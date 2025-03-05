https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/kayip-ece-gurelin-son-goruntuleri-ortaya-cikti--belgrad-ormaninda-hirkasi-da-bulundu-1094205160.html
Kayıp Ece Gürel’in son görüntüleri ortaya çıktı: Belgrad Ormanı'nda hırkası da bulundu
Kayıp Ece Gürel’in son görüntüleri ortaya çıktı: Belgrad Ormanı'nda hırkası da bulundu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel’e ait son görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. 2 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra kaybolan peyzaj... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T10:51+0300
2025-03-05T10:51+0300
2025-03-05T12:21+0300
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kayıp
ece gürel
belgrad
belgrad ormanı
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Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü "Belgrad Ormanı'na gidiyorum" diyerek ayrılan 36 yaşındaki Ece Gürel’den haber alınamıyor.Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve belediye arama kurtarma ekipleri ormanda geniş çaplı arama başlattı. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde çalışmalarını sürdürüyor.Gürel’in eşyaları ormanda bulunduArama çalışmalarını sürdüren ekipler, kızılötesi dronlarla tarama yaptıkları sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede cep telefonu, mont, çanta ve bazı kişisel eşyalar buldu.Ayrıca, Gürel’e ait hırka, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulundu. Eşyalar detaylı inceleme için emniyete götürüldü.Son görüntüler ortaya çıktıEce Gürel'in evinden çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kolunda çantasıyla apartmandan ayrıldığı görülüyor.Ayrıca, kaybolmadan önce İETT otobüsüne bindiği ve Belgrad Ormanı’na girdiği anlar otobüs içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hacıosman durağında otobüse binen Gürel’in, ormanın girişinde inerek bir süre yürüdüğü görülüyor.Arama çalışmaları genişletildiYetkililer, arama çalışmalarının daha geniş bir alana yayılacağını açıkladı. Gürel’in kaybolduğu bölgeye ek ekipler yönlendirildi.Çalışmaları takip eden akrabası Yusuf Çeçtepe, ekiplerin gece boyunca hiç durmadan çalıştığını ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadığını belirtti.Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bölgede yürütülen arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı."Şu anda kendisinin sağ olduğunu düşünüyoruz. Bugün bulduğumuz bazı materyaller bunu gösteriyor. Aramalar devam ediyor, biz çok ümitliyiz" dedi.Canlı yayında ailesinden iddialar: 'Kan izine benziyor'TV programına katılan Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel, bulunan eşyalar arasında montunun özenle katlanmış olduğunu belirtti. Canlı yayında konuşan aile, dünkü yayının ardından eşyaların bulunduğunu öne sürerken, montun birisi tarafından bırakılmış olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirdi.Ormanda bulunan montun temiz olması şüpheleri artırırken, Sezer Gürel, iş nedeniyle eşiyle aralarının kötü olduğunu, eşinin kendisiyle ormana gitmek istediğini ancak gitmediğini söyledi.Bölgede, kan izine benzer bir yapının da bulunduğu ifade edildi.Gölette arama yapılmasının sebebinin ise bir görgü tanığının, Ece Gürel’in kaybolduğu gün bir köpeğin gölete girdiğini gördüğünü söylemesi olduğu belirtildi. Ancak Ece Gürel’in montu ile gölet arasında mesafe bulunduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/kayip-mimar-ece-gurelin-esyalari-belgrad-ormaninda-bulundu-1094182925.html
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Ece Gürel
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kayıp, ece gürel, belgrad, belgrad ormanı
kayıp, ece gürel, belgrad, belgrad ormanı
Kayıp Ece Gürel’in son görüntüleri ortaya çıktı: Belgrad Ormanı'nda hırkası da bulundu
10:51 05.03.2025 (güncellendi: 12:21 05.03.2025)
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel’e ait son görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. 2 Mart'ta evinden ayrıldıktan sonra kaybolan peyzaj mimarı Gürel’in cep telefonu ve bazı eşyaları ormanda bulundu. Ekipler, geniş çaplı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü "Belgrad Ormanı'na gidiyorum" diyerek ayrılan 36 yaşındaki Ece Gürel’den haber alınamıyor.
Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve belediye arama kurtarma ekipleri ormanda geniş çaplı arama başlattı. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde çalışmalarını sürdürüyor.
Gürel’in eşyaları ormanda bulundu
Arama çalışmalarını sürdüren ekipler, kızılötesi dronlarla tarama yaptıkları sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede cep telefonu, mont, çanta ve bazı kişisel eşyalar buldu.
Ayrıca, Gürel’e ait hırka, kaybolduğu bölgeden yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulundu. Eşyalar detaylı inceleme için emniyete götürüldü.
Son görüntüler ortaya çıktı
Ece Gürel'in evinden çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kolunda çantasıyla apartmandan ayrıldığı görülüyor.
Ayrıca, kaybolmadan önce İETT otobüsüne bindiği ve Belgrad Ormanı’na girdiği anlar otobüs içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hacıosman durağında otobüse binen Gürel’in, ormanın girişinde inerek bir süre yürüdüğü görülüyor.
Arama çalışmaları genişletildi
Yetkililer, arama çalışmalarının daha geniş bir alana yayılacağını açıkladı. Gürel’in kaybolduğu bölgeye ek ekipler yönlendirildi.
Çalışmaları takip eden akrabası Yusuf Çeçtepe, ekiplerin gece boyunca hiç durmadan çalıştığını ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadığını belirtti.
Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bölgede yürütülen arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
"Şu anda kendisinin sağ olduğunu düşünüyoruz. Bugün bulduğumuz bazı materyaller bunu gösteriyor. Aramalar devam ediyor, biz çok ümitliyiz" dedi.
Canlı yayında ailesinden iddialar: 'Kan izine benziyor'
TV programına katılan Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel, bulunan eşyalar arasında montunun özenle katlanmış olduğunu belirtti. Canlı yayında konuşan aile, dünkü yayının ardından eşyaların bulunduğunu öne sürerken, montun birisi tarafından bırakılmış olabileceğinden şüphelendiklerini dile getirdi.
Ormanda bulunan montun temiz olması şüpheleri artırırken, Sezer Gürel, iş nedeniyle eşiyle aralarının kötü olduğunu, eşinin kendisiyle ormana gitmek istediğini ancak gitmediğini söyledi.
Bölgede, kan izine benzer bir yapının da bulunduğu ifade edildi.
Gölette arama yapılmasının sebebinin ise bir görgü tanığının, Ece Gürel’in kaybolduğu gün bir köpeğin gölete girdiğini gördüğünü söylemesi olduğu belirtildi. Ancak Ece Gürel’in montu ile gölet arasında mesafe bulunduğu öğrenildi.