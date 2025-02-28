Alman otomobil şirketi bir ülkeden daha çekildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Trump'tan “altın kart” hamlesi: 5 milyon dolara ABD vatandaşlığı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
AK Parti’de tasfiye tartışması
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Deliller ortada ama dosya kapandı: Hac vurgunu
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma: 'Ayçiçek yağının içerisine mum boyamak için kullanılan boya ilave ederek zeytinyağı olarak satıyorlar'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Evde oynanacak aile oyunları.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Trump’ın yapay zekayla oluşturulmuş Gazze paylaşımının etik yönleri
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Prof. İpek Özkal Sayan: Diploma tartışmamız trajikomik
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
57 dk
GÜNDEM ÖZEL
İmralı Açıklaması Okundu
17:24
185 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Öcalan'ın çağrısının arka planında ne var?
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Öcalan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kira gelir beyanname süreci başlıyor: Kimler ne kadar vergi ödeyecek?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gene Hackman'ın hayatı ve sinema dünyasına katkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Tamamlayıcı emeklilik sistemi
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
17:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:28
13 dk
SESLİ HABER
Artvin'in kar mücadelesi: 5-6 metre oldu, 7 gündür okullar tatil
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
31 dk
BÖLGENİN KALBİ
İmralı açıklaması nasıl okunmalı?
19:06
46 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/alman-otomobil-sirketi-bir-ulkeden-daha-cekildi-1094091560.html
Alman otomobil şirketi bir ülkeden daha çekildi
Alman otomobil şirketi bir ülkeden daha çekildi
Sputnik Türkiye
Audi'nin Brüksel’de bulunan fabrikasında üretim bugün tamamen sona erdi. 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T16:58+0300
2025-02-28T17:22+0300
ekonomi̇
volkswagen (vw)
brüksel
meksika
audi
belçika
fabrika
fabrika kapatma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094092852_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_baa03d2647e5a12c7784230ed2245189.jpg
Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan 76 yıllık fabrikası kapandı. 3 bin kişinin çalıştığı fabrikada üretilen modeller artık Meksika'da üretilecek. Fabrikanın kapanmaması için ülkede çok sayıda gösteri yapılmıştı.Fabrika çalışanları otomobillerin anahtarlarını almıştıAudi markası, geçen yılın temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.Şirket yönetimi, 2024 Eylül ayı başında Volkswagen Grubu'nun Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis etmediğini açıklamış ve bu durum, fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmadan, üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarını almıştı.Yatırımcı bulunamadıAudi, kapanacak Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı. Bu süreçte 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun alıcı bulunamamıştı. Şirket yönetimi ve çalışanlar arasında yapılan müzakereler sonucunda Audi'nin Brüksel'deki fabrikasının işçilerine yasal kıdem tazminatları ile birlikte hizmet süresine göre ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı.Üretimin 1949 yılında başladığı fabrikada uzun bir süre Volkswagen modellerine odaklanılmıştı. 2004 yılında Audi modellerine geçilmiş, 2018'den itibaren elektrikli Audi e-Tron üretilmişti. Brüksel'in Forest belediyesinde yer alan fabrika 54 hektarlık bir alan üzerinde bulunuyor.Tesisin gelecekte ne şekilde değerlendirileceği konusunda ise tartışmalar devam ediyor.Belçika'da Vilvoorde'deki Renault fabrikası 1997'de, Anvers'teki Opel fabrikası 2010'da ve Genk'teki Ford fabrikası 2014'te kapanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240917/brukselde-binlerce-isci-fabrikada-isten-cikarmalara-karsi-protesto-duzenledi--1088118294.html
brüksel
meksika
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094092852_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_e4eba44cc261f29498c8bf88692f23e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
volkswagen (vw), brüksel, meksika, audi, belçika, fabrika, fabrika kapatma
volkswagen (vw), brüksel, meksika, audi, belçika, fabrika, fabrika kapatma

Alman otomobil şirketi bir ülkeden daha çekildi

16:58 28.02.2025 (güncellendi: 17:22 28.02.2025)
© Dursun AydemirBrüksel
Brüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© Dursun Aydemir
Abone ol
Audi'nin Brüksel’de bulunan fabrikasında üretim bugün tamamen sona erdi.
Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markasının Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan 76 yıllık fabrikası kapandı. 3 bin kişinin çalıştığı fabrikada üretilen modeller artık Meksika'da üretilecek. Fabrikanın kapanmaması için ülkede çok sayıda gösteri yapılmıştı.

Fabrika çalışanları otomobillerin anahtarlarını almıştı

Audi markası, geçen yılın temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.
Şirket yönetimi, 2024 Eylül ayı başında Volkswagen Grubu'nun Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir model tahsis etmediğini açıklamış ve bu durum, fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Çalışanlar, işbaşı yapmadan, üretimi tamamlanmış otomobillerin anahtarlarını almıştı.

Yatırımcı bulunamadı

Audi, kapanacak Brüksel fabrikası için yeni yatırımcı aramaya başlamıştı. Bu süreçte 20'den fazla yatırımcıyla görüşülmesine rağmen uygun alıcı bulunamamıştı. Şirket yönetimi ve çalışanlar arasında yapılan müzakereler sonucunda Audi'nin Brüksel'deki fabrikasının işçilerine yasal kıdem tazminatları ile birlikte hizmet süresine göre ikramiye verilmesi kararlaştırılmıştı.
Üretimin 1949 yılında başladığı fabrikada uzun bir süre Volkswagen modellerine odaklanılmıştı. 2004 yılında Audi modellerine geçilmiş, 2018'den itibaren elektrikli Audi e-Tron üretilmişti. Brüksel'in Forest belediyesinde yer alan fabrika 54 hektarlık bir alan üzerinde bulunuyor.
Tesisin gelecekte ne şekilde değerlendirileceği konusunda ise tartışmalar devam ediyor.
Belçika'da Vilvoorde'deki Renault fabrikası 1997'de, Anvers'teki Opel fabrikası 2010'da ve Genk'teki Ford fabrikası 2014'te kapanmıştı.
Belçika protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2024
DÜNYA
Brüksel'de binlerce işçi, fabrikada işten çıkarmalara karşı protesto düzenledi
17 Eylül 2024, 12:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала