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Buzlar çözüldü, tarih yeniden yazılıyor: Arkeologları şaşırtan gizemli keşif ortaya çıktı
Buzlar çözüldü, tarih yeniden yazılıyor: Arkeologları şaşırtan gizemli keşif ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Küresel ısınma gezegenimizi tehdit etmeye devam ederken, eriyen buzulların altından çıkan antik kalıntılar arkeologları heyecanlandırıyor. Norveç’te yürütülen... 05.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-05T07:37+0300
2025-03-05T07:37+0300
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norveç
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arkeolojik kazı
arkeolojik keşif
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Dünyanın dört bir yanında hızla eriyen buzullar, sadece çevresel felaketleri değil, arkeolojik keşifleri de beraberinde getiriyor. Son yıllarda Norveç’in Lendbreen bölgesinde yapılan kazılarda binlerce yıl öncesine ait nesneler gün yüzüne çıkmaya başladı.Norveç’in "Buzun Sırları" (Secrets of Ice) araştırma programının yöneticisi Espen Finstad, bölgede 4.500’den fazla arkeolojik eserin ortaya çıkarıldığını belirterek, "Buzda çok fazla hazine gizli" dedi.Bu bulgular, antik insanların nasıl yaşadığını, avlandığını ve ticaret yaptığını anlamak açısından büyük önem taşıyor.Norveç’in buzulları ticaret ve av rotalarıydıAntik çağlarda insanlar, Norveç’in dağlarını aşarak ticaret yapıyordu. Taş Çağı’ndan Orta Çağ’a kadar bu rotalar avlanma ve seyahat için kullanılıyordu. Ancak son yüzyıllarda küresel ısınmayla birlikte buzulların erimesi, bu antik yolların altında yatan sırları açığa çıkardı.Yüzlerce yıl boyunca buzulların içinde saklı kalan eşyalar, antik toplumların nasıl yaşadığını ve ticaret ağlarının nasıl işlediğini ortaya koyuyor.Eldivenlerden gizemli kazıklara: Tarihi eşyalar şaşırtıyorEriyen buzullar, günümüzde kullanılan eldivenlere benzeyen kalın, parmaksız eldivenler de dahil olmak üzere pek çok ilginç nesneyi gün ışığına çıkardı.Ancak en dikkat çeken buluntulardan biri, kazma benzeri bir tahta çubuk oldu. Arkeologlar, bu aletin aslında antik çağlarda yumurta ve hamur karıştırmak için kullanılan bir çırpma teli olduğunu düşünüyor.Bu gibi buluntular, insanların binlerce yıl boyunca günlük yaşamlarını nasıl şekillendirdiklerine dair şaşırtıcı ipuçları sunuyor.Vikingler ve Orta Çağ yolcuları buzul rotaları kullanıyorduNorveç’in Lendbreen bölgesi, Vikingler ve Orta Çağ tüccarları tarafından sıkça kullanılan bir geçiş noktasıydı. Arkeologlar, bu bölgeden geçen yolcuların bıraktığı nesnelerin yüzlerce yıl buzların içinde saklı kaldığını belirtiyor.Finstad, "Bu bölgede her yıl yeni keşifler yapıyoruz" diyerek, bu yılın keşiflerinin özellikle heyecan verici olduğunu ifade etti.Buzul okları: Tarihi avcılığın i̇zleriArkeologların en büyük keşiflerinden biri Demir Çağı’ndan kalma av okları oldu. Norveç’in buzul bölgelerinde ren geyiği avcılığının önemli bir ekonomik faaliyet olduğu biliniyor.Buzul okları, insanların nasıl avlandığını ve ticaret yaptığını ortaya koyan en önemli kalıntılardan biri. Bazı ok uçlarının uzak nehirlerden gelen midye kabuklarından yapıldığı tespit edildi. Bu durum, antik ticaret yollarının ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.Binlerce Yıldır Korunan Nesneler Bilim İnsanlarını BüyülüyorArkeologlar, buzların içinde hala tüyleriyle korunmuş oklar bulduklarını belirtiyor. Normalde doğada hızla çürüyen bu tür organik materyallerin binlerce yıl boyunca korunmuş olması oldukça nadir bir durum.Finstad, "Bu oklar adeta bir hediye gibiydi, çok iyi korunmuşlardı" diyerek keşfin önemini vurguladı.Buzların altında daha keşfedilmemiş hazineler varNorveç’te yapılan son araştırmalarda, 50'den fazla küçük ve gizemli nesne gün yüzüne çıkarıldı. Bazılarının ne olduğu tam olarak bilinmese de, Vikingler dönemine veya daha eski çağlara ait oldukları düşünülüyor.Finstad, "Bu yaz büyük keşifler yaptık, ancak buzların altında hâlâ sayısız hazine gizli" diyerek, gelecek araştırmalarda daha fazla bulgunun ortaya çıkabileceğini belirtti.
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norveç, vikingler, bilim, bilim insanları, arkeoloji, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı
norveç, vikingler, bilim, bilim insanları, arkeoloji, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı

Buzlar çözüldü, tarih yeniden yazılıyor: Arkeologları şaşırtan gizemli keşif ortaya çıktı

