https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/istanbula-gelen-gizemli-soguk-dalgasinin-ardindan-meteorolojiden-acil-uyari-nefes-almak-bile-1094160520.html
İstanbul’a gelen gizemli soğuk dalgasının ardından Meteoroloji’den 'acil' uyarı: Nefes almak bile imkansız olacak
İstanbul’a gelen gizemli soğuk dalgasının ardından Meteoroloji’den 'acil' uyarı: Nefes almak bile imkansız olacak
Sputnik Türkiye
Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’da sıcaklıklar düşerken, bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar, Doğu Anadolu’da çığ riski, toz taşınımı uyarısı yapıldı.4 Mart hava durumu raporu..
2025-03-04T07:46+0300
2025-03-04T07:46+0300
2025-03-04T07:46+0300
meteoroloji
doğu anadolu
ege
antalya
yaşam
toz
toz taşınımı
toz taşınımı
toz fırtınası
toz taşınımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091081603_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_79cb3524e6b6ab2a7b50b324a48f297f.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel tahminlerine göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.Yağış beklenen bölgelerMuğla, Antalya’nın batısı, Rize, Artvin’in kıyı kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Van’ın doğusunda bugün yağış bekleniyor.Çığ tehlikesi, don ve buzlanma uyarısıSon günlerdeki kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor. Yetkililer, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaya çağırıyor.Ayrıca doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor, sürücülerin özellikle gece saatlerinde dikkatli olması gerekiyor.Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar uyarısıSıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeMeteoroloji’nin açıklamalarına göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde 4-8 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak Marmara ve Karadeniz’de sıcaklık düşüşü yaşanabilir.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de sis ve pus etkili olacak. Doğu Anadolu’da kar yağışı, Akdeniz’in batısında ise yer yer sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi için uyarılar peş peşe geldi!Marmara Bölgesi: Rüzgar kuvvetleniyorMarmara genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir. Özellikle bölgenin güneybatısında rüzgarın hızının 30-60 km/saat seviyesine çıkması bekleniyor.Ege Bölgesi: Kıyılarda kuvvetli rüzgarEge’de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Kıyı kesimlerinde rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaşması bekleniyor. İç kesimlerde ise sis ve pus etkili olabilir.Akdeniz Bölgesi: Batıda sağanak yağışBölgenin batı kesimlerinde yer yer sağanak yağış görülebilir. İç kesimlerde ise pus ve sis etkisini gösterecek.İç Anadolu Bölgesi: Sis ve pus etkili olacakBölge genelinde parçalı bulutlu ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülebilir.Karadeniz Bölgesi: Yağış ve çığ tehlikesiDoğu Karadeniz’de çığ riski devam ediyor. Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesi: Kar yağışı ve don uyarısıBölgenin kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don yaşanabilir. Van ve çevresinde ise yağmur görülebilir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Toz taşınımına dikkatBölgenin kuzey kesimlerinde sis ve pus, genelinde ise toz taşınımı etkili olabilir.Denizlerde hava: Fırtına bekleniyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/sert-hava-kosullari-nedeniyle-egitime-ara-verdirdi-4-martta-tatil-olan-iller-guncellendi-1094160232.html
doğu anadolu
ege
antalya
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/02/1091081603_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4cfc6c1ccaf8c9cd45c69230cfac7f8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 4 mart hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık
kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 4 mart hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu, weather, hava durumu, izmir hava durumu, hava durumu izmir, meteoroloji, ankara hava, hava, istanbul, yarın hava durumu, kırklareli hava durumu, sıcaklık
İstanbul’a gelen gizemli soğuk dalgasının ardından Meteoroloji’den 'acil' uyarı: Nefes almak bile imkansız olacak
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları dalgalanmaya devam ediyor. İstanbul’da sıcaklıklar düşerken, bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar, Doğu Anadolu’da çığ riski ve Güneydoğu’da toz taşınımı konusunda uyarılarda bulundu. İşte 4 Mart hava durumu tahminleri!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel tahminlerine göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor
ve hava parçalı bulutlu
olacak. Yağış beklenmiyor ancak serin hava etkisini artıracak.
Ankara’da hava parçalı bulutlu
, sıcaklıklar mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyredecek.
