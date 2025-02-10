https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/pestisit-tespit-edilen-55-ton-limon-imha-edildi-pestisit-nedir-zararlari-nelerdir-1093528919.html
Pestisit tespit edilen 55 ton limon imha edildi: Pestisit nedir, zararları nelerdir?
Pestisit tespit edilen 55 ton limon imha edildi: Pestisit nedir, zararları nelerdir?
Sputnik Türkiye
Hatay’da ihracata gönderilmek üzere hazırlanan 55 ton limonda, insan sağlığına zararlı pestisit tespit edildi. Tonlarca limon, güvenlik önlemleri alınarak katı... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T11:31+0300
2025-02-10T11:31+0300
2025-02-10T11:31+0300
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pestisit
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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihracata gönderilmek üzere hazırlanan 55 ton limondan numune aldı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde, Türkiye’de kullanımı yasaklı pestisit maddesi tespit edildi. İnsan sağlığına ciddi zararları bulunan bu kimyasalın tespit edilmesi üzerine, limonların imha edilmesine karar verildi.Yetkililer, sağlığa zararlı ürünlerin piyasaya sürülmesine ve ihracatına asla izin verilmeyeceğini belirtti. Denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.Pestisit nedir? Sağlığa zararları neler?Pestisitler, bitki zararlıları, hastalıklar ve yabani otlarla mücadelede kullanılan kimyasal veya biyolojik maddelerdir. Tarım sektöründe yaygın olarak kullanılsa da, bazı pestisit türleri insan sağlığı için ciddi riskler taşıyor.Kısa vadeli etkileriUzun vadeli etkileriBazı pestisit türleri endokrin bozucu olarak bilinir ve hormon dengesini değiştirerek beyin gelişimi, uyku düzeni ve stres seviyeleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/bakanliktan-valiliklere-iletildi-belediyelere-sahipsiz-kopek-basina-71-bin-tl-ceza-1093511623.html
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Pestisit tespit edilen 55 ton limon imha edildi: Pestisit nedir, zararları nelerdir?
Hatay’da ihracata gönderilmek üzere hazırlanan 55 ton limonda, insan sağlığına zararlı pestisit tespit edildi. Tonlarca limon, güvenlik önlemleri alınarak katı atık depolama tesisinde imha edildi. Tarım yetkilileri, güvenilir olmayan gıdaların piyasaya arzına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. Peki, pestisit nedir, zararları nelerdir?
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihracata gönderilmek üzere hazırlanan 55 ton limondan numune aldı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde, Türkiye’de kullanımı yasaklı pestisit maddesi tespit edildi. İnsan sağlığına ciddi zararları bulunan bu kimyasalın tespit edilmesi üzerine, limonların imha edilmesine karar verildi.
Yetkililer, sağlığa zararlı ürünlerin piyasaya sürülmesine ve ihracatına asla izin verilmeyeceğini belirtti. Denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.
Pestisit nedir? Sağlığa zararları neler?
Pestisitler, bitki zararlıları, hastalıklar ve yabani otlarla mücadelede kullanılan kimyasal veya biyolojik maddelerdir. Tarım sektöründe yaygın olarak kullanılsa da, bazı pestisit türleri insan sağlığı için ciddi riskler taşıyor.
Burun, boğaz ve cilt tahrişi Döküntü, kaşıntı ve gözlerde yanma hissi Baş dönmesi, mide bulantısı Doğum kusurları ve kısırlık riski
Bazı pestisit türleri endokrin bozucu olarak bilinir ve hormon dengesini değiştirerek beyin gelişimi, uyku düzeni ve stres seviyeleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.