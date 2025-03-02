https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/abd-baskani-trumptan-kripto-piyasasini-sallayan-aciklama-abd-kripto-stratejik-rezervi--1094127564.html

ABD Başkanı Trump'tan kripto piyasasını sallayan açıklama: 'ABD Kripto Stratejik Rezervi'

ABD Başkanı Trump'tan kripto piyasasını sallayan açıklama: 'ABD Kripto Stratejik Rezervi'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, XRP, SOL ve ADA gibi kripto paraları içeren bir 'Kripto Stratejik Rezervi' oluşturulacağını duyurarak piyasaları hareketlendirdi... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T21:23+0300

2025-03-02T21:23+0300

2025-03-02T21:31+0300

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ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı çarpıcı bir açıklamayla kripto para piyasasını yükselişe geçirdi.Trump, XRP (Ripple), SOL (Solana) ve ADA (Cardano) gibi kripto paraları içeren bir 'ABD Kripto Stratejik Rezervi' oluşturulacağını duyurdu. Bu açıklama, kripto piyasasında büyük bir heyecan yarattı ve söz konusu varlıkların değerinde hızlı bir yükselişe neden oldu. Trump, "Başkanlık Çalışma Grubu'na, XRP, SOL ve ADA'yı içeren bir Kripto Stratejik Rezervi oluşturma talimatı verdim. ABD'yi Dünya'nın Kripto Sermayesi yapacağım" ifadelerini kullandı.Trump'ın açıklamalarının ardından XRP, SOL ve ADA gibi kripto paraların değerinde yüzde 10 ila yüzde 35 arasında artışlar yaşandı. Ayrıca, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi büyük kripto paralar da bu olumlu havadan etkilenerek değer kazandı. Trump, daha sonra yaptığı bir takip açıklamasında, "Tabii ki, BTC ve ETH gibi diğer değerli kripto paralar da bu rezervin kalbini oluşturacak. Ben Bitcoin ve Ethereum'u seviyorum!" diyerek bu iki önemli varlığa da desteğini gösterdi.ABD Başkanı Trump'ın kripto para politikalarına verdiği önemin önümüzdeki günlerde düzenlenecek ilk Kripto Zirvesi ile daha da netlik kazanacağı ifade edildi. Beyaz Saray'da Cuma günü gerçekleştirilecek zirve, kripto endüstrisinin geleceği ve ABD'nin bu alandaki rolü üzerine odaklanacağı açıklandı.Bitcoin yüzde 10 değer kazandıBitcoin, ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından yüzde 10.15'lik bir artışla 93 bin 863 dolara yükselerek 11 Kasım 2024'ten bu yana en büyük günlük yükselişini kaydetti. Bu artışla birlikte Bitcoin'in piyasa değeri 1 milyar 859.4 milyar dolara ulaşırken, toplam kripto para piyasasındaki payı yüzde 59.53 oldu. Bitcoin, son 24 saat içinde 85 bin 069.3 dolar ile 93 bin 876.5 dolar aralığında işlem gördü ve yatırımcılar için önemli bir hareketlilik yarattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/trump-7-martta-beyaz-sarayda-ilk-kripto-para-zirvesine-ev-sahipligi-yapacak-1094108507.html

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