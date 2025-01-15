https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/meyve-ve-sebzelerdeki-pestisit-kalintisi-nasil-temizlenir-sirkeli-su-mu-karbonatli-su-mu-1092661577.html

Meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntısı nasıl temizlenir? Sirkeli su mu karbonatlı su mu?

Meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntısı nasıl temizlenir? Sirkeli su mu karbonatlı su mu?

Sputnik Türkiye

Gıda ürünlerinden pamuğa hatta çocuk bezlerine kadar kullanım alanı geniş olan pestisitlerin kalıntıları sebze ve meyvelerin üzerinde kalabiliyor. Sirkeli su... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T09:06+0300

2025-01-15T09:06+0300

2025-01-15T09:06+0300

sağlik

pestisit

türkiye

gıda

ab

türkiye tarım, gıda, hayvancılık ve arıcılık federasyonu (tahap)

tarım ve orman bakanlığı

marul

elma

sirke

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Özellikle yeşil yapraklı sebzelerin pestisit kalıntılarından arındırılması konusunda sayısız video sosyal medyada popüler oldu. Yeşillikleri dakikalarca sirkeli suda bekleten de var ardından karbonatlı suya sokan da. Ancak bilinenin aksine sirke, pestisitin de içinde olduğu tarım ilaçlarını bitkiden uzaklaştırma konusunda etkili değil, hatta pestisit kalıntılarından tamamen kurtulmak için net bir yöntem de yok. Karbonatlı su ise pestisitin sadece bazı türleri üzerinde etkili.Pestisit nedir?Son dönemde adını daha sık duysak da pestisit aslında yeni kullanıma giren bir madde değil ancak ne kadar kullanıldığı önemli. Peki kimyasal bir madde olan pestisit ne için kullanılıyor ve ne işe yarıyor? Sürdürülebilirlik eğitmeni Utku Yılmaz pestisitin kullanım alanlarını "Tarım ilaçları; yabani otları, böcekleri veya mantarları uzaklaştırmak için kullanılır. Uzaklaştırmak dediğimiz yöntem aslında öldürmektir. Sadece tarım ürünlerinde değildir aslına bakarsanız tüm bitki bazlı ürünlerde kullanılıyor. Yani kent ortamlarında farklı bahçelerde de kullanılıyor. Hatta ev ortamında yani kişisel alanlarda kullanıldığını bile görüyoruz" diye açıklıyor.'Bebek bezlerinde dahi pestisit var'Yeşillik, meyve ve sebzede kullanıldığı çoğu kişi tarafından bilinse de pestisitin kullanım alanları bunun çok ötesinde. Kimi bebek bezlerinde de pestisite rastlanıyor.Karbonat mı, sirke mi?Kimyasalları temizlediği iddia edilerek sosyal medyada her yeni gün farklı bir yöntem paylaşılıyor. Peki herkesin evine giren ve sofralardan eksik edilmeyen gıdalardaki pestisit kalıntısı nasıl giderilir? Karbonat mı sirke mi etkili?Türkiye'de pestisit yönetmeliği değiştiPestisit kullanımı kuralları her ülkede farklı. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılın başında yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum pestisit kalıntı limitlerinde güncelleme yaptı.Pestisit kalıntı limitleri güncellendiBakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitleri güncellendi.Başta taze meyve ve sebze olmak üzere ülkede üretilen baklagiller, tahıllar, çay ve bitkisel infüzyonlar ve hayvansal gıdalarda uygulanacak limitlerde, ulusal ve uluslararası alandaki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alındı. Bazı gıdalar için ilk defa kalıntı limiti belirlenirken, birçok gıdada da limit indirimi yapıldı. Böylece Avrupa Birliği (AB) uygulamalarına uyum sağlanmış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/almanyaya-gonderilen-narlarda-yuksek-pestisit-tespit-edildi-urunler-piyasadan-toplatildi--1092681824.html

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