07:37 05.03.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTarih öncesi gizem: Karahantepe'de çalışan arkeologlar, 'beyaz kıyafetlerle portal kapısı arayan' kişileri anlattı
Tarih öncesi gizem: Karahantepe'de çalışan arkeologlar, 'beyaz kıyafetlerle portal kapısı arayan' kişileri anlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Küresel ısınma gezegenimizi tehdit etmeye devam ederken, eriyen buzulların altından çıkan antik kalıntılar arkeologları heyecanlandırıyor. Norveç’te yürütülen kazılarda 4.500’den fazla eser keşfedildi. Bilim insanları, bulunan ok uçları, eldivenler ve gizemli nesnelerin, antik ticaret yolları ve yaşam hakkında kritik ipuçları sunduğunu belirtiyor.
Dünyanın dört bir yanında hızla eriyen buzullar, sadece çevresel felaketleri değil, arkeolojik keşifleri de beraberinde getiriyor. Son yıllarda Norveç’in Lendbreen bölgesinde yapılan kazılarda binlerce yıl öncesine ait nesneler gün yüzüne çıkmaya başladı.
Norveç’in "Buzun Sırları" (Secrets of Ice) araştırma programının yöneticisi Espen Finstad, bölgede 4.500’den fazla arkeolojik eserin ortaya çıkarıldığını belirterek, "Buzda çok fazla hazine gizli" dedi.
Bu bulgular, antik insanların nasıl yaşadığını, avlandığını ve ticaret yaptığını anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Norveç’in buzulları ticaret ve av rotalarıydı

Antik çağlarda insanlar, Norveç’in dağlarını aşarak ticaret yapıyordu. Taş Çağı’ndan Orta Çağ’a kadar bu rotalar avlanma ve seyahat için kullanılıyordu. Ancak son yüzyıllarda küresel ısınmayla birlikte buzulların erimesi, bu antik yolların altında yatan sırları açığa çıkardı.
Yüzlerce yıl boyunca buzulların içinde saklı kalan eşyalar, antik toplumların nasıl yaşadığını ve ticaret ağlarının nasıl işlediğini ortaya koyuyor.

Eldivenlerden gizemli kazıklara: Tarihi eşyalar şaşırtıyor

Eriyen buzullar, günümüzde kullanılan eldivenlere benzeyen kalın, parmaksız eldivenler de dahil olmak üzere pek çok ilginç nesneyi gün ışığına çıkardı.
Ancak en dikkat çeken buluntulardan biri, kazma benzeri bir tahta çubuk oldu. Arkeologlar, bu aletin aslında antik çağlarda yumurta ve hamur karıştırmak için kullanılan bir çırpma teli olduğunu düşünüyor.
Bu gibi buluntular, insanların binlerce yıl boyunca günlük yaşamlarını nasıl şekillendirdiklerine dair şaşırtıcı ipuçları sunuyor.

Vikingler ve Orta Çağ yolcuları buzul rotaları kullanıyordu

Norveç’in Lendbreen bölgesi, Vikingler ve Orta Çağ tüccarları tarafından sıkça kullanılan bir geçiş noktasıydı. Arkeologlar, bu bölgeden geçen yolcuların bıraktığı nesnelerin yüzlerce yıl buzların içinde saklı kaldığını belirtiyor.
Finstad, "Bu bölgede her yıl yeni keşifler yapıyoruz" diyerek, bu yılın keşiflerinin özellikle heyecan verici olduğunu ifade etti.

Buzul okları: Tarihi avcılığın i̇zleri

Arkeologların en büyük keşiflerinden biri Demir Çağı’ndan kalma av okları oldu. Norveç’in buzul bölgelerinde ren geyiği avcılığının önemli bir ekonomik faaliyet olduğu biliniyor.
Buzul okları, insanların nasıl avlandığını ve ticaret yaptığını ortaya koyan en önemli kalıntılardan biri. Bazı ok uçlarının uzak nehirlerden gelen midye kabuklarından yapıldığı tespit edildi. Bu durum, antik ticaret yollarının ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.

Binlerce Yıldır Korunan Nesneler Bilim İnsanlarını Büyülüyor

Arkeologlar, buzların içinde hala tüyleriyle korunmuş oklar bulduklarını belirtiyor. Normalde doğada hızla çürüyen bu tür organik materyallerin binlerce yıl boyunca korunmuş olması oldukça nadir bir durum.
Finstad, "Bu oklar adeta bir hediye gibiydi, çok iyi korunmuşlardı" diyerek keşfin önemini vurguladı.

Buzların altında daha keşfedilmemiş hazineler var

Norveç’te yapılan son araştırmalarda, 50'den fazla küçük ve gizemli nesne gün yüzüne çıkarıldı. Bazılarının ne olduğu tam olarak bilinmese de, Vikingler dönemine veya daha eski çağlara ait oldukları düşünülüyor.
Finstad, "Bu yaz büyük keşifler yaptık, ancak buzların altında hâlâ sayısız hazine gizli" diyerek, gelecek araştırmalarda daha fazla bulgunun ortaya çıkabileceğini belirtti.
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