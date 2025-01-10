https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/fatih-terim-al-shababla-ilk-lig-macinda-3-2-yenildi-merih-demiral-kendi-kalesine-gol-atti-1092555576.html

Fatih Terim Al Shabab'la ilk lig maçında 3-2 yenildi: Merih Demiral kendi kalesine gol attı

Fatih Terim Al Shabab'la ilk lig maçında 3-2 yenildi: Merih Demiral kendi kalesine gol attı

Sputnik Türkiye

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'ye 3-2 mağlup oldu. Maçta Al... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T22:42+0300

2025-01-10T22:42+0300

2025-01-10T22:48+0300

spor

fatih terim

galatasaray

galatasaray spor kulübü

galatasaray sportif aş

maç

maç yayını

tarihi maç

suudi arabistan

futbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/0d/1044951866_0:56:1201:731_1920x0_80_0_0_257eebcdee5a652bb8b545d495000ba6.jpg

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Shabab, Al Ahli'ye karşı oynanan lig maçında tek farkla yenildi.Fatih Terim’in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 14. haftasında, Merih Demiral'ın formasını giydiği Al Ahli'ye 3-2'lik skorla mağlup oldu. Al Ahli'nin ev sahipliğinde karşılaşmada ev sahibi takım 1. dakikada Toney ve 13. dakikada Veiga'nın golleriyle 2-0'lık bir üstünlük sağladı ve devreye bu skorla girdi.İkinci yarıya Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim’in iki değişiklikle başladığı bir kadro ile girdi, ancak 48. dakikada Al Ahli’den Yaslam'ın attığı golle fark 3-0’a çıktı. Bu gol sonrası Terim’in ekranlara yansıyan tepkisi sosyal medyada gündem oldu.Maçın ilerleyen dakikalarında, 72. dakikada Merih Demiral kendi kalesine gol atarak Al Shabab’ın farkı 2’ye düşürmesini sağladı. Ancak, son sözü 90+6. dakikada Aljuwayr söyledi ve Al Ahli, karşılaşmayı 3-2’lik skorla kazandı.Fatih Terim, bu sonuçla Suudi Arabistan’daki ilk lig maçında mağlubiyet yaşadı. Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ahli 26 puana yükselirken, Al Shabab 23 puanda kaldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/fatih-terim-ilk-macinda-kazandi-al-shabab-kral-kupasinda-yari-finale-yukseldi-1092403318.html

suudi arabistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

al shabab al ahli özet, al shabab al ahli izle