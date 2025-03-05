https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/konut-kredisi-faizleri-dusuyor-2-milyon-tl-kredi-ceken-ne-kadar-odeyecek-1094199982.html

Konut kredisi faizleri düşüyor: 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?

Konut kredisi faizleri düşüyor: 2 milyon TL kredi çeken ne kadar ödeyecek?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası’nın 6 Mart’ta açıklayacağı faiz kararı öncesinde kredi faizlerinde hareketlilik yaşanıyor. Konut kredisi faiz oranları geçtiğimiz hafta yüzde... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T07:59+0300

2025-03-05T07:59+0300

2025-03-05T07:59+0300

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Konut sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, faiz oranlarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta yüzde 2.74-2.75 seviyelerinde olan konut kredisi faizleri, kısa sürede yüzde 2.68’e geriledi.Peki, faizler neden düşüyor? Bu düşüş, Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapacağı beklentisiyle mi gerçekleşti?Gözler Merkez Bankası’nın Faiz Kararına ÇevrildiGayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, faizlerdeki hareketlilikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:Şimdiye Kadar Görülmemiş Bir Faiz Oranı!Konut kredilerinde 60 ay vadede yüzde 2.68 seviyelerine inen faiz oranı, son dönemlerin en düşük seviyelerinden biri olarak gösteriliyor.Özelmacıklı, "Bu oran şimdiye kadar görmediğimiz bir seviye. Merkez Bankası faiz indirimine giderse, kredilerde daha fazla düşüş görebiliriz" dedi.Bankalar Kredi Vermek İçin Yarışıyor!Bankalar, faizlerde yaşanan düşüşü fırsata çevirerek daha fazla kredi vermek için rekabete girdi.Konut Kredisi Faizleri Daha da Düşer mi?Uzmanlara göre, faizlerde düşüş eğilimi devam edecek ancak hızlı bir gerileme beklenmiyor.2 Milyon TL Kredi Çeken Ne Kadar Ödüyor?Bugünkü en düşük faiz oranı olan yüzde 2.68’den 2 milyon TL konut kredisi çeken bir vatandaş, 60 ay vadede aylık 67.385 TL ödeme yapıyor.Önceki faiz oranlarıyla kıyaslandığında, taksitlerde ciddi bir düşüş yaşandı.Aylık 5.656 TL Daha Az Taksit Ödeniyor!Kira Artışları, Konut Alımını ArtırıyorSon dönemde kira fiyatlarının hızla artması, vatandaşları konut alımına yönlendiriyor.Faizler Yüzde 2’nin Altına Düşebilir!Özelmacıklı’ya göre, konut kredisi faizleri yıl sonuna kadar yüzde 2’nin altına inebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/arac-sektorunde-buyuk-dusus-satislar-yuzde-14-azaldi-piyasada-kriz-ruzgari-esiyor-1094199409.html

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