Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili için sıraya girdiler: 16 ay bekleme süresi var

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Mansur Yavaş'tan TSK'dan ihraç edilen subaylara yeni görev
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Şubat ayında 16 kadın öldürüldü’
09:07
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Emeklinin bayram ikramiyesi yıllar içerisinde nasıl eridi?
11:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Burcu Uğur: 'İddianamede Barış Pehlivan yerine Barış Terkoğlu'nun adı yazılmış'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Sanatçı Filiz Otyam Edip Akbayram'ın son doğum gününde herkesi şaşırtan olayı anlattı: ‘Öyle bir türkü söyledi ki…’
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
ABD, neden İsrail’i destekliyor?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Vali açıkladı: Yunanistan sınırına duvar yapılacak
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
9 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kadınlar, mobbinge, ücret eşitsizliğine ve bakım yüküne karşı ses yükseltiyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türk dizilerine damga vuran kadın karakterler
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Su yalıtımı olmayan binalar 24 yılda çürüyor
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
ÖZEL HABER
Evinizin altından fay geçip geçmediğini öğrenebilirsiniz
15:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/dunyanin-en-pahali-otomobili-icin-siraya-girdiler-16-ay-bekleme-suresi-var-1094224312.html
Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili için sıraya girdiler: 16 ay bekleme süresi var
Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili için sıraya girdiler: 16 ay bekleme süresi var
Sputnik Türkiye
Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olan Rolls Royce tarafından üretilen Spectre modeli için Türkiye'de yoğun talep var. Alıcılar 16 ay sıra beklemek... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T17:28+0300
2025-03-05T17:29+0300
ekonomi̇
rolls-royce
elektrikli otomobil
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069206042_0:130:1383:907_1920x0_80_0_0_81c64ea0ffa345b1541ee5c7fbad22ef.jpg
Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olan Rolls- Royce tarafından üretilen Spectre modeli, Türkiye'de elektrikli olduğu için yüzde 60’lık ÖTV muafiyeti dilimine dahil oldu. Böylece Türkiye'deki en ucuz Rolls-Royce olan Spectre modeline talep 2024'e oranla 2 kat arttı. Alıcılar 16 ay sıra beklemek zorunda.Fiyatları 30 milyon liradan başlıyorRolls-Royce tarafından üretilen Spectre modeli bugün dünyanın en pahalı elektrikli otomobili konumunda fakat Türkiye'de yoğun bir talep patlaması yaşıyor. Bunun sebebi ise, Türkiye'de elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 60'lık ÖTV muafiyeti dilimi içerisine dahil edilmesiTürkiye'de lüks otomobil markası Rolls-Royce'un Ghost modeli 1 milyon Euro'dan, Cullinam modeli 1,5 milyon Euro'dan, Phantom modeli ise 2 milyon Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Spectre’nin fiyatı ise 780 ile 880 bin Euro arasında değişiklik gösteriyor.Geçen yıl 75 tane satıldı bu yıl sıra uzunGazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre 2024'te Rolls-Royce Türkiye'de 75 adetten fazla Spectre modelinin satışını gerçekleştirdi. Talep ise satılanın iki katı kadar. Dünyada da yoğun talep gören Spectre modeli için en az 16 ay sıra olduğu için Türkiye'de 2025 yılı içerisinde teslimatların gerçekleşip gerçekleşemeyeceği henüz belli değil.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/alman-otomobil-sirketi-bir-ulkeden-daha-cekildi-1094091560.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069206042_0:0:1383:1037_1920x0_80_0_0_5c112a90f2bbf8c852e03b0bdbc1aa0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rolls-royce, elektrikli otomobil
rolls-royce, elektrikli otomobil

Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili için sıraya girdiler: 16 ay bekleme süresi var

17:28 05.03.2025 (güncellendi: 17:29 05.03.2025)
© AA / Tarsus FuarcılıkElektrikli otomobil, şarj
Elektrikli otomobil, şarj - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AA / Tarsus Fuarcılık
Abone ol
Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olan Rolls Royce tarafından üretilen Spectre modeli için Türkiye'de yoğun talep var. Alıcılar 16 ay sıra beklemek zorunda.
Dünyanın en pahalı elektrikli otomobili olan Rolls- Royce tarafından üretilen Spectre modeli, Türkiye'de elektrikli olduğu için yüzde 60’lık ÖTV muafiyeti dilimine dahil oldu. Böylece Türkiye'deki en ucuz Rolls-Royce olan Spectre modeline talep 2024'e oranla 2 kat arttı. Alıcılar 16 ay sıra beklemek zorunda.

Fiyatları 30 milyon liradan başlıyor

Rolls-Royce tarafından üretilen Spectre modeli bugün dünyanın en pahalı elektrikli otomobili konumunda fakat Türkiye'de yoğun bir talep patlaması yaşıyor. Bunun sebebi ise, Türkiye'de elektrikli otomobiller için uygulanan yüzde 60'lık ÖTV muafiyeti dilimi içerisine dahil edilmesi
Türkiye'de lüks otomobil markası Rolls-Royce'un Ghost modeli 1 milyon Euro'dan, Cullinam modeli 1,5 milyon Euro'dan, Phantom modeli ise 2 milyon Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Spectre’nin fiyatı ise 780 ile 880 bin Euro arasında değişiklik gösteriyor.

Geçen yıl 75 tane satıldı bu yıl sıra uzun

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin aktardığına göre 2024'te Rolls-Royce Türkiye'de 75 adetten fazla Spectre modelinin satışını gerçekleştirdi. Talep ise satılanın iki katı kadar. Dünyada da yoğun talep gören Spectre modeli için en az 16 ay sıra olduğu için Türkiye'de 2025 yılı içerisinde teslimatların gerçekleşip gerçekleşemeyeceği henüz belli değil.
Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
EKONOMİ
Alman otomobil şirketi bir ülkeden daha çekildi
28 Şubat, 16:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала