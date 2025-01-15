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Meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntısı nasıl temizlenir? Sirkeli su mu karbonatlı su mu?
Meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntısı nasıl temizlenir? Sirkeli su mu karbonatlı su mu?
Sputnik Türkiye
Gıda ürünlerinden pamuğa hatta çocuk bezlerine kadar kullanım alanı geniş olan pestisitlerin kalıntıları sebze ve meyvelerin üzerinde kalabiliyor. Sirkeli su... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T09:06+0300
2025-01-15T09:06+0300
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Özellikle yeşil yapraklı sebzelerin pestisit kalıntılarından arındırılması konusunda sayısız video sosyal medyada popüler oldu. Yeşillikleri dakikalarca sirkeli suda bekleten de var ardından karbonatlı suya sokan da. Ancak bilinenin aksine sirke, pestisitin de içinde olduğu tarım ilaçlarını bitkiden uzaklaştırma konusunda etkili değil, hatta pestisit kalıntılarından tamamen kurtulmak için net bir yöntem de yok. Karbonatlı su ise pestisitin sadece bazı türleri üzerinde etkili.Pestisit nedir?Son dönemde adını daha sık duysak da pestisit aslında yeni kullanıma giren bir madde değil ancak ne kadar kullanıldığı önemli. Peki kimyasal bir madde olan pestisit ne için kullanılıyor ve ne işe yarıyor? Sürdürülebilirlik eğitmeni Utku Yılmaz pestisitin kullanım alanlarını "Tarım ilaçları; yabani otları, böcekleri veya mantarları uzaklaştırmak için kullanılır. Uzaklaştırmak dediğimiz yöntem aslında öldürmektir. Sadece tarım ürünlerinde değildir aslına bakarsanız tüm bitki bazlı ürünlerde kullanılıyor. Yani kent ortamlarında farklı bahçelerde de kullanılıyor. Hatta ev ortamında yani kişisel alanlarda kullanıldığını bile görüyoruz" diye açıklıyor.'Bebek bezlerinde dahi pestisit var'Yeşillik, meyve ve sebzede kullanıldığı çoğu kişi tarafından bilinse de pestisitin kullanım alanları bunun çok ötesinde. Kimi bebek bezlerinde de pestisite rastlanıyor.Karbonat mı, sirke mi?Kimyasalları temizlediği iddia edilerek sosyal medyada her yeni gün farklı bir yöntem paylaşılıyor. Peki herkesin evine giren ve sofralardan eksik edilmeyen gıdalardaki pestisit kalıntısı nasıl giderilir? Karbonat mı sirke mi etkili?Türkiye'de pestisit yönetmeliği değiştiPestisit kullanımı kuralları her ülkede farklı. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılın başında yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum pestisit kalıntı limitlerinde güncelleme yaptı.Pestisit kalıntı limitleri güncellendiBakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitleri güncellendi.Başta taze meyve ve sebze olmak üzere ülkede üretilen baklagiller, tahıllar, çay ve bitkisel infüzyonlar ve hayvansal gıdalarda uygulanacak limitlerde, ulusal ve uluslararası alandaki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alındı. Bazı gıdalar için ilk defa kalıntı limiti belirlenirken, birçok gıdada da limit indirimi yapıldı. Böylece Avrupa Birliği (AB) uygulamalarına uyum sağlanmış oldu.
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pestisit kalıntısı nasıl arındırılır, sebzelerde pestisit kalıntısı temizleme, pestisit temizleme yöntemleri, sirkeyle pestisit temizleme, karbonatlı su ile pestisit arındırma, sebze ve meyve yıkama yöntemleri, doğal pestisit temizleme, pestisitlerden kurtulma yolları, pestisit temizliği için ipuçları, evde pestisit arındırma yöntemleri, pestisit nedir, pestisit neden kullanılır, pestisit
pestisit kalıntısı nasıl arındırılır, sebzelerde pestisit kalıntısı temizleme, pestisit temizleme yöntemleri, sirkeyle pestisit temizleme, karbonatlı su ile pestisit arındırma, sebze ve meyve yıkama yöntemleri, doğal pestisit temizleme, pestisitlerden kurtulma yolları, pestisit temizliği için ipuçları, evde pestisit arındırma yöntemleri, pestisit nedir, pestisit neden kullanılır, pestisit

Meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntısı nasıl temizlenir? Sirkeli su mu karbonatlı su mu?