İzmir’de ise rüzgar etkili olacak.
Ege kıyılarında zaman zaman kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle dikkatli olunmalı.
Muğla, Antalya’nın batısı, Rize, Artvin’in kıyı kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Van’ın doğusunda
bugün yağış bekleniyor.
Artvin ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışı görülebilir. Diğer bölgelerde ise sağanak yağış etkili olacak.
Çığ tehlikesi, don ve buzlanma uyarısı
Son günlerdeki kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski
devam ediyor. Yetkililer, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaya çağırıyor
.
Ayrıca doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor, sürücülerin özellikle gece saatlerinde dikkatli olması gerekiyor.
Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı bekleniyor.
Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve solunum yollarında rahatsızlıklara neden olabilecek bu durum için vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
Marmara ve Ege kıyılarında rüzgar kuvvetli esecek.
Özellikle 30-60 km/sa hızında esmesi beklenen rüzgarın ulaşımı ve deniz trafiğini etkileyebileceği
belirtiliyor.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
Meteoroloji’nin açıklamalarına göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde 4-8 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Ancak Marmara ve Karadeniz’de sıcaklık düşüşü yaşanabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de sis ve pus etkili olacak
. Doğu Anadolu’da kar yağışı
, Akdeniz’in
batısında ise yer yer sağanak yağış
bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi için uyarılar peş peşe geldi!
Marmara Bölgesi: Rüzgar kuvvetleniyor
Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah
ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir
. Özellikle bölgenin güneybatısında rüzgarın hızının 30-60 km/saat
seviyesine çıkması bekleniyor.
İstanbul:
10°C, parçalı bulutlu
Edirne:
13°C, zamanla az bulutlu
Kırklareli:
12°C, parçalı bulutlu
Kocaeli:
11°C, yer yer çok bulutlu
Ege Bölgesi: Kıyılarda kuvvetli rüzgar
Ege’de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Kıyı kesimlerinde rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaşması bekleniyor. İç kesimlerde ise sis ve pus etkili olabilir.
İzmir:
15°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli:
15°C, yer yer çok bulutlu
Manisa:
14°C, parçalı bulutlu
Afyonkarahisar:
8°C, sabah ve gece saatlerinde sisli
Akdeniz Bölgesi: Batıda sağanak yağış
Bölgenin batı kesimlerinde yer yer sağanak yağış görülebilir. İç kesimlerde ise pus ve sis etkisini gösterecek.
Antalya:
19°C, batı kesimlerinde sağanak yağışlı
Adana:
22°C, parçalı bulutlu
Hatay:
20°C, parçalı bulutlu
İç Anadolu Bölgesi: Sis ve pus etkili olacak
Bölge
genelinde parçalı bulutlu ve az bulutlu bir hava bekleniyor
. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülebilir
.
Konya:
9°C, parçalı bulutlu
Eskişehir:
10°C, az bulutlu
Çankırı:
9°C, parçalı ve az bulutlu
Karadeniz Bölgesi: Yağış ve çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz’de çığ riski devam ediyor. Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Samsun:
10°C, çok bulutlu
Trabzon:
8°C, parçalı ve çok bulutlu
Artvin:
6°C, kıyılarda yağmurlu, iç kesimlerde kar yağışlı
Amasya:
10°C, parçalı bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi: Kar yağışı ve don uyarısı
Bölgenin kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don yaşanabilir. Van ve çevresinde ise yağmur görülebilir.
Erzurum:
2°C, sabah hafif kar yağışlı
Kars:
3°C, çok bulutlu, hafif kar yağışı
Van:
5°C, sabah saatlerinde kar yağışı, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
Malatya:
9°C, parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Toz taşınımına dikkat
Bölgenin kuzey kesimlerinde sis ve pus, genelinde ise toz taşınımı etkili olabilir.
Diyarbakır:
16°C, parçalı bulutlu
Gaziantep:
16°C, yer yer çok bulutlu
Şanlıurfa:
18°C, parçalı bulutlu
Denizlerde hava: Fırtına bekleniyor
Marmara ve Ege’de fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Orta Ege’de ise fırtına bekleniyor. Doğu Akdeniz’de rüzgar zaman zaman kuvvetlenebilir.