https://anlatilaninotesi.com.tr/20250305/bilim-insanlari-duyurdu-elektronik-sigarayi-birakmak-sigarayi-birakmaktan-daha-zor-1094228573.html

Bilim insanları duyurdu: 'Elektronik sigarayı bırakmak, sigarayı bırakmaktan daha zor'

Bilim insanları duyurdu: 'Elektronik sigarayı bırakmak, sigarayı bırakmaktan daha zor'

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, e-sigara kullanımının sigara içicilerinin sigarayı bırakmalarına yardımcı olmadığını ortaya koydu. Uzmanlar, elektronik sigara kullananların... 05.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-05T21:00+0300

2025-03-05T21:00+0300

2025-03-05T21:02+0300

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9 şubat sigarayı bırakma günü

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Elektronik sigaraların sigara içicilerinin sigarayı bırakmalarına yardımcı olmadığı ve e-sigarayı bırakmanın daha zor olduğu açıklandı.Bilim insanları, e-sigara kullanmaya başlayan sigara içicilerinin, e-sigara kullanmayanlara kıyasla sigarayı tamamen bırakma olasılıklarının yüzde 5 daha düşük olduğunu ortaya koydu. Yeni bulguların ortaya çıkmasıyla elektronik sigaraların sigara bırakmak için etkili bir yöntem olduğu iddialarının temelsiz olduğu vurgulandı. Ayrıca elektronik sigarayı bırakmanın sigarayı bırakmaktan daha zor olduğu ifade edildi.Araştırmacılar, e-sigara kullanımının kişileri nikotin bağımlılığından kurtarmak yerine, onlara nikotin bağımlılığını sürdürebileceği ve dolayısıyla sigara içmeyi bırakmalarına yardımcı olmadığı konusunda uyarılarda bulundu. California Üniversitesi’nden Prof. John Pierce, e-sigara kullanıcılarının çoğunun, elektronik sigaranın sigarayı bırakmaya yardımcı olacağına inandığını, ancak bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmaların bu inancı desteklemediğini belirtti.Son olarak, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), e-sigaranın sağlık üzerindeki etkilerinin karmaşık olduğunu belirterek, e-sigaraların sigara bırakma yöntemi olarak önerilmesinin henüz mümkün olmadığını vurguladı.

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