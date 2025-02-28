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Bu keşif antik Mısır tarihini yeniden yazacak: 3 bin yıllık kayıp 'Altın Şehir' bulundu, çölün altı hazine dolu çıktı
Bu keşif antik Mısır tarihini yeniden yazacak: 3 bin yıllık kayıp 'Altın Şehir' bulundu, çölün altı hazine dolu çıktı
Sputnik Türkiye
Mısır’ın çöllerinde 3.000 yıl boyunca kayıp olan "Altın Şehir" yeniden gün yüzüne çıktı! Arkeologlar, eski altın madenciliği tesisleri, tapınaklar ve... 28.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-28T11:21+0300
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Mısır’ın güneydoğusunda, Kızıldeniz kıyısındaki Cebel Sukari bölgesinde, arkeologlar 3.000 yıl öncesine ait devasa bir altın işleme kompleksi keşfetti. Antik Mısır’ın kayıp altın madeni olarak anılan bu alan, Marsa Alam’ın güneybatısında bulunuyor ve eski çağlarda altın çıkarma merkezi olarak kullanılıyordu.📌 Keşif, sadece bir madenle sınırlı değil!İşte arkeologları bile şaşkına çeviren bu büyüleyici keşfin detayları!Kazılarda neler bulundu? Altın şehrin sırlarıMısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, antik dönemin en büyük altın işleme tesislerinden birine ışık tuttu.📢 Kazı alanında keşfedilen yapılar:✔ Altın işleme tesisleri (öğütme ve kırma istasyonları, filtrasyon havuzları, eritme fırınları)✔ Ptolemaios Dönemi’ne ait hamamlar ve idari binalar✔ Roma ve İslam dönemlerinden kalan mimari yapılar✔ Madencilerin yaşadığı yerleşim alanları📢 Ayrıca kazılar sırasında ele geçen önemli eserler:✔ Hiyeroglif, Demotik ve Yunanca yazılar içeren 628 adet çanak çömlek parçası✔ Greko-Romen döneme ait insan ve hayvan figürlü pişmiş toprak heykeller✔ Bronz sikkeler ve altın madenciliğinde kullanılan antik araçlar✔ Yarı değerli taşlardan yapılmış boncuklar ve deniz kabuklarından süs eşyalarıBu bulgular, Antik Mısır’da altın üretiminin sadece ekonomik değil, aynı zamanda dini ve sosyal bir faaliyet olduğunu da gösteriyor.Antik Mısırlılar altını nasıl çıkarıyordu?Kazılarda bulunan eserler, Mısırlıların 3.000 yıl önce bile gelişmiş madencilik teknikleri kullandığını ortaya koydu. Peki, altın nasıl işleniyordu?📌 Madencilik sürecinin aşamaları:🔸 Kuvars damarlarından altın çıkarılıyordu.🔸 Öğütme istasyonlarında taşlar parçalanıyordu.🔸 Filtrasyon ve çökeltme havuzlarında altın saflaştırılıyordu.🔸 Eritme fırınlarında işlenerek kullanıma hazır hale getiriliyordu.Bu keşif, antik dünyanın altın işleme tekniklerine dair bilinmeyenleri aydınlatıyor!Kayıp Altın Şehri neden önemli?📢 Yüksek Eski Eserler Konseyi Genel Sekreteri Dr. Muhammed İsmail Halid, bu keşfin sadece altın madenciliği açısından değil, aynı zamanda bölgenin kültürel ve ekonomik tarihine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.✔ Antik Mısırlıların ekonomik sistemine dair yeni bilgiler veriyor.✔ Maden işçileri ve zanaatkârların sosyal hayatını ortaya çıkarıyor.✔ Altının dini ritüellerde nasıl kullanıldığını anlamamıza yardımcı oluyor.Kazılar aynı zamanda Mısır’ın altın rezervlerinin tarih boyunca ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne seriyor.Altın şehir artık ziyarete açık!Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, bu keşfi ziyaretçilere açmak için özel bir proje başlattı.📢 Ziyaretçi merkezinde neler var?🛕 Antik altın madenciliğini anlatan interaktif sergiler🛕 Kazılar sırasında ortaya çıkan heykeller ve sikkeler🛕 Antik döneme ait madencilik araçları ve çanak çömlekler🛕 Bölgenin tarihi hakkında bilgi panoları ve rehberli turlarBu sayede tarih meraklıları, Antik Mısır’ın altın işleme sürecini yerinde görebilecek!
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roma, mısır, kızıldeniz, antik, antik kent, arkeoloji, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı, arkeolojik buluntular
roma, mısır, kızıldeniz, antik, antik kent, arkeoloji, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeolojik keşif, arkeolojik kazı, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı, arkeolojik buluntular

Bu keşif antik Mısır tarihini yeniden yazacak: 3 bin yıllık kayıp 'Altın Şehir' bulundu, çölün altı hazine dolu çıktı

