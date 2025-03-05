https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/arac-sektorunde-buyuk-dusus-satislar-yuzde-14-azaldi-piyasada-kriz-ruzgari-esiyor-1094199409.html

Araç sektöründe büyük düşüş: Satışlar yüzde 14 azaldı, piyasada kriz rüzgarı esiyor

Araç sektöründe büyük düşüş: Satışlar yüzde 14 azaldı, piyasada kriz rüzgarı esiyor

Sputnik Türkiye

2025 yılında otomotiv sektörü zor bir başlangıç yaptı. Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 14,4 daralarak 90 bin 730 adede geriledi... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T07:49+0300

2025-03-05T07:49+0300

2025-03-05T07:49+0300

ekonomi̇

otomobil

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otomotiv

araba

i̇kinci el araba satıcısı

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2024 yılında 1,2 milyon adetlik rekor satış rakamına ulaşan otomotiv sektörü, 2025’e düşüşle başladı. Ocak ayındaki yüzde 13,9’luk daralmanın ardından şubat ayında da satışlar geriledi.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) şubat ayı raporuna göre:Hafif Ticari araç satışları neden düşüyor?Hafif ticari araç satışlarında yaşanan yüzde 38’lik sert düşüş, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.ODMD temsilcileri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin krediye erişimde yaşadığı sıkıntılar, maliyetlerin yükselmesi ve faiz oranlarındaki artışın bu gerilemeyi tetiklediğini belirtiyor.Sektör yetkilileri, mart ayında da bu düşüşün devam edebileceği konusunda uyarıyor.Lüks Araç Satışları Rekor KırıyorGenel pazardaki daralmaya rağmen lüks araç satışları hız kesmeden artmaya devam ediyor.Bu artış, gelir dağılımındaki bozulmanın otomotiv sektörüne yansıması olarak yorumlanıyor.Satılan her 10 araçtan 7’si i̇thalTürkiye'de ithal araçların pazardaki payı yükselmeye devam ediyor.İthal araçlara getirilen ek gümrük vergileri ve engelli araç satışındaki yeni “yerlilik şartı” düzenlemesi, bu düşüşü engelleyemedi.Ocak-Şubat 2025 döneminde toplam satışlar yüzde 14.2 düştüYılın ilk iki ayında otomotiv pazarı genelinde büyük bir daralma yaşandı:Böylece, 2025’in ilk iki ayında satılan araçlarda yerli payı yüzde 31,4 olarak kaydedildi.Otomotiv sektörünü neler bekliyor?Otomotiv sektöründeki daralma, yüksek enflasyon, faiz oranlarındaki artış ve krediye erişimde yaşanan zorluklarla doğrudan bağlantılı.Yetkililer, mart ayı itibarıyla kampanyaların etkisinin sınırlı kalabileceğini ve pazarın toparlanmasının yılın ikinci yarısına sarkabileceğini öngörüyor.Özellikle lüks segmentteki artış ve ticari araç pazarındaki sert daralma, otomotiv sektöründeki gelir dağılımı dengesizliğini daha da belirgin hale getiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/meteorolojiden-bahari-bekleyenlere-mujde-gunesli-gunler-basliyor-tum-turkiyede-sicakliklar-10-1094197784.html

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otomobil, ikinci el otomobil, otomotiv, araba, i̇kinci el araba satıcısı