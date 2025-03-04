https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/rus-dis-istihbarat-servisi-avrupa-burokrasisi-trumpi-destekleyen-liderlere-savas-acti-1094186223.html

Rus Dış İstihbarat Servisi: Avrupa bürokrasisi Trump'ı destekleyen liderlere savaş açtı

Rus Dış İstihbarat Servisi: Avrupa bürokrasisi Trump'ı destekleyen liderlere savaş açtı

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Avrupa bürokrasisinin ABD Başkanı Trump'ın açık destekçisi olan ve AB'de iktidardaki... 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T16:47+0300

2025-03-04T16:47+0300

2025-03-04T16:52+0300

poli̇ti̇ka

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

ab

avrupa birliği

macaristan

romanya

brüksel

donald trump

viktor orban

calin georgescu

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa bürokrasisinin ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen 'sistem dışı liderlere' savaş ilan ettiğini dile getirdi.SVR Basın Servisi'nden yapılan açıklamada yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:'AB, Trump'ın küreselci üstyapıyı zayıflatacağından son derece endişeli'Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Basın Bürosu, Avrupa Birliği'nin ABD Başkanı Trump'ın muhafazakar liderlere güvenerek 'Avrupa küreselci üst yapısını' zayıflatabileceğinden son derece endişe duyduğunu söyledi.Açıklamada, “Brüksel, Beyaz Saray'ın yeni şefinin ‘Avrupa'nın küreselci üstyapısını’ zayıflatabileceğinden son derece endişe duyuyor ve bu çabasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Slovak hükümet başkanı Robert Fico ve Romanya cumhurbaşkanlığı adayı Calin Georgescu gibi ulusal yönelimli muhafazakâr liderlere güveniyor" cümleleri kaydedildi.SVR tarafından yapılan açıklamada, Romanya savcılığının Calin Georgescu'yu seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlaması ile Romanya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun sonuçlarını geçersiz sayma kararının arkasında Avrupa Birliği'nin olduğunu dile getirildi.'Avrupa Birliği, Macaristan ile uğraşacak'Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden yapılan açıklamada, Avrupalı totaliter-liberal elitin Trump'ın etkisi sebebiyle 'Avrupa'da muhafazakar bir U dönüşünden' korktuğu, Romanya cumhurbaşkanlığı adayı Calin Georgescu'ya yapılan 'taarruzun' ardından AB'de muhalefeti bastırmaya yönelik yeni girişimlerin öngörülebileceğini söyledi.Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/svr-direktoru-nariskin-bati-baskisina-devam-edebilir-ama-rusyayi-izole-etmek-mumkun-degil-1093115876.html

macaristan

romanya

brüksel

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rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab, avrupa birliği, macaristan, romanya, brüksel, donald trump, viktor orban, calin georgescu, robert fico, svr