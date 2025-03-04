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İstanbul’a gelen gizemli soğuk dalgasının ardından Meteoroloji’den 'acil' uyarı: Nefes almak bile imkansız olacak
İstanbul’a gelen gizemli soğuk dalgasının ardından Meteoroloji’den 'acil' uyarı: Nefes almak bile imkansız olacak
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Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’da sıcaklıklar düşerken, bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar, Doğu Anadolu’da çığ riski, toz taşınımı uyarısı yapıldı.4 Mart hava durumu raporu..
2025-03-04T07:46+0300
2025-03-04T07:46+0300
meteoroloji
doğu anadolu
ege
antalya
yaşam
toz
toz taşınımı
toz taşınımı
toz fırtınası
toz taşınımı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel tahminlerine göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.Yağış beklenen bölgelerMuğla, Antalya’nın batısı, Rize, Artvin’in kıyı kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Van’ın doğusunda bugün yağış bekleniyor.Çığ tehlikesi, don ve buzlanma uyarısıSon günlerdeki kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor. Yetkililer, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaya çağırıyor.Ayrıca doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor, sürücülerin özellikle gece saatlerinde dikkatli olması gerekiyor.Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar uyarısıSıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeMeteoroloji’nin açıklamalarına göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde 4-8 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak Marmara ve Karadeniz’de sıcaklık düşüşü yaşanabilir.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de sis ve pus etkili olacak. Doğu Anadolu’da kar yağışı, Akdeniz’in batısında ise yer yer sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi için uyarılar peş peşe geldi!Marmara Bölgesi: Rüzgar kuvvetleniyorMarmara genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir. Özellikle bölgenin güneybatısında rüzgarın hızının 30-60 km/saat seviyesine çıkması bekleniyor.Ege Bölgesi: Kıyılarda kuvvetli rüzgarEge’de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Kıyı kesimlerinde rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaşması bekleniyor. İç kesimlerde ise sis ve pus etkili olabilir.Akdeniz Bölgesi: Batıda sağanak yağışBölgenin batı kesimlerinde yer yer sağanak yağış görülebilir. İç kesimlerde ise pus ve sis etkisini gösterecek.İç Anadolu Bölgesi: Sis ve pus etkili olacakBölge genelinde parçalı bulutlu ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülebilir.Karadeniz Bölgesi: Yağış ve çığ tehlikesiDoğu Karadeniz’de çığ riski devam ediyor. Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesi: Kar yağışı ve don uyarısıBölgenin kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don yaşanabilir. Van ve çevresinde ise yağmur görülebilir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Toz taşınımına dikkatBölgenin kuzey kesimlerinde sis ve pus, genelinde ise toz taşınımı etkili olabilir.Denizlerde hava: Fırtına bekleniyor
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İstanbul’a gelen gizemli soğuk dalgasının ardından Meteoroloji’den 'acil' uyarı: Nefes almak bile imkansız olacak

07:46 04.03.2025
© AA / Ömer Taha ÇetinAnkara'da akşam saatlerinde sis etkili oldu
Ankara'da akşam saatlerinde sis etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA / Ömer Taha Çetin
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları dalgalanmaya devam ediyor. İstanbul’da sıcaklıklar düşerken, bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar, Doğu Anadolu’da çığ riski ve Güneydoğu’da toz taşınımı konusunda uyarılarda bulundu. İşte 4 Mart hava durumu tahminleri!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel tahminlerine göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor ve hava parçalı bulutlu olacak. Yağış beklenmiyor ancak serin hava etkisini artıracak.
Ankara’da hava parçalı bulutlu, sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredecek.
İzmir’de ise rüzgar etkili olacak. Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle dikkatli olunmalı.

Yağış beklenen bölgeler

Muğla, Antalya’nın batısı, Rize, Artvin’in kıyı kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Van’ın doğusunda bugün yağış bekleniyor.
Artvin ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışı görülebilir.
Diğer bölgelerde ise sağanak yağış etkili olacak.

Çığ tehlikesi, don ve buzlanma uyarısı

Son günlerdeki kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor. Yetkililer, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaya çağırıyor.
Ayrıca doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor, sürücülerin özellikle gece saatlerinde dikkatli olması gerekiyor.

Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı bekleniyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve solunum yollarında rahatsızlıklara neden olabilecek bu durum için vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
Marmara ve Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli esecek. Özellikle 30-60 km/sa hızında esmesi beklenen rüzgarın ulaşımı ve deniz trafiğini etkileyebileceği belirtiliyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji’nin açıklamalarına göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde 4-8 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak Marmara ve Karadeniz’de sıcaklık düşüşü yaşanabilir.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de sis ve pus etkili olacak. Doğu Anadolu’da kar yağışı, Akdeniz’in batısında ise yer yer sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi için uyarılar peş peşe geldi!

Marmara Bölgesi: Rüzgar kuvvetleniyor

Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir. Özellikle bölgenin güneybatısında rüzgarın hızının 30-60 km/saat seviyesine çıkması bekleniyor.
İstanbul: 10°C, parçalı bulutlu
Edirne: 13°C, zamanla az bulutlu
Kırklareli: 12°C, parçalı bulutlu
Kocaeli: 11°C, yer yer çok bulutlu

Ege Bölgesi: Kıyılarda kuvvetli rüzgar

Ege’de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Kıyı kesimlerinde rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaşması bekleniyor. İç kesimlerde ise sis ve pus etkili olabilir.
İzmir: 15°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 15°C, yer yer çok bulutlu
Manisa: 14°C, parçalı bulutlu
Afyonkarahisar: 8°C, sabah ve gece saatlerinde sisli

Akdeniz Bölgesi: Batıda sağanak yağış

Bölgenin batı kesimlerinde yer yer sağanak yağış görülebilir. İç kesimlerde ise pus ve sis etkisini gösterecek.
Antalya: 19°C, batı kesimlerinde sağanak yağışlı
Adana: 22°C, parçalı bulutlu
Mersin: 23°C, az bulutlu
Hatay: 20°C, parçalı bulutlu

İç Anadolu Bölgesi: Sis ve pus etkili olacak

Bölge genelinde parçalı bulutlu ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülebilir.
Ankara: 9°C, az bulutlu
Konya: 9°C, parçalı bulutlu
Eskişehir: 10°C, az bulutlu
Çankırı: 9°C, parçalı ve az bulutlu

Karadeniz Bölgesi: Yağış ve çığ tehlikesi

Doğu Karadeniz’de çığ riski devam ediyor. Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Samsun: 10°C, çok bulutlu
Trabzon: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
Artvin: 6°C, kıyılarda yağmurlu, iç kesimlerde kar yağışlı
Amasya: 10°C, parçalı bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi: Kar yağışı ve don uyarısı

Bölgenin kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don yaşanabilir. Van ve çevresinde ise yağmur görülebilir.
Erzurum: 2°C, sabah hafif kar yağışlı
Kars: 3°C, çok bulutlu, hafif kar yağışı
Van: 5°C, sabah saatlerinde kar yağışı, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
Malatya: 9°C, parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Toz taşınımına dikkat

Bölgenin kuzey kesimlerinde sis ve pus, genelinde ise toz taşınımı etkili olabilir.
Diyarbakır: 16°C, parçalı bulutlu
Gaziantep: 16°C, yer yer çok bulutlu
Şanlıurfa: 18°C, parçalı bulutlu
Siirt: 16°C, çok bulutlu

Denizlerde hava: Fırtına bekleniyor

Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar etkili olacak.
Orta Ege’de ise fırtına bekleniyor.
Doğu Akdeniz’de rüzgar zaman zaman kuvvetlenebilir.
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