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Aracınızın değeri bu kilometreden sonra çakılıyor: İşte değer kaybı yaşanan kritik kilometreler
Aracınızın değeri bu kilometreden sonra çakılıyor: İşte değer kaybı yaşanan kritik kilometreler
Sputnik Türkiye
Aracınızın değeri, daha garajdan çıktığı anda düşmeye başlıyor. Ancak asıl büyük kayıplar, belirli kilometre eşiklerinde yaşanıyor. Uzmanlar, 16.000, 32.000 ve... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
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İkinci el araç piyasasında fiyatı belirleyen en önemli unsurlardan biri de kilometre durumudur. Yaş, bakım geçmişi ve donanım özellikleri gibi unsurlar etkili olsa da, bir aracın kat ettiği mesafe, fiyat üzerinde doğrudan belirleyici oluyor.Ekonomim'de yer alan habere göre, Londra merkezli bir araç satış platformu, ikinci el araçlardan elde edilen değer verilerini analiz ederek kilometre ile fiyat düşüşü arasındaki doğrudan ilişkiyi ortaya koydu. Araştırma, otomobillerin değerinin hangi kilometrelerde ne kadar düştüğünü açıkça gözler önüne serdi.Değer kaybı garajdan çıktığı anda başlıyorBir otomobilin değeri, satın alındıktan sonra hızla düşmeye başlıyor. Ancak en büyük kayıplar belirli kilometre sınırlarında yaşanıyor.Bu veriler, kilometrenin ikinci el araç değerindeki en kritik faktörlerden biri olduğunu kanıtlıyor.En büyük değer kaybı 96.000 kilometrede yaşanıyorAraştırmaya göre, bir aracın 96.000 kilometreyi aşması, ikinci el piyasasında en büyük fiyat düşüşüne neden oluyor.Kilometre dışındaki faktörler de önemliBir aracın piyasa değerini etkileyen tek unsur kilometre değil. Model, bakım geçmişi, donanım seviyesi, rengi ve yapılan değişiklikler de fiyatı belirleyen önemli kriterler arasında yer alıyor. Ancak kilometre durumu, tüm modeller için ortak bir düşüş faktörü olmaya devam ediyor.Elektrikli ve hibrit araçlar daha az değer kaybediyorAraştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de elektrikli ve hibrit araçların, benzinli otomobillere kıyasla daha az değer kaybetmesi.Bu veriler, elektrikli ve hibrit araçların uzun vadede daha kazançlı olabileceğini gösteriyor.Kilometreyi dikkatle takip edinİkinci el araç piyasasında kilometre, değer kaybını belirleyen en kritik faktörlerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle 16.000, 32.000 ve 96.000 kilometre eşiklerini aşan otomobillerin fiyatları hızla düşüyor.
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araba değeri kaç km’de düşer, ikinci el araba değer kaybı, araç değeri hangi kilometrede düşer, araba değer kaybı hesaplama, 16.000 km sonrası araç değeri, 32.000 km’de araba fiyatı ne kadar düşer, 96.000 km’de araç fiyatı ne olur, ikinci el otomobil satışı en doğru zaman, araç kilometre sınırı, 100.000 km üzeri araba alınır mı, ikinci el araba kaç km’de satılmalı, benzinli araba ne kadar değer kaybeder, elektrikli araba değer kaybı, hibrit araç değer kaybı, ikinci el araba piyasası 2025, araç kilometresi fiyatı nasıl etkiler, ikinci el otomobilde en önemli faktörler, araç değerini etkileyen faktörler, araba satmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, hangi kilometrede araba satılmalı
araba değeri kaç km’de düşer, ikinci el araba değer kaybı, araç değeri hangi kilometrede düşer, araba değer kaybı hesaplama, 16.000 km sonrası araç değeri, 32.000 km’de araba fiyatı ne kadar düşer, 96.000 km’de araç fiyatı ne olur, ikinci el otomobil satışı en doğru zaman, araç kilometre sınırı, 100.000 km üzeri araba alınır mı, ikinci el araba kaç km’de satılmalı, benzinli araba ne kadar değer kaybeder, elektrikli araba değer kaybı, hibrit araç değer kaybı, ikinci el araba piyasası 2025, araç kilometresi fiyatı nasıl etkiler, ikinci el otomobilde en önemli faktörler, araç değerini etkileyen faktörler, araba satmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, hangi kilometrede araba satılmalı

