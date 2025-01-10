https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/fatih-terim-al-shababla-ilk-lig-macinda-3-2-yenildi-merih-demiral-kendi-kalesine-gol-atti-1092555576.html
Fatih Terim Al Shabab'la ilk lig maçında 3-2 yenildi: Merih Demiral kendi kalesine gol attı
Fatih Terim Al Shabab'la ilk lig maçında 3-2 yenildi: Merih Demiral kendi kalesine gol attı
Sputnik Türkiye
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'ye 3-2 mağlup oldu. Maçta Al... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T22:42+0300
2025-01-10T22:42+0300
2025-01-10T22:48+0300
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Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Shabab, Al Ahli'ye karşı oynanan lig maçında tek farkla yenildi.Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında, Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu. Al Ahli'nin ev sahipliğinde karşılaşmada ev sahibi takım 1. dakikada Toney ve 13. dakikada Veiga'nın golleriyle 2-0'lık bir üstünlük sağladı ve devreye bu skorla girdi.İkinci yarıya Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim’in iki değişiklikle başladığı bir kadro ile girdi, ancak 48. dakikada Al Ahli’den Yaslam'ın attığı golle fark 3-0’a çıktı. Bu gol sonrası Terim’in ekranlara yansıyan tepkisi sosyal medyada gündem oldu.Maçın ilerleyen dakikalarında, 72. dakikada Merih Demiral kendi kalesine gol atarak Al Shabab’ın farkı 2’ye düşürmesini sağladı. Ancak, son sözü 90+6. dakikada Aljuwayr söyledi ve Al Ahli, karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazandı.Fatih Terim, bu sonuçla Suudi Arabistan’daki ilk lig maçında mağlubiyet yaşadı. Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ahli 26 puana yükselirken, Al Shabab 23 puanda kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/fatih-terim-ilk-macinda-kazandi-al-shabab-kral-kupasinda-yari-finale-yukseldi-1092403318.html
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al shabab al ahli özet, al shabab al ahli izle
Fatih Terim Al Shabab'la ilk lig maçında 3-2 yenildi: Merih Demiral kendi kalesine gol attı
22:42 10.01.2025 (güncellendi: 22:48 10.01.2025)
Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'ye 3-2 mağlup oldu. Maçta Al Ahli, 2-0'lık üstünlükle devreyi önde tamamladı ve Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye düşüren Al Shabab'a karşı galip gelmeyi başardı.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Shabab, Al Ahli'ye karşı oynanan lig maçında tek farkla yenildi.
Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında, Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu. Al Ahli'nin ev sahipliğinde karşılaşmada ev sahibi takım 1. dakikada Toney ve 13. dakikada Veiga'nın golleriyle 2-0'lık bir üstünlük sağladı ve devreye bu skorla girdi.
İkinci yarıya Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim’in iki değişiklikle başladığı bir kadro ile girdi, ancak 48. dakikada Al Ahli’den Yaslam'ın attığı golle fark 3-0’a çıktı. Bu gol sonrası Terim’in ekranlara yansıyan tepkisi sosyal medyada gündem oldu.
Maçın ilerleyen dakikalarında, 72. dakikada Merih Demiral kendi kalesine gol atarak Al Shabab’ın farkı 2’ye düşürmesini sağladı. Ancak, son sözü 90+6. dakikada Aljuwayr söyledi ve Al Ahli, karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazandı.
Fatih Terim, bu sonuçla Suudi Arabistan’daki ilk lig maçında mağlubiyet yaşadı. Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ahli 26 puana yükselirken, Al Shabab 23 puanda kaldı.