https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/otomobil-piyasasinda-dengeler-degisiyor-fiyatlar-dusecek-mi-1094164522.html
Otomobil piyasasında dengeler değişiyor: Fiyatlar düşecek mi?
Otomobil piyasasında dengeler değişiyor: Fiyatlar düşecek mi?
Sputnik Türkiye
Son 1 yıl içerisinde 3 büyük araç markası Türkiye yatırımı için harekete geçti. Atılan adımlar sonrası modellerde fiyat düşüşü olur mu? 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T09:46+0300
2025-03-04T09:46+0300
2025-03-04T09:46+0300
ekonomi̇
hyundai
i̇zmit
türkiye
samsun
otomobil
elektrikli otomobil
ekonomi
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Geçtiğimiz yıl Çinli araç üreticisi BYD’nin Manisa’ya 1 milyar dolarlık yatırımının ardından yeni yıl itibarıyla otomobil piyasasında iki önemli yatırım için daha düğmeye basıldı. Çinli dev otomobil üreticisi Chery’nin de Samsun’a 1.5 milyar dolar tutarında yatırım yapacağı iddia edildi.Öte yandan Güney Koreli Hyundai de 2026 yılının ikinci yarısı itibarıyla İzmit’te elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu. İzmit’te üretilecek elektrikli araçların 40 ülkeye ihraç edileceği belirtiliyor.Otomobil fiyatları düşer mi?Ayrıca Hyundai bazı modellerini zaten Türkiye’de üretiyor. Peki Chery ve Hyundai’nin Türkiye hamlesinin ardından ilgili markaların fiyatlarında bir düşüş olur mu? Milliyet'e konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de fiyatlar düşer mi?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/aracinizin-degeri-bu-kilometreden-sonra-cakiliyor-iste-deger-kaybi-yasanan-kritik-kilometreler-1093990478.html
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2025'te araba fiyatları ne olacak, araç fiyatları hangi ay düşer, araba alma zamanı ne zaman, faiz yükselirse araba fiyatları düşer mi?
2025'te araba fiyatları ne olacak, araç fiyatları hangi ay düşer, araba alma zamanı ne zaman, faiz yükselirse araba fiyatları düşer mi?
Otomobil piyasasında dengeler değişiyor: Fiyatlar düşecek mi?
Son 1 yıl içerisinde 3 büyük araç markası Türkiye yatırımı için harekete geçti. Atılan adımlar sonrası modellerde fiyat düşüşü olur mu?
Geçtiğimiz yıl Çinli araç üreticisi BYD’nin Manisa’ya 1 milyar dolarlık yatırımının ardından yeni yıl itibarıyla otomobil piyasasında iki önemli yatırım için daha düğmeye basıldı. Çinli dev otomobil üreticisi Chery’nin de Samsun’a 1.5 milyar dolar tutarında yatırım yapacağı iddia edildi.
Öte yandan Güney Koreli Hyundai de 2026 yılının ikinci yarısı itibarıyla İzmit’te elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu. İzmit’te üretilecek elektrikli araçların 40 ülkeye ihraç edileceği belirtiliyor.
Otomobil fiyatları düşer mi?
Ayrıca Hyundai bazı modellerini zaten Türkiye’de üretiyor. Peki Chery ve Hyundai’nin Türkiye hamlesinin ardından ilgili markaların fiyatlarında bir düşüş olur mu?
Milliyet'e konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:
“Hyundai, Türkiye’de halihazırda 3 benzinli modelini üretip satışa sunuyor. Bunlar i10, i20 ve Bayon. Türkiye’de üretilmeyen ancak satışa sunulan bazı modelleri de mevcut. Şirketin genel müdürü kısa süre önce elektrikli bazı modellerini de Türkiye’de üretme kararı aldıklarını açıklamıştı. Henüz hangi modellerin üretileceği net açıklanmasa da Türkiye’de satışa sunulan IONIC serisi ve Kona modellerinin Türkiye’de üretilebileceği kanaatindeyiz."
Türkiye'de fiyatlar düşer mi?
"Halihazırda Kona, IONIC elektrikli modelleri satışa sunuluyor. Santa-fe ve Tucson modellerinin Hybrit versiyonları da tüketicilerin tercihine sunulmuş durumda. Hyundai elektrikli araç fiyatları şu an için yaklaşık 1.5 milyon TL seviyesinden başlıyor. Elektriklide yerli üretim başlayacağı taktirde maliyetlere pozitif yansıyacağı için bu modellerde fiyatlar gerileyebilir. Elbette fiyatlar konusu maliyetlerle doğrudan orantılı olduğu gibi şirketin bu avantajları tüketiciye ne kadar yansıtacağı ile de alakalı."