Aracınızın değeri bu kilometreden sonra çakılıyor: İşte değer kaybı yaşanan kritik kilometreler

09:37 26.02.2025
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA
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Aracınızın değeri, daha garajdan çıktığı anda düşmeye başlıyor. Ancak asıl büyük kayıplar, belirli kilometre eşiklerinde yaşanıyor. Uzmanlar, 16.000, 32.000 ve 96.000 kilometre gibi dönüm noktalarının araç değerinde yüzde 64’e varan düşüşlere neden olduğunu belirtiyor. İşte, otomobil sahiplerinin bilmesi gereken kritik kilometre sınırları…
İkinci el araç piyasasında fiyatı belirleyen en önemli unsurlardan biri de kilometre durumudur. Yaş, bakım geçmişi ve donanım özellikleri gibi unsurlar etkili olsa da, bir aracın kat ettiği mesafe, fiyat üzerinde doğrudan belirleyici oluyor.
Ekonomim'de yer alan habere göre, Londra merkezli bir araç satış platformu, ikinci el araçlardan elde edilen değer verilerini analiz ederek kilometre ile fiyat düşüşü arasındaki doğrudan ilişkiyi ortaya koydu. Araştırma, otomobillerin değerinin hangi kilometrelerde ne kadar düştüğünü açıkça gözler önüne serdi.

Değer kaybı garajdan çıktığı anda başlıyor

Bir otomobilin değeri, satın alındıktan sonra hızla düşmeye başlıyor. Ancak en büyük kayıplar belirli kilometre sınırlarında yaşanıyor.
İlk büyük değer kaybı, araç 16.000 kilometreye ulaştığında yaşanıyor.Bu noktada, otomobilin değeri ortalama yüzde 22 oranında düşüyor.
Kilometre göstergesi 32.000 kilometreyi geçtiğinde ise değer kaybı yüzde 24’e ulaşıyor.
Her ilave 16.000 kilometrede, araç ortalama yüzde 17 ila 18 oranında daha fazla değer kaybediyor.
Bu veriler, kilometrenin ikinci el araç değerindeki en kritik faktörlerden biri olduğunu kanıtlıyor.

En büyük değer kaybı 96.000 kilometrede yaşanıyor

Araştırmaya göre, bir aracın 96.000 kilometreyi aşması, ikinci el piyasasında en büyük fiyat düşüşüne neden oluyor.
Bu sınır aşıldığında aracın değeri yüzde 64 oranında azalıyor.
100.000 kilometreye ulaşan bir otomobil, ikinci el alıcıları için daha az cazip hale geliyor ve fiyatı hızla düşüyor.
160.000 kilometreden 177.000 kilometreye ulaşıldığında ise değer yüzde 19 daha düşüyor.
Bu seviye, ortalama 40 bin TL’lik bir kayba denk geliyor.

Kilometre dışındaki faktörler de önemli

Bir aracın piyasa değerini etkileyen tek unsur kilometre değil. Model, bakım geçmişi, donanım seviyesi, rengi ve yapılan değişiklikler de fiyatı belirleyen önemli kriterler arasında yer alıyor. Ancak kilometre durumu, tüm modeller için ortak bir düşüş faktörü olmaya devam ediyor.

Elektrikli ve hibrit araçlar daha az değer kaybediyor

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de elektrikli ve hibrit araçların, benzinli otomobillere kıyasla daha az değer kaybetmesi.
Benzinli araçlar, 48.000 kilometrede ortalama yüzde 38 oranında değer kaybederken,
Elektrikli araçlar aynı kilometrede yalnızca yüzde 26 kayıpla daha dayanıklı çıkıyor.
Hibrit otomobiller ise en iyi performansı göstererek, aynı mesafede sadece yüzde 11 değer kaybediyor.
Bu veriler, elektrikli ve hibrit araçların uzun vadede daha kazançlı olabileceğini gösteriyor.

Kilometreyi dikkatle takip edin

İkinci el araç piyasasında kilometre, değer kaybını belirleyen en kritik faktörlerden biri olmaya devam ediyor. Özellikle 16.000, 32.000 ve 96.000 kilometre eşiklerini aşan otomobillerin fiyatları hızla düşüyor.
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