https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/aracinizin-degeri-bu-kilometreden-sonra-cakiliyor-iste-deger-kaybi-yasanan-kritik-kilometreler-1093990478.html

Aracınızın değeri bu kilometreden sonra çakılıyor: İşte değer kaybı yaşanan kritik kilometreler

Aracınızın değeri bu kilometreden sonra çakılıyor: İşte değer kaybı yaşanan kritik kilometreler

Sputnik Türkiye

Aracınızın değeri, daha garajdan çıktığı anda düşmeye başlıyor. Ancak asıl büyük kayıplar, belirli kilometre eşiklerinde yaşanıyor. Uzmanlar, 16.000, 32.000 ve... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T09:37+0300

2025-02-26T09:37+0300

2025-02-26T09:37+0300

ekonomi

araç

kilometre

sınır

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İkinci el araç piyasasında fiyatı belirleyen en önemli unsurlardan biri de kilometre durumudur. Yaş, bakım geçmişi ve donanım özellikleri gibi unsurlar etkili olsa da, bir aracın kat ettiği mesafe, fiyat üzerinde doğrudan belirleyici oluyor.Ekonomim'de yer alan habere göre, Londra merkezli bir araç satış platformu, ikinci el araçlardan elde edilen değer verilerini analiz ederek kilometre ile fiyat düşüşü arasındaki doğrudan ilişkiyi ortaya koydu. Araştırma, otomobillerin değerinin hangi kilometrelerde ne kadar düştüğünü açıkça gözler önüne serdi.Değer kaybı garajdan çıktığı anda başlıyorBir otomobilin değeri, satın alındıktan sonra hızla düşmeye başlıyor. Ancak en büyük kayıplar belirli kilometre sınırlarında yaşanıyor.Bu veriler, kilometrenin ikinci el araç değerindeki en kritik faktörlerden biri olduğunu kanıtlıyor.En büyük değer kaybı 96.000 kilometrede yaşanıyorAraştırmaya göre, bir aracın 96.000 kilometreyi aşması, ikinci el piyasasında en büyük fiyat düşüşüne neden oluyor.Kilometre dışındaki faktörler de önemliBir aracın piyasa değerini etkileyen tek unsur kilometre değil. Model, bakım geçmişi, donanım seviyesi, rengi ve yapılan değişiklikler de fiyatı belirleyen önemli kriterler arasında yer alıyor. Ancak kilometre durumu, tüm modeller için ortak bir düşüş faktörü olmaya devam ediyor.Elektrikli ve hibrit araçlar daha az değer kaybediyorAraştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de elektrikli ve hibrit araçların, benzinli otomobillere kıyasla daha az değer kaybetmesi.Bu veriler, elektrikli ve hibrit araçların uzun vadede daha kazançlı olabileceğini gösteriyor.Kilometreyi dikkatle takip edinİkinci el araç piyasasında kilometre, değer kaybını belirleyen en kritik faktörlerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle 16.000, 32.000 ve 96.000 kilometre eşiklerini aşan otomobillerin fiyatları hızla düşüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/taksilerde-yeni-donem-artik-zorunlu-olacak-sadece-3-gun-kaldi-1093989571.html

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