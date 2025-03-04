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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/sigaraya-zam-geldi-paketi-8-lira-yukseldi-1094190792.html
Sigaraya zam geldi: Paketi 8 lira yükseldi
Sigaraya zam geldi: Paketi 8 lira yükseldi
Sputnik Türkiye
Sigara fiyatlarına 8 TL zam geldi ve en pahalı sigaranın fiyatı 91 TL’ye yükseldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zam yapan ilk grubun... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
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Sigara fiyatlarına gelen 8 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 91 TL oldu.Sigara fiyatlarına mart ayıyla birlikte yeni bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 8 TL’lik zam yapıldığını duyurdu. Dündar, "İlk zam JTI grubundan" diyerek artışı kamuoyuyla paylaştı. Zam sonrası, söz konusu sigara grubunun en düşük fiyatlı sigarası 75 TL’ye çıkarken, en pahalı sigarası 91 TL’ye yükseldi. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da sigaralara 8-9 TL arasında zam geçişi olduğunu açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/sigaraya-yeni-zam-geliyor-sigara-fiyatlari-ne-zaman-ve-ne-kadar-artacak-erol-dundar-duyurdu-1093957011.html
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Sigaraya zam geldi: Paketi 8 lira yükseldi

18:24 04.03.2025 (güncellendi: 18:25 04.03.2025)
© AAsigara
sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA
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Sigara fiyatlarına 8 TL zam geldi ve en pahalı sigaranın fiyatı 91 TL’ye yükseldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zam yapan ilk grubun JTI olduğunu açıkladı. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise sigaralara 8-9 TL arasında zam geçişi olduğunu duyurdu.
Sigara fiyatlarına gelen 8 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 91 TL oldu.
Sigara fiyatlarına mart ayıyla birlikte yeni bir zam daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 8 TL’lik zam yapıldığını duyurdu. Dündar, "İlk zam JTI grubundan" diyerek artışı kamuoyuyla paylaştı. Zam sonrası, söz konusu sigara grubunun en düşük fiyatlı sigarası 75 TL’ye çıkarken, en pahalı sigarası 91 TL’ye yükseldi. Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş da sigaralara 8-9 TL arasında zam geçişi olduğunu açıkladı.
Sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
EKONOMİ
Sigaraya yeni zam geliyor: Sigara fiyatları ne zaman ve ne kadar artacak? Erol Dündar duyurdu
25 Şubat, 09:27
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