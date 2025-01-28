https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/svr-direktoru-nariskin-bati-baskisina-devam-edebilir-ama-rusyayi-izole-etmek-mumkun-degil-1093115876.html

SVR Direktörü Narışkin: Batı baskısına devam edebilir ama Rusya’yı izole etmek mümkün değil

SVR Direktörü Narışkin: Batı baskısına devam edebilir ama Rusya’yı izole etmek mümkün değil

Sputnik Türkiye

Batı’nın Rusya’ya yönelik agresif politikasının özel askeri harekattan çok önce başladığına dikkat çeken Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin... 28.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-28T07:42+0300

2025-01-28T07:42+0300

2025-01-28T07:48+0300

dünya

rusya

rusya dış istihbarat servisi (svr)

sergey narışkin

batı

yaptırım

ekonomi

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ukrayna

özel askeri harekat

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SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e açıklamasında, Batı’nın Rusya’ya yönelik ekonomik baskısını değerlendirdi.Narışkin, “Batı bloğunun Rus ekonomisine zarar verme girişimleri elbette devam edecek” diyerek bu konuda şu yorumda bulundu:‘Batı, yaptırımların işe yaramadığını kabul ediyor’Batı'nın, özel askeri harekattan çok önce, Ukrayna'daki çatışmanın sıcak aşamasından önce, Rusya'ya karşı saldırgan ekonomik politika başlattığını anımsatan SVR Direktörü, “Ancak bir başka soru da, Rusya'yı izole etmek ve Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatmak için tüm hayallerini ve planlarını ne kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirebildikleri” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelerin Rusya’yla ticari ilişkilerini geliştirme ihtiyacının farkında olduklarını anımsatan Narışkin şunu dedi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-carlson-blinken-abd-ile-rusya-arasinda-savasin-patlak-vermesi-icin-elinden-gelen-her-seyi-1093114228.html

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rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, batı, yaptırım, ekonomi, rus ekonomisi, ukrayna, özel askeri harekat