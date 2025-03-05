https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/meteorolojiden-bahari-bekleyenlere-mujde-gunesli-gunler-basliyor-tum-turkiyede-sicakliklar-10-1094197784.html

Meteoroloji'den baharı bekleyenlere müjde: Güneşli günler başlıyor, tüm Türkiye'de sıcaklıklar 10 derece birden artacak

Meteoroloji'den baharı bekleyenlere müjde: Güneşli günler başlıyor, tüm Türkiye'de sıcaklıklar 10 derece birden artacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’den 5 Mart hava durumu raporu: Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Doğu Akdeniz’de fırtına, Doğu... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T07:09+0300

2025-03-05T07:09+0300

2025-03-05T07:09+0300

yaşam

sabah

doğu anadolu

güneydoğu anadolu

doğu karadeniz

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yağış

sağanak yağış

şiddetli yağış

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Mart hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı belirtilirken, Doğu Akdeniz’de fırtına, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi, Güneydoğu Anadolu’da ise toz taşınımı riski bulunuyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.Türkiye genelinde açık hava hakimMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısıRüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak Çanakkale çevrelerinde kuvvetli rüzgar (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda ise fırtına (40-60 km/saat) bekleniyor.Yetkililer, kuvvetli rüzgar nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.Çığ tehlikesi kapıdaSon günlerde etkili olan kar yağışları nedeniyle, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski artmış durumda. Özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ düşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.Yetkililer, bölgedeki vatandaşları ve dağcılık faaliyetinde bulunanları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.Buzlanma ve don olaylarına dikkatSabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Bu durum, özellikle sürücüler için risk oluşturuyor. Yetkililer, yollarda kayganlık nedeniyle yaşanabilecek kazalara karşı sürücülere daha dikkatli araç kullanmaları uyarısında bulundu.Güneydoğu’da toz taşınımı bekleniyorMeteoroloji’nin raporuna göre, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülecek. Bu durum, hava kalitesini düşürebilir ve solunum rahatsızlığı olanlar için olumsuz etkiler oluşturabilir.Uzmanlar, özellikle solunum yolu hastalıkları olan vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti.Bölgelere göre hava durumuBugün hava nasıl olacak?Marmara’da kuvvetli rüzgar etkili olacakMarmara Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Ancak Çanakkale çevresinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bölge genelinde pus ve sis etkili olabilir.Ege’de hava açık, i̇ç kesimlerde sis ve pus görülebilirEge Bölgesi genelinde hava açık ve güneşli olacak. Ancak iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir.Akdeniz’de fırtına uyarısıAkdeniz Bölgesi genelinde hava açık olacak. Ancak Doğu Akdeniz’in doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ayrıca iç kesimlerde sis ve pus görülebilir.İç Anadolu’da sis ve pus etkili olacakİç Anadolu Bölgesi genelinde hava açık olacak. Ancak sabah ve gece saatlerinde bölgenin birçok yerinde sis ve pus görülebilir.Karadeniz’de çığ tehlikesiBatı Karadeniz açık hava ile günü geçirirken, Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı bulutlu hava etkili olacak. Buzlanma, don ve sis hadiseleri bekleniyor. Doğu Karadeniz’in eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor.Doğu Anadolu’da çığ ve don uyarısıDoğu Anadolu Bölgesi genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi devam ediyor. Ayrıca buzlanma ve don olayları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı.Güneydoğu’da toz taşınımı görülebilirGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde hava açık olacak. Ancak bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir. Ayrıca bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.Denizlerde hava durumuDenizlerde genel olarak parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtına riski bulunduğu için denizcilerin dikkatli olması gerektiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/sigaraya-zam-geldi-paketi-8-lira-yukseldi-1094190792.html

doğu anadolu

güneydoğu anadolu

doğu karadeniz

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