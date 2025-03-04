https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/otomobil-piyasasinda-dengeler-degisiyor-fiyatlar-dusecek-mi-1094164522.html

Otomobil piyasasında dengeler değişiyor: Fiyatlar düşecek mi?

Otomobil piyasasında dengeler değişiyor: Fiyatlar düşecek mi?

Sputnik Türkiye

Son 1 yıl içerisinde 3 büyük araç markası Türkiye yatırımı için harekete geçti. Atılan adımlar sonrası modellerde fiyat düşüşü olur mu? 04.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-04T09:46+0300

2025-03-04T09:46+0300

2025-03-04T09:46+0300

ekonomi̇

hyundai

i̇zmit

türkiye

samsun

otomobil

elektrikli otomobil

ekonomi

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Geçtiğimiz yıl Çinli araç üreticisi BYD’nin Manisa’ya 1 milyar dolarlık yatırımının ardından yeni yıl itibarıyla otomobil piyasasında iki önemli yatırım için daha düğmeye basıldı. Çinli dev otomobil üreticisi Chery’nin de Samsun’a 1.5 milyar dolar tutarında yatırım yapacağı iddia edildi.Öte yandan Güney Koreli Hyundai de 2026 yılının ikinci yarısı itibarıyla İzmit’te elektrikli araç üretimine başlayacağını duyurdu. İzmit’te üretilecek elektrikli araçların 40 ülkeye ihraç edileceği belirtiliyor.Otomobil fiyatları düşer mi?Ayrıca Hyundai bazı modellerini zaten Türkiye’de üretiyor. Peki Chery ve Hyundai’nin Türkiye hamlesinin ardından ilgili markaların fiyatlarında bir düşüş olur mu? Milliyet'e konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de fiyatlar düşer mi?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/aracinizin-degeri-bu-kilometreden-sonra-cakiliyor-iste-deger-kaybi-yasanan-kritik-kilometreler-1093990478.html

i̇zmit

samsun

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2025'te araba fiyatları ne olacak, araç fiyatları hangi ay düşer, araba alma zamanı ne zaman, faiz yükselirse araba fiyatları düşer mi?