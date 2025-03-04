https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/rus-dis-istihbarat-servisi-avrupa-burokrasisi-trumpi-destekleyen-liderlere-savas-acti-1094186223.html
Rus Dış İstihbarat Servisi: Avrupa bürokrasisi Trump'ı destekleyen liderlere savaş açtı
Rus Dış İstihbarat Servisi: Avrupa bürokrasisi Trump'ı destekleyen liderlere savaş açtı
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Avrupa bürokrasisinin ABD Başkanı Trump'ın açık destekçisi olan ve AB'de iktidardaki... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T16:47+0300
2025-03-04T16:47+0300
2025-03-04T16:52+0300
poli̇ti̇ka
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avrupa birliği
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viktor orban
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa bürokrasisinin ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen 'sistem dışı liderlere' savaş ilan ettiğini dile getirdi.SVR Basın Servisi'nden yapılan açıklamada yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:'AB, Trump'ın küreselci üstyapıyı zayıflatacağından son derece endişeli'Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Basın Bürosu, Avrupa Birliği'nin ABD Başkanı Trump'ın muhafazakar liderlere güvenerek 'Avrupa küreselci üst yapısını' zayıflatabileceğinden son derece endişe duyduğunu söyledi.Açıklamada, “Brüksel, Beyaz Saray'ın yeni şefinin ‘Avrupa'nın küreselci üstyapısını’ zayıflatabileceğinden son derece endişe duyuyor ve bu çabasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Slovak hükümet başkanı Robert Fico ve Romanya cumhurbaşkanlığı adayı Calin Georgescu gibi ulusal yönelimli muhafazakâr liderlere güveniyor" cümleleri kaydedildi.SVR tarafından yapılan açıklamada, Romanya savcılığının Calin Georgescu'yu seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlaması ile Romanya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun sonuçlarını geçersiz sayma kararının arkasında Avrupa Birliği'nin olduğunu dile getirildi.'Avrupa Birliği, Macaristan ile uğraşacak'Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden yapılan açıklamada, Avrupalı totaliter-liberal elitin Trump'ın etkisi sebebiyle 'Avrupa'da muhafazakar bir U dönüşünden' korktuğu, Romanya cumhurbaşkanlığı adayı Calin Georgescu'ya yapılan 'taarruzun' ardından AB'de muhalefeti bastırmaya yönelik yeni girişimlerin öngörülebileceğini söyledi.Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
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rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab, avrupa birliği, macaristan, romanya, brüksel, donald trump, viktor orban, calin georgescu, robert fico, svr
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab, avrupa birliği, macaristan, romanya, brüksel, donald trump, viktor orban, calin georgescu, robert fico, svr
Rus Dış İstihbarat Servisi: Avrupa bürokrasisi Trump'ı destekleyen liderlere savaş açtı
16:47 04.03.2025 (güncellendi: 16:52 04.03.2025)
Rusya Dış İstihbarat Servisi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Avrupa bürokrasisinin ABD Başkanı Trump'ın açık destekçisi olan ve AB'de iktidardaki liberal elitleri takip etmeyi reddeden 'sistem dışı liderlere' savaş ilan edildiğini açıkladı.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) tarafından yapılan açıklamada, Avrupa bürokrasisinin ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen 'sistem dışı liderlere' savaş ilan ettiğini dile getirdi.
SVR Basın Servisi'nden yapılan açıklamada yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Avrupa bürokrasisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın açık destekçisi olan ve AB'de iktidarda olan liberal elitlerin kurulumlarını takip etmeyi reddeden 'sistem dışı liderlere' karşı savaş ilan etti.
'AB, Trump'ın küreselci üstyapıyı zayıflatacağından son derece endişeli'
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Basın Bürosu, Avrupa Birliği'nin ABD Başkanı Trump'ın muhafazakar liderlere güvenerek 'Avrupa küreselci üst yapısını' zayıflatabileceğinden son derece endişe duyduğunu söyledi.
Açıklamada, “Brüksel, Beyaz Saray'ın yeni şefinin ‘Avrupa'nın küreselci üstyapısını’ zayıflatabileceğinden son derece endişe duyuyor ve bu çabasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Slovak hükümet başkanı Robert Fico ve Romanya cumhurbaşkanlığı adayı Calin Georgescu gibi ulusal yönelimli muhafazakâr liderlere güveniyor" cümleleri kaydedildi.
SVR tarafından yapılan açıklamada, Romanya savcılığının Calin Georgescu'yu seçimlerde usulsüzlük yapmakla suçlaması ile Romanya Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun sonuçlarını geçersiz sayma kararının arkasında Avrupa Birliği'nin olduğunu dile getirildi.
'Avrupa Birliği, Macaristan ile uğraşacak'
Rusya Dış İstihbarat Servisi'nden yapılan açıklamada, Avrupalı totaliter-liberal elitin Trump'ın etkisi sebebiyle 'Avrupa'da muhafazakar bir U dönüşünden' korktuğu, Romanya cumhurbaşkanlığı adayı Calin Georgescu'ya yapılan 'taarruzun' ardından AB'de muhalefeti bastırmaya yönelik yeni girişimlerin öngörülebileceğini söyledi.
Yapılan açıklamada şu cümleler yer aldı:
Avrupalı totaliter-liberal elit, Trump'ın etkisi altında 'Avrupa'da muhafazakar bir U dönüşünden' açıkça korkuyor. Brüksel böyle bir senaryoyu engellemek için her yolu denemekten çekinmiyor. Georgescu'ya saldırının ardından, Avrupa liberal ana akımının AB'deki muhalefeti bastırmaya yönelik yeni girişimlerini rahatlıkla öngörebiliriz. Öncelikli hedefleri 'Avrupa muhafazakarlığının kalesi' olarak Macaristan ve uygun bir bahane olarak da ülkede önümüzdeki yıl yapılacak parlamento seçimleri olacak.