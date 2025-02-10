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Pestisit tespit edilen 55 ton limon imha edildi: Pestisit nedir, zararları nelerdir?
Pestisit tespit edilen 55 ton limon imha edildi: Pestisit nedir, zararları nelerdir?
Sputnik Türkiye
Hatay’da ihracata gönderilmek üzere hazırlanan 55 ton limonda, insan sağlığına zararlı pestisit tespit edildi. Tonlarca limon, güvenlik önlemleri alınarak katı... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T11:31+0300
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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihracata gönderilmek üzere hazırlanan 55 ton limondan numune aldı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde, Türkiye’de kullanımı yasaklı pestisit maddesi tespit edildi. İnsan sağlığına ciddi zararları bulunan bu kimyasalın tespit edilmesi üzerine, limonların imha edilmesine karar verildi.Yetkililer, sağlığa zararlı ürünlerin piyasaya sürülmesine ve ihracatına asla izin verilmeyeceğini belirtti. Denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.Pestisit nedir? Sağlığa zararları neler?Pestisitler, bitki zararlıları, hastalıklar ve yabani otlarla mücadelede kullanılan kimyasal veya biyolojik maddelerdir. Tarım sektöründe yaygın olarak kullanılsa da, bazı pestisit türleri insan sağlığı için ciddi riskler taşıyor.Kısa vadeli etkileriUzun vadeli etkileriBazı pestisit türleri endokrin bozucu olarak bilinir ve hormon dengesini değiştirerek beyin gelişimi, uyku düzeni ve stres seviyeleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
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hatay limon pestisit, hatay limon ihracat, pestisit nedir, pestisit zararları, pestisit insan sağlığı, pestisit zehirlenmesi belirtileri, pestisit kanser yapar mı, pestisit hangi ürünlerde var, pestisit kullanılan gıdalar, pestisit limon tehlikesi, pestisit nedir nasıl korunuruz, tarımda pestisit kullanımı, pestisit yasaklandı mı, pestisit hangi hastalıklara yol açar
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Pestisit tespit edilen 55 ton limon imha edildi: Pestisit nedir, zararları nelerdir?

11:31 10.02.2025
© AALimon
Limon - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA
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Hatay’da ihracata gönderilmek üzere hazırlanan 55 ton limonda, insan sağlığına zararlı pestisit tespit edildi. Tonlarca limon, güvenlik önlemleri alınarak katı atık depolama tesisinde imha edildi. Tarım yetkilileri, güvenilir olmayan gıdaların piyasaya arzına kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı. Peki, pestisit nedir, zararları nelerdir?
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihracata gönderilmek üzere hazırlanan 55 ton limondan numune aldı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde, Türkiye’de kullanımı yasaklı pestisit maddesi tespit edildi. İnsan sağlığına ciddi zararları bulunan bu kimyasalın tespit edilmesi üzerine, limonların imha edilmesine karar verildi.
Yetkililer, sağlığa zararlı ürünlerin piyasaya sürülmesine ve ihracatına asla izin verilmeyeceğini belirtti. Denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.

Pestisit nedir? Sağlığa zararları neler?

Pestisitler, bitki zararlıları, hastalıklar ve yabani otlarla mücadelede kullanılan kimyasal veya biyolojik maddelerdir. Tarım sektöründe yaygın olarak kullanılsa da, bazı pestisit türleri insan sağlığı için ciddi riskler taşıyor.

Kısa vadeli etkileri

Burun, boğaz ve cilt tahrişi
Döküntü, kaşıntı ve gözlerde yanma hissi
Baş dönmesi, mide bulantısı

Uzun vadeli etkileri

Kanserojen etkiler
Sinir sistemi hasarı
Doğum kusurları ve kısırlık riski
Böbrek ve akciğer hasarı
Bazı pestisit türleri endokrin bozucu olarak bilinir ve hormon dengesini değiştirerek beyin gelişimi, uyku düzeni ve stres seviyeleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
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