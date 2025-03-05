https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/cianin-kapatilan-gizli-x-files-projesinde-calisan-eski-ajan-gorduklerini-acikladi-marsta-kemikler-1094207965.html

CIA'nın kapatılan gizli 'X-Files' projesinde çalışan eski ajan gördüklerini açıkladı: Mars'ta kemikler bulduk

CIA'nın kapatılan gizli 'X-Files' projesinde çalışan eski ajan gördüklerini açıkladı: Mars'ta kemikler bulduk

Sputnik Türkiye

Eski CIA ajanı Joseph McMoneagle, Mars’ta bir zamanlar dev insanların yaşadığına dair ‘kanıtlar’ gördüğünü öne sürdü. 1984 yılında CIA’in gizli projesinde... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T12:10+0300

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Joseph McMoneagle, Amerikan hükümeti tarafından yürütülen ve paranormal yeteneklerin istihbaratta kullanılıp kullanılamayacağını araştıran ‘Proje Stargate’ kapsamında görev alan bir isim.McMoneagle, projenin kapatılmasına rağmen elde ettiği bilgilerin gerçek olduğunu ve Mars’ta geçmişte yaşam olduğuna dair kanıtlar gördüğünü savunuyor.Mars’ta ne gördü?Eski CIA ajanı, kısa süre önce katıldığı American Alchemy podcast’inde, 1984 yılında Mars’ta dev insanların yaşadığına dair görüntüler elde ettiğini iddia etti.Mars’ta devasa piramitler ve kış uykusuna yatan i̇nsanlarMcMoneagle, gördüğü varlıkların zayıf ve uzun boylu olduğunu ve devasa bir piramidin içinde saklandıklarını iddia etti.Mars felaketi: Dev i̇nsanlar nasıl yok oldu?McMoneagle’ın iddialarına göre, Mars bir zamanlar canlı bir gezegendi, ancak büyük bir felaket sonucu tamamen yaşanamaz hale geldi.Gerçek mi, bilim kurgu mu?McMoneagle’ın iddiaları, paranormal olaylara inananlar için heyecan verici olsa da bilim dünyasında büyük tartışmalara yol açıyor.Mars’ta gerçekten yaşam var mıydı?Bilim insanları, Mars’ta geçmişte sıvı suyun varlığına dair güçlü kanıtlar buldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/buzlar-cozuldu-tarih-yeniden-yaziliyor-arkeologlari-sasirtan-gizemli-kesif-ortaya-cikti-1094199073.html

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