https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/konut-kredisi-faizleri-dusuyor-2-milyon-tl-kredi-ceken-ne-kadar-odeyecek-1094199982.html
Konut kredisi faizleri düşüyor: 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?
Konut kredisi faizleri düşüyor: 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası’nın 6 Mart’ta açıklayacağı faiz kararı öncesinde kredi faizlerinde hareketlilik yaşanıyor. Konut kredisi faiz oranları geçtiğimiz hafta yüzde... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T07:59+0300
2025-03-05T07:59+0300
2025-03-05T07:59+0300
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Konut sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, faiz oranlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 2.74-2.75 seviyelerinde olan konut kredisi faizleri, kısa sürede yüzde 2.68’e geriledi.Peki, faizler neden düşüyor? Bu düşüş, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapacağı beklentisiyle mi gerçekleşti?Gözler Merkez Bankası’nın Faiz Kararına ÇevrildiGayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, faizlerdeki hareketlilikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:Şimdiye Kadar Görülmemiş Bir Faiz Oranı!Konut kredilerinde 60 ay vadede yüzde 2.68 seviyelerine inen faiz oranı, son dönemlerin en düşük seviyelerinden biri olarak gösteriliyor.Özelmacıklı, "Bu oran şimdiye kadar görmediğimiz bir seviye. Merkez Bankası faiz indirimine giderse, kredilerde daha fazla düşüş görebiliriz" dedi.Bankalar Kredi Vermek İçin Yarışıyor!Bankalar, faizlerde yaşanan düşüşü fırsata çevirerek daha fazla kredi vermek için rekabete girdi.Konut Kredisi Faizleri Daha da Düşer mi?Uzmanlara göre, faizlerde düşüş eğilimi devam edecek ancak hızlı bir gerileme beklenmiyor.2 Milyon TL Kredi Çeken Ne Kadar Ödüyor?Bugünkü en düşük faiz oranı olan yüzde 2.68’den 2 milyon TL konut kredisi çeken bir vatandaş, 60 ay vadede aylık 67.385 TL ödeme yapıyor.Önceki faiz oranlarıyla kıyaslandığında, taksitlerde ciddi bir düşüş yaşandı.Aylık 5.656 TL Daha Az Taksit Ödeniyor!Kira Artışları, Konut Alımını ArtırıyorSon dönemde kira fiyatlarının hızla artması, vatandaşları konut alımına yönlendiriyor.Faizler Yüzde 2’nin Altına Düşebilir!Özelmacıklı’ya göre, konut kredisi faizleri yıl sonuna kadar yüzde 2’nin altına inebilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/arac-sektorunde-buyuk-dusus-satislar-yuzde-14-azaldi-piyasada-kriz-ruzgari-esiyor-1094199409.html
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Konut kredisi faizleri düşüyor: 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?
Merkez Bankası’nın 6 Mart’ta açıklayacağı faiz kararı öncesinde kredi faizlerinde hareketlilik yaşanıyor. Konut kredisi faiz oranları geçtiğimiz hafta yüzde 2.74 seviyesindeyken, şimdi yüzde 2.68’e kadar geriledi. Bankalar, uzun vadeli kredilerde rekabeti artırırken, uzmanlar yıl sonuna kadar faizlerin yüzde 2’nin altına düşebileceğini öngörüyor.
Konut sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, faiz oranlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 2.74-2.75 seviyelerinde olan konut kredisi faizleri, kısa sürede yüzde 2.68’e geriledi.
Peki, faizler neden düşüyor? Bu düşüş, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapacağı beklentisiyle mi gerçekleşti?
Gözler Merkez Bankası’nın Faiz Kararına Çevrildi
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, faizlerdeki hareketlilikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
Merkez Bankası’nın 6 Mart’taki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi bekleniyor
.
Son enflasyon verilerinin gerilemesi
, Merkez Bankası’nın politika faizinde düşüşe gitme ihtimalini artırıyor
.
Bankalar, uzun vadeli kredi maliyetlerinin ilerleyen dönemde daha da düşeceğini
öngörerek rekabetçi faiz oranlarıyla kredi vermeye çalışıyor
.
Şimdiye Kadar Görülmemiş Bir Faiz Oranı!
Konut kredilerinde 60 ay vadede yüzde 2.68 seviyelerine inen faiz oranı, son dönemlerin en düşük seviyelerinden biri olarak gösteriliyor.
Özelmacıklı, "Bu oran şimdiye kadar görmediğimiz bir seviye. Merkez Bankası faiz indirimine giderse, kredilerde daha fazla düşüş görebiliriz" dedi.
Bankalar Kredi Vermek İçin Yarışıyor!
Bankalar, faizlerde yaşanan düşüşü fırsata çevirerek daha fazla kredi vermek için rekabete girdi.
Uzun vadeli konut kredilerinde borçlanma maliyetlerinin ilerleyen dönemde daha da azalacağı düşünülüyor
.
Bu nedenle, bankalar düşük faiz oranlarıyla kredi vererek daha fazla müşteri çekmeye çalışıyor
.
Konut Kredisi Faizleri Daha da Düşer mi?
Uzmanlara göre, faizlerde düşüş eğilimi devam edecek ancak hızlı bir gerileme beklenmiyor.
Şu anki düşüş, yüzde 2.74’ten yüzde 2.68’e sınırlı bir gerileme şeklinde
.
Faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 2’nin altına inebileceği
öngörülüyor.
2 Milyon TL Kredi Çeken Ne Kadar Ödüyor?
Bugünkü en düşük faiz oranı olan yüzde 2.68’den 2 milyon TL konut kredisi çeken bir vatandaş, 60 ay vadede aylık 67.385 TL ödeme yapıyor.
Önceki faiz oranlarıyla kıyaslandığında, taksitlerde ciddi bir düşüş yaşandı.
Aylık 5.656 TL Daha Az Taksit Ödeniyor!
2-3 ay önce kredi faizleri yüzde 3.05 seviyesindeydi
.
O dönemde 2 milyon TL’lik konut kredisi çeken bir kişi, aylık 73.041 TL taksit ödüyordu
.
Bugün yüzde 2.68 oranıyla çekilen kredinin taksiti 67.385 TL
.
Yani vatandaşlar, her ay 5.656 TL daha az ödeme yapıyor
.
60 ay boyunca toplamda 339.360 TL’lik bir avantaj sağlanıyor
.
Kira Artışları, Konut Alımını Artırıyor
Son dönemde kira fiyatlarının hızla artması, vatandaşları konut alımına yönlendiriyor.
Şu anda kira artış oranları yüzde 53 seviyelerinde
.
20 bin TL kira ödeyen bir kişi, zam sonrası 30 bin TL’yi aşan bir kira ile karşı karşıya kalıyor
.
Uzmanlar, vatandaşların kira yerine kredi taksiti ödemeyi tercih etmeye başladığını
belirtiyor.
Faizler Yüzde 2’nin Altına Düşebilir!
Özelmacıklı’ya göre, konut kredisi faizleri yıl sonuna kadar yüzde 2’nin altına inebilir.
Kredi çeken vatandaşlar, ilerleyen süreçte faizler düştüğünde kredilerini yeniden yapılandırarak avantaj sağlayabilir
.
Emlak Konut kampanyaları ve devlet destekli projelerin de piyasayı canlandırması bekleniyor
.