https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/sert-hava-kosullari-nedeniyle-egitime-ara-verdirdi-4-martta-tatil-olan-iller-guncellendi-1094160232.html

Sert hava koşulları nedeniyle eğitime ara verdirdi: 4 Mart'ta tatil olan iller güncellendi

Sert hava koşulları nedeniyle eğitime ara verdirdi: 4 Mart'ta tatil olan iller güncellendi

Sputnik Türkiye

Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli, Bayburt, Bingöl ve Gümüşhane'de 4 Mart 2025 Salı günü okullar tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak. İşte kar tatili ilan edilen iller ve detaylar!

2025-03-04T07:16+0300

2025-03-04T07:16+0300

2025-03-04T07:16+0300

tunceli

bayburt

bingöl valiliği

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kar tatili

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Bu nedenle tatil kararlarının genişleyebileceği ve yeni duyuruların gelebileceği belirtiliyor.Tunceli’de taşımalı eğitime 1 gün ara verildiTunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 4 Mart 2025 Salı günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Tunceli İl Merkezi ve tüm ilçelerde geçerli olacak tatil kararında, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar dikkate alındı.Bayburt Demirözü’nde eğitime kar engeliBayburt'un Demirözü ilçesinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte okullar 1 gün tatil edildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.Bingöl’de 5 i̇lçede eğitime ara verildiBingöl Valiliği, şehir genelinde yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları göz önüne alarak kent merkezi ile 5 ilçede eğitime ara verildiğini açıkladı. Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri de kar tatili kapsamına alındı. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile anaokulu ve kreş çağındaki çocuğu olan kadın personel de idari izinli olacak.Gümüşhane Kelkit’te okullar kapalıGümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 4 Mart 2025 Salı günü tüm resmi ve özel eğitim kurumları tatil edildi. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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tunceli

bayburt

türki̇ye

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