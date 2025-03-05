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Araç sektöründe büyük düşüş: Satışlar yüzde 14 azaldı, piyasada kriz rüzgarı esiyor
Araç sektöründe büyük düşüş: Satışlar yüzde 14 azaldı, piyasada kriz rüzgarı esiyor
Sputnik Türkiye
2025 yılında otomotiv sektörü zor bir başlangıç yaptı. Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 14,4 daralarak 90 bin 730 adede geriledi... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T07:49+0300
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2024 yılında 1,2 milyon adetlik rekor satış rakamına ulaşan otomotiv sektörü, 2025’e düşüşle başladı. Ocak ayındaki yüzde 13,9’luk daralmanın ardından şubat ayında da satışlar geriledi.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) şubat ayı raporuna göre:Hafif Ticari araç satışları neden düşüyor?Hafif ticari araç satışlarında yaşanan yüzde 38’lik sert düşüş, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.ODMD temsilcileri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin krediye erişimde yaşadığı sıkıntılar, maliyetlerin yükselmesi ve faiz oranlarındaki artışın bu gerilemeyi tetiklediğini belirtiyor.Sektör yetkilileri, mart ayında da bu düşüşün devam edebileceği konusunda uyarıyor.Lüks Araç Satışları Rekor KırıyorGenel pazardaki daralmaya rağmen lüks araç satışları hız kesmeden artmaya devam ediyor.Bu artış, gelir dağılımındaki bozulmanın otomotiv sektörüne yansıması olarak yorumlanıyor.Satılan her 10 araçtan 7’si i̇thalTürkiye'de ithal araçların pazardaki payı yükselmeye devam ediyor.İthal araçlara getirilen ek gümrük vergileri ve engelli araç satışındaki yeni “yerlilik şartı” düzenlemesi, bu düşüşü engelleyemedi.Ocak-Şubat 2025 döneminde toplam satışlar yüzde 14.2 düştüYılın ilk iki ayında otomotiv pazarı genelinde büyük bir daralma yaşandı:Böylece, 2025’in ilk iki ayında satılan araçlarda yerli payı yüzde 31,4 olarak kaydedildi.Otomotiv sektörünü neler bekliyor?Otomotiv sektöründeki daralma, yüksek enflasyon, faiz oranlarındaki artış ve krediye erişimde yaşanan zorluklarla doğrudan bağlantılı.Yetkililer, mart ayı itibarıyla kampanyaların etkisinin sınırlı kalabileceğini ve pazarın toparlanmasının yılın ikinci yarısına sarkabileceğini öngörüyor.Özellikle lüks segmentteki artış ve ticari araç pazarındaki sert daralma, otomotiv sektöründeki gelir dağılımı dengesizliğini daha da belirgin hale getiriyor.
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otomobil, ikinci el otomobil, otomotiv, araba, i̇kinci el araba satıcısı
otomobil, ikinci el otomobil, otomotiv, araba, i̇kinci el araba satıcısı

Araç sektöründe büyük düşüş: Satışlar yüzde 14 azaldı, piyasada kriz rüzgarı esiyor

07:49 05.03.2025
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA
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2025 yılında otomotiv sektörü zor bir başlangıç yaptı. Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 14,4 daralarak 90 bin 730 adede geriledi. Özellikle hafif ticari araç pazarında yüzde 38’lik sert düşüş dikkat çekerken, lüks segmentte satışlar yüzde 37 arttı. Yerli araçların pazar payı ise düşüşünü sürdürüyor.
2024 yılında 1,2 milyon adetlik rekor satış rakamına ulaşan otomotiv sektörü, 2025’e düşüşle başladı. Ocak ayındaki yüzde 13,9’luk daralmanın ardından şubat ayında da satışlar geriledi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) şubat ayı raporuna göre:
Otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azaldı.
Otomobil satışları yüzde 7,6 düşerek 76 bin 21 adede geriledi.
Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 38 daralma ile 14 bin 709 adet seviyesine indi.

Hafif Ticari araç satışları neden düşüyor?

Hafif ticari araç satışlarında yaşanan yüzde 38’lik sert düşüş, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
ODMD temsilcileri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin krediye erişimde yaşadığı sıkıntılar, maliyetlerin yükselmesi ve faiz oranlarındaki artışın bu gerilemeyi tetiklediğini belirtiyor.
Sektör yetkilileri, mart ayında da bu düşüşün devam edebileceği konusunda uyarıyor.

Lüks Araç Satışları Rekor Kırıyor

Genel pazardaki daralmaya rağmen lüks araç satışları hız kesmeden artmaya devam ediyor.
Şubat ayında, ekonomik modeller (A, B ve C segmentleri) yüzde 13 düşüş yaşarken,
D, E ve F segmentlerindeki lüks araç satışları yüzde 37 arttı.
Bu artış, gelir dağılımındaki bozulmanın otomotiv sektörüne yansıması olarak yorumlanıyor.

Satılan her 10 araçtan 7’si i̇thal

Türkiye'de ithal araçların pazardaki payı yükselmeye devam ediyor.
Ocak 2025’te yerli araç payı yüzde 31,6 seviyesindeyken,
Şubat ayında bu oran yüzde 31,2’ye geriledi.
İthal araçlara getirilen ek gümrük vergileri ve engelli araç satışındaki yeni “yerlilik şartı” düzenlemesi, bu düşüşü engelleyemedi.

Ocak-Şubat 2025 döneminde toplam satışlar yüzde 14.2 düştü

Yılın ilk iki ayında otomotiv pazarı genelinde büyük bir daralma yaşandı:
Toplam araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 düşerek 159 bin 384 adede geriledi.
Otomobil satışları yüzde 9,8 azalarak 131 bin 965 adet oldu.
Hafif ticari araç satışları ise yüzde 30,4’lük sert düşüşle 27 bin 419 adede indi.
Böylece, 2025’in ilk iki ayında satılan araçlarda yerli payı yüzde 31,4 olarak kaydedildi.

Otomotiv sektörünü neler bekliyor?

Otomotiv sektöründeki daralma, yüksek enflasyon, faiz oranlarındaki artış ve krediye erişimde yaşanan zorluklarla doğrudan bağlantılı.
Yetkililer, mart ayı itibarıyla kampanyaların etkisinin sınırlı kalabileceğini ve pazarın toparlanmasının yılın ikinci yarısına sarkabileceğini öngörüyor.
Özellikle lüks segmentteki artış ve ticari araç pazarındaki sert daralma, otomotiv sektöründeki gelir dağılımı dengesizliğini daha da belirgin hale getiriyor.
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