dikkatli belirlemek önemli hale geliyor.
Mevduatta stopaj oranları arttı
Stopaj oranlarında yapılan güncellemeler, mevduat sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Yeni düzenlemeye göre:
6 aya kadar vadelerde stopaj oranı %10’dan %15’e çıktı.
1 yıla kadar olan vadelerde stopaj %7,5’ten %12’ye yükseldi.
1 yıldan uzun vadelerde stopaj %5’ten %10’a çıkarıldı.
Bu oranlar 30 Nisan 2025’e kadar geçerli olacak. Daha sonra Resmi Gazete’de yayımlanacak yeni karar ile değişiklikler yapılabilir.
1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi ne kadar?
Güncel faiz oranlarına göre 1 milyon TL’yi 32 günlük mevduata yatıranlar bankalara göre değişen tutarlarda getiri elde ediyor.
Faiz Oranı (%) Aylık Getiri (TL)