https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/kayip-mimar-ece-gurelin-esyalari-belgrad-ormaninda-bulundu-1094182925.html

Kayıp mimar Ece Gürel'in eşyaları Belgrad Ormanı'nda bulundu

Kayıp mimar Ece Gürel'in eşyaları Belgrad Ormanı'nda bulundu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel’in cep telefonu ve kişisel eşyaları Belgrad Ormanı’nda bulundu. Son mesajlarında "Kayboldum" yazdığı ortaya çıktı. Peki, Ece Gürel olayı nedir? Ece Gürel kimdir?

2025-03-04T14:58+0300

2025-03-04T14:58+0300

2025-03-04T16:31+0300

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İstanbul’da 2 gündür kayıp olan peyzaj mimarı Ece Gürel için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. 36 yaşındaki Gürel, 2 Mart Pazar günü evinden ayrılarak Belgrad Ormanı’na gideceğini söylemiş, ancak bir daha kendisinden haber alınamamıştı.Ailesinin kayıp ihbarı üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve ilçe belediyelerine bağlı arama kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri de Valide Sultan Bendi’nde dalış yaparak incelemelerde bulundu.Eşyaları ve cep telefonu ormanda bulunduEkiplerin kızılötesi dron ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi.Bunun üzerine bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, kayıp mimar Ece Gürel’in cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında yer aldığı bazı kişisel eşyaları buldu.Gürel'e ait olduğu değerlendirilen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.Arama çalışmalarına katılan Gürel’in akrabası Yusuf Çeçtepe, ekiplerin gece gündüz çalıştığını, ancak şu ana kadar somut bir sonuca ulaşılmadığını söyledi. Son mesajları ortaya çıktı: KayboldumEce Gürel’in kaybolmadan önce İngiltere’deki arkadaşlarıyla sosyal medya üzerinden mesajlaştığı ortaya çıktı. Belgrad Ormanı’ndan fotoğraflar paylaşan Gürel’in son mesajları dikkat çekti.Arkadaşının, Gürel’in "Kayboldum" mesajını geç fark ettiği ve ona navigasyonun açık olup olmadığını sorduğu tespit edildi.Ece Gürel'in eşi Sezer Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin evden saat 11.30'da çıktığını belirterek, "14.30 gibi ailesi ulaşamadığı için aradı. 15.00 gibi ben aradım, çalıyor ama açılmıyor. 18.00'e kadar telefonu açılmadı. Annesine ormanına hava almaya gideceğini söylemişti. Ben evde kalacağımı söyledim. Sosyal medya üzerinden İngiltere'deki bir arkadaşına buradan fotoğraf atıyor, konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.'İstifa söz konusuydu'Eşinin Orman Fakültesi mezunu olduğunu ve Belgrad Ormanları'nı bildiğini vurgulayan Gürel, "Arkadaşlar gelmeden ben bir tur aramaya çalıştım. K9 hayvanlarıyla aramalar yapılıyor. Son kar yağışı zamanında iş yeriyle alakalı bir sıkıntı oldu. Hukuk bürosunda çalışıyordu. İstifa söz konusuydu" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/36-yasindaki-mimar-ece-gurel-nerede-belgrad-ormani-didik-didik-araniyor-1094169871.html

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