https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/kanada-basbakani-justin-trudeau-abdnin-gumruk-vergisi-hakkinda-aptalca-bir-sey-yapiyorsun-trump-1094192505.html
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin gümrük vergisi hakkında: 'Aptalca bir şey yapıyorsun Trump'
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin gümrük vergisi hakkında: 'Aptalca bir şey yapıyorsun Trump'
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bugün yaptığı açıklamada, Kanada'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ithalatına uyguladığı geniş kapsamlı tarifelerin... 04.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-04T19:58+0300
2025-03-04T19:58+0300
2025-03-04T20:02+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 tarife uygulama kararına Kanada Başbakanı Justin Trudeau tepki gösterdi.Trudeau, "ABD, Kanada'ya karşı bir ticaret savaşı başlattı... Kanadalılar makul insanlardır. Kibarız. Ancak bir mücadeleden geri adım atmayız" dedi. Trump'ın "akıllı bir adam" olduğunu düşündüğünü belirten Trudeau, tarifelerin "yapılabilecek çok aptalca bir şey" olduğunu da sözlerine ekledi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 tarife uygulama kararının ardından sadece birkaç saat sonra Trudeau, Kanada'nın 30 milyar Kanada doları değerindeki ABD ithalatına derhal geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında tarife uygulayacağını duyurdu. Trudeau, "Bugün bu tarifeler için kesinlikle hiçbir gerekçe veya ihtiyaç yok" dedi ve Kanada'nın ABD'nin bu önlemlerine Dünya Ticaret Örgütü ve ABD-Meksika-Kanada ticaret anlaşması üzerinden itiraz edeceğini belirtti. ABD tarifeleri devam ederse, Kanada'nın 21 gün içinde ek 125 milyar Kanada doları değerindeki ABD ithalatına yüzde 25 oranında tarife uygulayacağını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/abd-baskani-trumptan-kripto-piyasasini-sallayan-aciklama-abd-kripto-stratejik-rezervi--1094127564.html
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justin trudeau, abd, aptal, ticaret, e-ticaret, dış ticaret açığı, ticaret bakanlığı, e ticaret, abd, abd hazine bakanlığı, kanada, muhafazakar parti (kanada)
justin trudeau, abd, aptal, ticaret, e-ticaret, dış ticaret açığı, ticaret bakanlığı, e ticaret, abd, abd hazine bakanlığı, kanada, muhafazakar parti (kanada)
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin gümrük vergisi hakkında: 'Aptalca bir şey yapıyorsun Trump'
19:58 04.03.2025 (güncellendi: 20:02 04.03.2025)
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bugün yaptığı açıklamada, Kanada'nın ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ithalatına uyguladığı geniş kapsamlı tarifelerin tetiklediği 'ticaret savaşına' karşı kararlı bir şekilde direneceğini belirtti. Trudeau, Trump'ın gümrük vergisi planının aptalca olduğunu söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 tarife uygulama kararına Kanada Başbakanı Justin Trudeau tepki gösterdi.
Trudeau, "ABD, Kanada'ya karşı bir ticaret savaşı başlattı... Kanadalılar makul insanlardır. Kibarız. Ancak bir mücadeleden geri adım atmayız" dedi. Trump'ın "akıllı bir adam" olduğunu düşündüğünü belirten Trudeau, tarifelerin "yapılabilecek çok aptalca bir şey" olduğunu da sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 tarife uygulama kararının ardından sadece birkaç saat sonra Trudeau, Kanada'nın 30 milyar Kanada doları değerindeki ABD ithalatına derhal geçerli olmak üzere yüzde 25 oranında tarife uygulayacağını duyurdu.
Trudeau, "Bugün bu tarifeler için kesinlikle hiçbir gerekçe veya ihtiyaç yok" dedi ve Kanada'nın ABD'nin bu önlemlerine Dünya Ticaret Örgütü ve ABD-Meksika-Kanada ticaret anlaşması üzerinden itiraz edeceğini belirtti. ABD tarifeleri devam ederse, Kanada'nın 21 gün içinde ek 125 milyar Kanada doları değerindeki ABD ithalatına yüzde 25 oranında tarife uygulayacağını da sözlerine ekledi.