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Rafael Nadal tenise veda etti: Son turnuvasında ağladı
Rafael Nadal tenise veda etti: Son turnuvasında ağladı
Sputnik Türkiye
İspanyol tenis efsanesi Rafael Nadal son kez milli takım forması ile korta çıktı. İspanya kadrosu ile Davis Cup'ta mücadele eden Nadal milli marşın okunması... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
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1 kez Olimpiyat altını, 14 Fransa Açık, 22 Grand Slam Turnuvası kazanan İspanyol Rafael Nadal tenise veda etti.Tenisin efsane sporcuları arasında yer alan Rafael Nadal son turnuvasına Davis Cup'ta çıktı. İspanya-Hollanda milli maçı ile kortlara veda eden ünlü isim milli marşın okunması esnasında ağlayarak 38 yaşında tenise veda etti. Müsabakada binlerce taraftarın ismini haykırdığı ünlü tenisçi Rafael Nadal kariyerini noktaladığını açıkladı.Rafael Nadal kimdir?3 Haziran 1986 yılında İspanya'da dünyaya gelen Rafael Nadal tenis sporu ile tanındı. 14 Fransa Açık kazarak rekor kıran tenisçi toplamda 22 Grand Slam Turnuvası kazandı. 1 kez Olimpiyat altını da alan Rafael Nadal dünya tenis şampiyonasında ilk üç isim arasında yer aldı. Lakabı olan Toprağın Kralı terimi ile ünlendi.
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tenis, tenis turnuvası, ispanyol, ispanya, davis, maç, tenis kortu, kupa, veda, veda konuşması, veda mesajı, veda maçı
tenis, tenis turnuvası, ispanyol, ispanya, davis, maç, tenis kortu, kupa, veda, veda konuşması, veda mesajı, veda maçı

Rafael Nadal tenise veda etti: Son turnuvasında ağladı

21:24 19.11.2024 (güncellendi: 21:29 19.11.2024)
© AARafael Nadal
Rafael Nadal - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA
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İspanyol tenis efsanesi Rafael Nadal son kez milli takım forması ile korta çıktı. İspanya kadrosu ile Davis Cup'ta mücadele eden Nadal milli marşın okunması anında gözyaşlarına hakim olamadı.
1 kez Olimpiyat altını, 14 Fransa Açık, 22 Grand Slam Turnuvası kazanan İspanyol Rafael Nadal tenise veda etti.
Tenisin efsane sporcuları arasında yer alan Rafael Nadal son turnuvasına Davis Cup'ta çıktı. İspanya-Hollanda milli maçı ile kortlara veda eden ünlü isim milli marşın okunması esnasında ağlayarak 38 yaşında tenise veda etti. Müsabakada binlerce taraftarın ismini haykırdığı ünlü tenisçi Rafael Nadal kariyerini noktaladığını açıkladı.

Rafael Nadal kimdir?

3 Haziran 1986 yılında İspanya'da dünyaya gelen Rafael Nadal tenis sporu ile tanındı. 14 Fransa Açık kazarak rekor kıran tenisçi toplamda 22 Grand Slam Turnuvası kazandı. 1 kez Olimpiyat altını da alan Rafael Nadal dünya tenis şampiyonasında ilk üç isim arasında yer aldı. Lakabı olan Toprağın Kralı terimi ile ünlendi.
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