https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/dunyanin-en-pahali-otomobili-icin-siraya-girdiler-16-ay-bekleme-suresi-var-1094224312.html

Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili için sıraya girdiler: 16 ay bekleme süresi var

Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili için sıraya girdiler: 16 ay bekleme süresi var

Sputnik Türkiye

Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olan Rolls Royce tarafından üretilen Spectre modeli için Türkiye'de yoğun talep var. Alıcılar 16 ay sıra beklemek... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T17:28+0300

2025-03-05T17:28+0300

2025-03-05T17:29+0300

ekonomi̇

rolls-royce

elektrikli otomobil

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Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olan Rolls- Royce tarafından üretilen Spectre modeli, Türkiye'de elektrikli olduğu için yüzde 60’lık ÖTV muafiyeti dilimine dahil oldu. Böylece Türkiye'deki en ucuz Rolls-Royce olan Spectre modeline talep 2024'e oranla 2 kat arttı. Alıcılar 16 ay sıra beklemek zorunda.Fiyatları 30 milyon liradan başlıyorRolls-Royce tarafından üretilen Spectre modeli bugün dünyanın en pahalı elektrikli otomobili konumunda fakat Türkiye'de yoğun bir talep patlaması yaşıyor. Bunun sebebi ise, Türkiye'de elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 60'lık ÖTV muafiyeti dilimi içerisine dahil edilmesiTürkiye'de lüks otomobil markası Rolls-Royce'un Ghost modeli 1 milyon Euro'dan, Cullinam modeli 1,5 milyon Euro'dan, Phantom modeli ise 2 milyon Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Spectre’nin fiyatı ise 780 ile 880 bin Euro arasında değişiklik gösteriyor.Geçen yıl 75 tane satıldı bu yıl sıra uzunGazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre 2024'te Rolls-Royce Türkiye'de 75 adetten fazla Spectre modelinin satışını gerçekleştirdi. Talep ise satılanın iki katı kadar. Dünyada da yoğun talep gören Spectre modeli için en az 16 ay sıra olduğu için Türkiye'de 2025 yılı içerisinde teslimatların gerçekleşip gerçekleşemeyeceği henüz belli değil.

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Sputnik Türkiye

rolls-royce, elektrikli otomobil