09:06 15.01.2025
© AP Photo / Elizabeth Karmelyeşillik marul
yeşillik marul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Elizabeth Karmel
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Zeynep Gökalp
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Gıda ürünlerinden pamuğa hatta çocuk bezlerine kadar kullanım alanı geniş olan pestisitlerin kalıntıları sebze ve meyvelerin üzerinde kalabiliyor. Sirkeli su ya da karbonatlı suda bekletmekten, tazyikli suyla yıkamaya kadar çokça yöntem önerilse de kimi yöntemlerin kalıntıları gidermede etkisi yok.
Özellikle yeşil yapraklı sebzelerin pestisit kalıntılarından arındırılması konusunda sayısız video sosyal medyada popüler oldu. Yeşillikleri dakikalarca sirkeli suda bekleten de var ardından karbonatlı suya sokan da. Ancak bilinenin aksine sirke, pestisitin de içinde olduğu tarım ilaçlarını bitkiden uzaklaştırma konusunda etkili değil, hatta pestisit kalıntılarından tamamen kurtulmak için net bir yöntem de yok. Karbonatlı su ise pestisitin sadece bazı türleri üzerinde etkili.

Pestisit nedir?

Son dönemde adını daha sık duysak da pestisit aslında yeni kullanıma giren bir madde değil ancak ne kadar kullanıldığı önemli. Peki kimyasal bir madde olan pestisit ne için kullanılıyor ve ne işe yarıyor?
Sürdürülebilirlik eğitmeni Utku Yılmaz pestisitin kullanım alanlarını "Tarım ilaçları; yabani otları, böcekleri veya mantarları uzaklaştırmak için kullanılır. Uzaklaştırmak dediğimiz yöntem aslında öldürmektir. Sadece tarım ürünlerinde değildir aslına bakarsanız tüm bitki bazlı ürünlerde kullanılıyor. Yani kent ortamlarında farklı bahçelerde de kullanılıyor. Hatta ev ortamında yani kişisel alanlarda kullanıldığını bile görüyoruz" diye açıklıyor.

'Bebek bezlerinde dahi pestisit var'

Yeşillik, meyve ve sebzede kullanıldığı çoğu kişi tarafından bilinse de pestisitin kullanım alanları bunun çok ötesinde. Kimi bebek bezlerinde de pestisite rastlanıyor.

"Yeşilliklerde, kuru gıda yani kuru üzüm kuru incir, Çiçek üretiminde, mesela gonca şeklindeki güllerde. Pamukta kullanılıyor çok fazla, yani tekstil ürünlerinde kullanılıyor. Bebek bezlerinde dahi pestisit var."

Karbonat mı, sirke mi?

Kimyasalları temizlediği iddia edilerek sosyal medyada her yeni gün farklı bir yöntem paylaşılıyor. Peki herkesin evine giren ve sofralardan eksik edilmeyen gıdalardaki pestisit kalıntısı nasıl giderilir? Karbonat mı sirke mi etkili?

"Maalesef bir yöntem söyleyemiyoruz. Pestisitlerde, tıpkı insan ilaçlarında olduğu gibi farklı maddeler var. Bu etken maddelerden bazıları karbonatla arındırılıyor bazıları su ile. Karbonatla arındırılamayan da var. Tek bir yöntem yok. Bir kovaya suyu dolduruyorsunuz yeşillikleri koyup 15 dakika bekletiyorsunuz. Belli kalıntıları uzaklaştırıyorsunuz. ama her türlü pestisit değil: bu pestisitler özellikle bizim ülkemizde kullanılan glikofat gibi pestisitler meyvenin içine kadar giriyor. kabuklarını soymak da yeterli değil. Sirke de bu yöntemlerden biri deniyor ama sirkenin tarım zehirlerini öldürdüğüne dair bir çalışma yok hatta bazı sirkeler bu maddeleri daha da etkinleştiriyor diye bilgiler de var aslında. "

Türkiye'de pestisit yönetmeliği değişti

Pestisit kullanımı kuralları her ülkede farklı. Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılın başında yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum pestisit kalıntı limitlerinde güncelleme yaptı.

Pestisit kalıntı limitleri güncellendi

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitleri güncellendi.
Başta taze meyve ve sebze olmak üzere ülkede üretilen baklagiller, tahıllar, çay ve bitkisel infüzyonlar ve hayvansal gıdalarda uygulanacak limitlerde, ulusal ve uluslararası alandaki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alındı. Bazı gıdalar için ilk defa kalıntı limiti belirlenirken, birçok gıdada da limit indirimi yapıldı. Böylece Avrupa Birliği (AB) uygulamalarına uyum sağlanmış oldu.
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