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Sert hava koşulları nedeniyle eğitime ara verdirdi: 4 Mart'ta tatil olan iller güncellendi
Sert hava koşulları nedeniyle eğitime ara verdirdi: 4 Mart'ta tatil olan iller güncellendi
Sputnik Türkiye
Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli, Bayburt, Bingöl ve Gümüşhane'de 4 Mart 2025 Salı günü okullar tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak. İşte kar tatili ilan edilen iller ve detaylar!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Bu nedenle tatil kararlarının genişleyebileceği ve yeni duyuruların gelebileceği belirtiliyor.Tunceli’de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiTunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 4 Mart 2025 Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Tunceli İl Merkezi ve tüm ilçelerde geçerli olacak tatil kararında, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alındı.Bayburt Demirözü’nde eğitime kar engeliBayburt'un Demirözü ilçesinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte okullar 1 gün tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.Bingöl’de 5 i̇lçede eğitime ara verildiBingöl Valiliği, şehir genelinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları göz önüne alarak kent merkezi ile 5 ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri de kar tatili kapsamına alındı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile anaokulu ve kreş çağındaki çocuğu olan kadın personel de idari izinli olacak.Gümüşhane Kelkit’te okullar kapalıGümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 4 Mart 2025 Salı günü tüm resmi ve özel eğitim kurumları tatil edildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler--tutuklandi-1094157995.html
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kar tatili, okullar tatil mi, 4 mart okul tatili, hangi illerde okullar tatil, tunceli kar tatili, bayburt okul tatili, bingöl eğitime ara, gümüşhane kelkit okul tatili, valilik açıklama okul tatili, kar yağışı nedeniyle okullar kapalı, 4 mart hangi illerde tatil, eğitim öğretime ara verildi, meteoroloji uyarısı kar tatili, yoğun kar yağışı okul tatili, kar yağışı okulları etkiledi, son dakika okul tatili, taşımalı eğitim tatil, kamu çalışanlarına idari izin, engelli ve hamile personele izin, kar tatili olan iller

Sert hava koşulları nedeniyle eğitime ara verdirdi: 4 Mart'ta tatil olan iller güncellendi

07:16 04.03.2025
© AAKar tatili son dakika
Kar tatili son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2025
© AA
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Türkiye genelinde etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, birçok ilde eğitim öğretime ara verilmesine neden oldu. Tunceli, Bayburt, Bingöl ve Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Bu nedenle tatil kararlarının genişleyebileceği ve yeni duyuruların gelebileceği belirtiliyor.

Tunceli’de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 4 Mart 2025 Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Tunceli İl Merkezi ve tüm ilçelerde geçerli olacak tatil kararında, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alındı.

Bayburt Demirözü’nde eğitime kar engeli

Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte okullar 1 gün tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Bingöl’de 5 i̇lçede eğitime ara verildi

Bingöl Valiliği, şehir genelinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları göz önüne alarak kent merkezi ile 5 ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri de kar tatili kapsamına alındı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile anaokulu ve kreş çağındaki çocuğu olan kadın personel de idari izinli olacak.

Gümüşhane Kelkit’te okullar kapalı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 4 Mart 2025 Salı günü tüm resmi ve özel eğitim kurumları tatil edildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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