https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/pestisit-tespit-edilen-55-ton-limon-imha-edildi-pestisit-nedir-zararlari-nelerdir-1093528919.html

Pestisit tespit edilen 55 ton limon imha edildi: Pestisit nedir, zararları nelerdir?

Pestisit tespit edilen 55 ton limon imha edildi: Pestisit nedir, zararları nelerdir?

Sputnik Türkiye

Hatay’da ihracata gönderilmek üzere hazırlanan 55 ton limonda, insan sağlığına zararlı pestisit tespit edildi. Tonlarca limon, güvenlik önlemleri alınarak katı... 10.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-10T11:31+0300

2025-02-10T11:31+0300

2025-02-10T11:31+0300

türkiye

limon

pestisit

hatay

kimyasal

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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihracata gönderilmek üzere hazırlanan 55 ton limondan numune aldı. Yapılan laboratuvar incelemelerinde, Türkiye’de kullanımı yasaklı pestisit maddesi tespit edildi. İnsan sağlığına ciddi zararları bulunan bu kimyasalın tespit edilmesi üzerine, limonların imha edilmesine karar verildi.Yetkililer, sağlığa zararlı ürünlerin piyasaya sürülmesine ve ihracatına asla izin verilmeyeceğini belirtti. Denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği vurgulandı.Pestisit nedir? Sağlığa zararları neler?Pestisitler, bitki zararlıları, hastalıklar ve yabani otlarla mücadelede kullanılan kimyasal veya biyolojik maddelerdir. Tarım sektöründe yaygın olarak kullanılsa da, bazı pestisit türleri insan sağlığı için ciddi riskler taşıyor.Kısa vadeli etkileriUzun vadeli etkileriBazı pestisit türleri endokrin bozucu olarak bilinir ve hormon dengesini değiştirerek beyin gelişimi, uyku düzeni ve stres seviyeleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

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