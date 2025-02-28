https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/bu-kesif-antik-misir-tarihini-yeniden-yazacak-3-bin-yillik-kayip-altin-sehir-bulundu-colun-alti-1094072657.html

Bu keşif antik Mısır tarihini yeniden yazacak: 3 bin yıllık kayıp 'Altın Şehir' bulundu, çölün altı hazine dolu çıktı

Bu keşif antik Mısır tarihini yeniden yazacak: 3 bin yıllık kayıp 'Altın Şehir' bulundu, çölün altı hazine dolu çıktı

Sputnik Türkiye

Mısır’ın çöllerinde 3.000 yıl boyunca kayıp olan "Altın Şehir" yeniden gün yüzüne çıktı! Arkeologlar, eski altın madenciliği tesisleri, tapınaklar ve... 28.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-28T11:21+0300

2025-02-28T11:21+0300

2025-02-28T11:22+0300

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Mısır’ın güneydoğusunda, Kızıldeniz kıyısındaki Cebel Sukari bölgesinde, arkeologlar 3.000 yıl öncesine ait devasa bir altın işleme kompleksi keşfetti. Antik Mısır’ın kayıp altın madeni olarak anılan bu alan, Marsa Alam’ın güneybatısında bulunuyor ve eski çağlarda altın çıkarma merkezi olarak kullanılıyordu.📌 Keşif, sadece bir madenle sınırlı değil!İşte arkeologları bile şaşkına çeviren bu büyüleyici keşfin detayları!Kazılarda neler bulundu? Altın şehrin sırlarıMısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, antik dönemin en büyük altın işleme tesislerinden birine ışık tuttu.📢 Kazı alanında keşfedilen yapılar:✔ Altın işleme tesisleri (öğütme ve kırma istasyonları, filtrasyon havuzları, eritme fırınları)✔ Ptolemaios Dönemi’ne ait hamamlar ve idari binalar✔ Roma ve İslam dönemlerinden kalan mimari yapılar✔ Madencilerin yaşadığı yerleşim alanları📢 Ayrıca kazılar sırasında ele geçen önemli eserler:✔ Hiyeroglif, Demotik ve Yunanca yazılar içeren 628 adet çanak çömlek parçası✔ Greko-Romen döneme ait insan ve hayvan figürlü pişmiş toprak heykeller✔ Bronz sikkeler ve altın madenciliğinde kullanılan antik araçlar✔ Yarı değerli taşlardan yapılmış boncuklar ve deniz kabuklarından süs eşyalarıBu bulgular, Antik Mısır’da altın üretiminin sadece ekonomik değil, aynı zamanda dini ve sosyal bir faaliyet olduğunu da gösteriyor.Antik Mısırlılar altını nasıl çıkarıyordu?Kazılarda bulunan eserler, Mısırlıların 3.000 yıl önce bile gelişmiş madencilik teknikleri kullandığını ortaya koydu. Peki, altın nasıl işleniyordu?📌 Madencilik sürecinin aşamaları:🔸 Kuvars damarlarından altın çıkarılıyordu.🔸 Öğütme istasyonlarında taşlar parçalanıyordu.🔸 Filtrasyon ve çökeltme havuzlarında altın saflaştırılıyordu.🔸 Eritme fırınlarında işlenerek kullanıma hazır hale getiriliyordu.Bu keşif, antik dünyanın altın işleme tekniklerine dair bilinmeyenleri aydınlatıyor!Kayıp Altın Şehri neden önemli?📢 Yüksek Eski Eserler Konseyi Genel Sekreteri Dr. Muhammed İsmail Halid, bu keşfin sadece altın madenciliği açısından değil, aynı zamanda bölgenin kültürel ve ekonomik tarihine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.✔ Antik Mısırlıların ekonomik sistemine dair yeni bilgiler veriyor.✔ Maden işçileri ve zanaatkârların sosyal hayatını ortaya çıkarıyor.✔ Altının dini ritüellerde nasıl kullanıldığını anlamamıza yardımcı oluyor.Kazılar aynı zamanda Mısır’ın altın rezervlerinin tarih boyunca ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne seriyor.Altın şehir artık ziyarete açık!Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, bu keşfi ziyaretçilere açmak için özel bir proje başlattı.📢 Ziyaretçi merkezinde neler var?🛕 Antik altın madenciliğini anlatan interaktif sergiler🛕 Kazılar sırasında ortaya çıkan heykeller ve sikkeler🛕 Antik döneme ait madencilik araçları ve çanak çömlekler🛕 Bölgenin tarihi hakkında bilgi panoları ve rehberli turlarBu sayede tarih meraklıları, Antik Mısır’ın altın işleme sürecini yerinde görebilecek!

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/bilim-insanlari-dev-catlaklari-isaret-etti-afrika-bolunuyor-kitada-yeni-bir-okyanus-olusacak-1093999936.html

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