https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/istanbula-gelen-gizemli-soguk-dalgasinin-ardindan-meteorolojiden-acil-uyari-nefes-almak-bile-1094160520.html

İstanbul’a gelen gizemli soğuk dalgasının ardından Meteoroloji’den 'acil' uyarı: Nefes almak bile imkansız olacak

İstanbul’a gelen gizemli soğuk dalgasının ardından Meteoroloji’den 'acil' uyarı: Nefes almak bile imkansız olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul’da sıcaklıklar düşerken, bazı bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar, Doğu Anadolu’da çığ riski, toz taşınımı uyarısı yapıldı.4 Mart hava durumu raporu..

2025-03-04T07:46+0300

2025-03-04T07:46+0300

2025-03-04T07:46+0300

meteoroloji

doğu anadolu

ege

antalya

yaşam

toz

toz taşınımı

toz taşınımı

toz fırtınası

toz taşınımı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) güncel tahminlerine göre, bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.Yağış beklenen bölgelerMuğla, Antalya’nın batısı, Rize, Artvin’in kıyı kesimi, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve Van’ın doğusunda bugün yağış bekleniyor.Çığ tehlikesi, don ve buzlanma uyarısıSon günlerdeki kar yağışları nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor. Yetkililer, özellikle yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde yaşayanları dikkatli olmaya çağırıyor.Ayrıca doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor, sürücülerin özellikle gece saatlerinde dikkatli olması gerekiyor.Toz taşınımı ve kuvvetli rüzgar uyarısıSıcaklıklar mevsim normallerinin üzerindeMeteoroloji’nin açıklamalarına göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde 4-8 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak Marmara ve Karadeniz’de sıcaklık düşüşü yaşanabilir.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz’de sis ve pus etkili olacak. Doğu Anadolu’da kar yağışı, Akdeniz’in batısında ise yer yer sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve çığ tehlikesi için uyarılar peş peşe geldi!Marmara Bölgesi: Rüzgar kuvvetleniyorMarmara genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilir. Özellikle bölgenin güneybatısında rüzgarın hızının 30-60 km/saat seviyesine çıkması bekleniyor.Ege Bölgesi: Kıyılarda kuvvetli rüzgarEge’de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Kıyı kesimlerinde rüzgarın saatte 40-60 km hıza ulaşması bekleniyor. İç kesimlerde ise sis ve pus etkili olabilir.Akdeniz Bölgesi: Batıda sağanak yağışBölgenin batı kesimlerinde yer yer sağanak yağış görülebilir. İç kesimlerde ise pus ve sis etkisini gösterecek.İç Anadolu Bölgesi: Sis ve pus etkili olacakBölge genelinde parçalı bulutlu ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülebilir.Karadeniz Bölgesi: Yağış ve çığ tehlikesiDoğu Karadeniz’de çığ riski devam ediyor. Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesi: Kar yağışı ve don uyarısıBölgenin kuzey kesimlerinde hafif kar yağışı bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don yaşanabilir. Van ve çevresinde ise yağmur görülebilir.Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Toz taşınımına dikkatBölgenin kuzey kesimlerinde sis ve pus, genelinde ise toz taşınımı etkili olabilir.Denizlerde hava: Fırtına bekleniyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/sert-hava-kosullari-nedeniyle-egitime-ara-verdirdi-4-martta-tatil-olan-iller-guncellendi-1094160232.html

doğu anadolu

ege

antalya

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