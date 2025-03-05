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CIA'nın kapatılan gizli 'X-Files' projesinde çalışan eski ajan gördüklerini açıkladı: Mars'ta kemikler bulduk
CIA'nın kapatılan gizli 'X-Files' projesinde çalışan eski ajan gördüklerini açıkladı: Mars'ta kemikler bulduk
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Eski CIA ajanı Joseph McMoneagle, Mars’ta bir zamanlar dev insanların yaşadığına dair ‘kanıtlar’ gördüğünü öne sürdü. 1984 yılında CIA’in gizli projesinde... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
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Joseph McMoneagle, Amerikan hükümeti tarafından yürütülen ve paranormal yeteneklerin istihbaratta kullanılıp kullanılamayacağını araştıran ‘Proje Stargate’ kapsamında görev alan bir isim.McMoneagle, projenin kapatılmasına rağmen elde ettiği bilgilerin gerçek olduğunu ve Mars’ta geçmişte yaşam olduğuna dair kanıtlar gördüğünü savunuyor.Mars’ta ne gördü?Eski CIA ajanı, kısa süre önce katıldığı American Alchemy podcast’inde, 1984 yılında Mars’ta dev insanların yaşadığına dair görüntüler elde ettiğini iddia etti.Mars’ta devasa piramitler ve kış uykusuna yatan i̇nsanlarMcMoneagle, gördüğü varlıkların zayıf ve uzun boylu olduğunu ve devasa bir piramidin içinde saklandıklarını iddia etti.Mars felaketi: Dev i̇nsanlar nasıl yok oldu?McMoneagle’ın iddialarına göre, Mars bir zamanlar canlı bir gezegendi, ancak büyük bir felaket sonucu tamamen yaşanamaz hale geldi.Gerçek mi, bilim kurgu mu?McMoneagle’ın iddiaları, paranormal olaylara inananlar için heyecan verici olsa da bilim dünyasında büyük tartışmalara yol açıyor.Mars’ta gerçekten yaşam var mıydı?Bilim insanları, Mars’ta geçmişte sıvı suyun varlığına dair güçlü kanıtlar buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/buzlar-cozuldu-tarih-yeniden-yaziliyor-arkeologlari-sasirtan-gizemli-kesif-ortaya-cikti-1094199073.html
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CIA'nın kapatılan gizli 'X-Files' projesinde çalışan eski ajan gördüklerini açıkladı: Mars'ta kemikler bulduk

12:10 05.03.2025
© AFP 2023 / JACK GUEZUzay Mars
Uzay Mars - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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Eski CIA ajanı Joseph McMoneagle, Mars’ta bir zamanlar dev insanların yaşadığına dair ‘kanıtlar’ gördüğünü öne sürdü. 1984 yılında CIA’in gizli projesinde ‘uzaktan görüntüleme’ yöntemiyle Mars’a baktığını ve antik yapılar ile dev insanlara ait kalıntıları gözlemlediğini söyledi.
Joseph McMoneagle, Amerikan hükümeti tarafından yürütülen ve paranormal yeteneklerin istihbaratta kullanılıp kullanılamayacağını araştıran ‘Proje Stargate’ kapsamında görev alan bir isim.
‘Uzaktan görüntüleme’, bedenin fiziksel olarak göremediği yerleri ve hatta farklı zaman dilimlerini yalnızca zihinsel yeteneklerle görme iddiasına dayanan bir yöntem.
McMoneagle, ABD Ordusu için yıllarca bu yeteneğini kullandığını ve özellikle istihbarat operasyonlarında görev aldığını belirtiyor.
Ancak CIA, 1995 yılında bu projeyi ‘fayda sağlamadığı’ gerekçesiyle iptal etti.
McMoneagle, projenin kapatılmasına rağmen elde ettiği bilgilerin gerçek olduğunu ve Mars’ta geçmişte yaşam olduğuna dair kanıtlar gördüğünü savunuyor.

Mars’ta ne gördü?

Eski CIA ajanı, kısa süre önce katıldığı American Alchemy podcast’inde, 1984 yılında Mars’ta dev insanların yaşadığına dair görüntüler elde ettiğini iddia etti.
CIA yetkilileri tarafından kendisine bir kart verildiğini ve üzerinde ‘Mars MÖ 1.000.000’ yazdığını söyledi.
Beden dışı bir deneyim yaşadığını ve bu süreçte Mars’ta antik yapılar ve dev insanların görüntülerini gördüğünü belirtti.
Atmosferin kötüleştiği bir yerde mahsur kalmış devasa insanların olduğunu söyledi.
Bu varlıkların insanlara benzediğini, ancak iki kat büyük olduklarını ifade etti.

Mars’ta devasa piramitler ve kış uykusuna yatan i̇nsanlar

McMoneagle, gördüğü varlıkların zayıf ve uzun boylu olduğunu ve devasa bir piramidin içinde saklandıklarını iddia etti.
Bu yapının, Dünya’daki antik medeniyetlerin inşa ettiğinden çok daha büyük olduğunu söyledi.
Binaların içinde hiçbir eşya veya mobilya olmadığını, bu yapıların sığınak veya kış uykusu alanları olarak kullanıldığını öne sürdü.
Mars’ta büyük bir felaket yaşandığını ve bu insanların gezegen yüzeyindeki fırtınalardan korunmak için sığındıklarını düşündüğünü dile getirdi.

Mars felaketi: Dev i̇nsanlar nasıl yok oldu?

McMoneagle’ın iddialarına göre, Mars bir zamanlar canlı bir gezegendi, ancak büyük bir felaket sonucu tamamen yaşanamaz hale geldi.
Mars yüzeyinde kemikler ve yıkılmış binalar gördüğünü söyledi.
Güneş Sistemi’nden geçen dev bir cismin Mars atmosferini yok ettiğini ve gezegen sakinlerini korkunç bir ölüme mahkûm ettiğini öne sürdü.
Bu felaketin ardından Mars’ta yaşamın tamamen yok olduğunu ve gezegenin günümüzdeki hâline geldiğini belirtti.

Gerçek mi, bilim kurgu mu?

McMoneagle’ın iddiaları, paranormal olaylara inananlar için heyecan verici olsa da bilim dünyasında büyük tartışmalara yol açıyor.
NASA ve bilim insanları, bugüne kadar Mars’ta herhangi bir gelişmiş medeniyetin varlığına dair kanıt bulunmadığını söylüyor.
Ancak, McMoneagle gibi isimler, hükümetlerin gizli bilgileri sakladığını ve bazı gerçeklerin halka açıklanmadığını öne sürüyor.

Mars’ta gerçekten yaşam var mıydı?

Bilim insanları, Mars’ta geçmişte sıvı suyun varlığına dair güçlü kanıtlar buldu.
Jeolojik araştırmalar, Mars’ın bir zamanlar göllere ve nehirlere sahip olduğunu gösteriyor.
Ancak, bu gezegende gelişmiş bir medeniyetin var olduğu iddiaları bilimsel olarak doğrulanmış değil.
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