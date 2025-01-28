https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/svr-direktoru-nariskin-bati-baskisina-devam-edebilir-ama-rusyayi-izole-etmek-mumkun-degil-1093115876.html
SVR Direktörü Narışkin: Batı baskısına devam edebilir ama Rusya’yı izole etmek mümkün değil
SVR Direktörü Narışkin: Batı baskısına devam edebilir ama Rusya’yı izole etmek mümkün değil
Sputnik Türkiye
Batı’nın Rusya’ya yönelik agresif politikasının özel askeri harekattan çok önce başladığına dikkat çeken Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin... 28.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-28T07:42+0300
2025-01-28T07:42+0300
2025-01-28T07:48+0300
dünya
rusya
rusya dış istihbarat servisi (svr)
sergey narışkin
batı
yaptırım
ekonomi
rus ekonomisi
ukrayna
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082578026_0:139:3146:1909_1920x0_80_0_0_e536f563a7f29b87c46cc145d2e19206.jpg
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e açıklamasında, Batı’nın Rusya’ya yönelik ekonomik baskısını değerlendirdi.Narışkin, “Batı bloğunun Rus ekonomisine zarar verme girişimleri elbette devam edecek” diyerek bu konuda şu yorumda bulundu:‘Batı, yaptırımların işe yaramadığını kabul ediyor’Batı'nın, özel askeri harekattan çok önce, Ukrayna'daki çatışmanın sıcak aşamasından önce, Rusya'ya karşı saldırgan ekonomik politika başlattığını anımsatan SVR Direktörü, “Ancak bir başka soru da, Rusya'yı izole etmek ve Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatmak için tüm hayallerini ve planlarını ne kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirebildikleri” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelerin Rusya’yla ticari ilişkilerini geliştirme ihtiyacının farkında olduklarını anımsatan Narışkin şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250128/gazeteci-carlson-blinken-abd-ile-rusya-arasinda-savasin-patlak-vermesi-icin-elinden-gelen-her-seyi-1093114228.html
rusya
batı
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082578026_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_6ac42b2181faa746f097b8638f8de228.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, batı, yaptırım, ekonomi, rus ekonomisi, ukrayna, özel askeri harekat
rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), sergey narışkin, batı, yaptırım, ekonomi, rus ekonomisi, ukrayna, özel askeri harekat
SVR Direktörü Narışkin: Batı baskısına devam edebilir ama Rusya’yı izole etmek mümkün değil
07:42 28.01.2025 (güncellendi: 07:48 28.01.2025)
Batı’nın Rusya’ya yönelik agresif politikasının özel askeri harekattan çok önce başladığına dikkat çeken Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, baskının en koyu destekçilerinin bile Rus ekonomisinin yeni koşullara uyum sağladığını ve istikrarlı bir şekilde geliştiğini kabul ettiğini kaydetti.
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e açıklamasında, Batı’nın Rusya’ya yönelik ekonomik baskısını değerlendirdi.
Narışkin, “Batı bloğunun Rus ekonomisine zarar verme girişimleri elbette devam edecek” diyerek bu konuda şu yorumda bulundu:
Batı bloğunun Rusya'ya yönelik ekonomik baskını yoğunlaştırması veya aksine ekonomik saldırganlık önlemlerini kısmen kaldırmasının mümkün olduğunu söyleyebilirim. Her şey Batılı ülkeleri neye göre, Rus düşmanlığına dayalı mantıksız davranışlarına mı, yoksa sağduyu ve çıkara mı göre hareket edeceğine bağlı.
‘Batı, yaptırımların işe yaramadığını kabul ediyor’
Batı'nın, özel askeri harekattan çok önce, Ukrayna'daki çatışmanın sıcak aşamasından önce, Rusya'ya karşı saldırgan ekonomik politika başlattığını anımsatan SVR Direktörü, “Ancak bir başka soru da, Rusya'yı izole etmek ve Rusya'ya stratejik bir yenilgi yaşatmak için tüm hayallerini ve planlarını ne kadar başarılı bir şekilde gerçekleştirebildikleri” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Sözde yaptırım politikasının ve aslında ülkemize yönelik ekonomik saldırı önlemlerinin en ateşli destekçileri bile Rus ekonomisinin yeni koşullara uyum sağladığını ve istikrarlı bir şekilde geliştiğini kabul ediyor.
Dünyanın diğer bölgelerindeki ülkelerin Rusya’yla ticari ilişkilerini geliştirme ihtiyacının farkında olduklarını anımsatan Narışkin şunu dedi:
Rusya’yı siyaset, enformasyon ve ekonomik alanlarda izole etmek mümkün değil, çünkü Küresel Güney ülkeleri, küresel çoğunluk ülkeleri, uluslararası ticareti sürdürmek ve geliştirmek, Rusya ile ticari faaliyetleri sürdürmek konusundaki çıkarlarının farkındalar.