11:21 28.02.2025 (güncellendi: 11:22 28.02.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBu keşif antik Mısır tarihini yeniden yazacak: 3 bin yıllık kayıp 'Altın Şehir' bulundu, çölün altı hazine dolu çıkı
Bu keşif antik Mısır tarihini yeniden yazacak: 3 bin yıllık kayıp 'Altın Şehir' bulundu, çölün altı hazine dolu çıkı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Mısır’ın çöllerinde 3.000 yıl boyunca kayıp olan "Altın Şehir" yeniden gün yüzüne çıktı! Arkeologlar, eski altın madenciliği tesisleri, tapınaklar ve atölyelerle dolu devasa bir kompleks keşfetti. Antik Mısırlıların altın işleme teknikleri, Ptolemaios hamamları ve Greko-Romen dönemi eserleri bu keşifle gün yüzüne çıktı!
Mısır’ın güneydoğusunda, Kızıldeniz kıyısındaki Cebel Sukari bölgesinde, arkeologlar 3.000 yıl öncesine ait devasa bir altın işleme kompleksi keşfetti. Antik Mısır’ın kayıp altın madeni olarak anılan bu alan, Marsa Alam’ın güneybatısında bulunuyor ve eski çağlarda altın çıkarma merkezi olarak kullanılıyordu.
📌 Keşif, sadece bir madenle sınırlı değil!
Antik işleme tesisleri, tapınaklar, atölyeler ve konutlar keşfedildi.
Kazılarda Greko-Romen Dönemi’ne ait heykelcikler ve madeni paralar bulundu.
Antik Mısırlıların altın madenciliği teknikleri hakkında eşsiz bilgiler sunuyor.
İşte arkeologları bile şaşkına çeviren bu büyüleyici keşfin detayları!

Kazılarda neler bulundu? Altın şehrin sırları

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, antik dönemin en büyük altın işleme tesislerinden birine ışık tuttu.
📢 Kazı alanında keşfedilen yapılar:
Altın işleme tesisleri (öğütme ve kırma istasyonları, filtrasyon havuzları, eritme fırınları)
Ptolemaios Dönemi’ne ait hamamlar ve idari binalar
Roma ve İslam dönemlerinden kalan mimari yapılar
Madencilerin yaşadığı yerleşim alanları
📢 Ayrıca kazılar sırasında ele geçen önemli eserler:
Hiyeroglif, Demotik ve Yunanca yazılar içeren 628 adet çanak çömlek parçası
Greko-Romen döneme ait insan ve hayvan figürlü pişmiş toprak heykeller
Bronz sikkeler ve altın madenciliğinde kullanılan antik araçlar
Yarı değerli taşlardan yapılmış boncuklar ve deniz kabuklarından süs eşyaları
Bu bulgular, Antik Mısır’da altın üretiminin sadece ekonomik değil, aynı zamanda dini ve sosyal bir faaliyet olduğunu da gösteriyor.

Antik Mısırlılar altını nasıl çıkarıyordu?

Kazılarda bulunan eserler, Mısırlıların 3.000 yıl önce bile gelişmiş madencilik teknikleri kullandığını ortaya koydu. Peki, altın nasıl işleniyordu?
📌 Madencilik sürecinin aşamaları:
🔸 Kuvars damarlarından altın çıkarılıyordu.
🔸 Öğütme istasyonlarında taşlar parçalanıyordu.
🔸 Filtrasyon ve çökeltme havuzlarında altın saflaştırılıyordu.
🔸 Eritme fırınlarında işlenerek kullanıma hazır hale getiriliyordu.
Bu keşif, antik dünyanın altın işleme tekniklerine dair bilinmeyenleri aydınlatıyor!

Kayıp Altın Şehri neden önemli?

📢 Yüksek Eski Eserler Konseyi Genel Sekreteri Dr. Muhammed İsmail Halid, bu keşfin sadece altın madenciliği açısından değil, aynı zamanda bölgenin kültürel ve ekonomik tarihine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti.
Antik Mısırlıların ekonomik sistemine dair yeni bilgiler veriyor.
Maden işçileri ve zanaatkârların sosyal hayatını ortaya çıkarıyor.
Altının dini ritüellerde nasıl kullanıldığını anlamamıza yardımcı oluyor.
Kazılar aynı zamanda Mısır’ın altın rezervlerinin tarih boyunca ne kadar önemli olduğunu da gözler önüne seriyor.

Altın şehir artık ziyarete açık!

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, bu keşfi ziyaretçilere açmak için özel bir proje başlattı.
📢 Ziyaretçi merkezinde neler var?
🛕 Antik altın madenciliğini anlatan interaktif sergiler
🛕 Kazılar sırasında ortaya çıkan heykeller ve sikkeler
🛕 Antik döneme ait madencilik araçları ve çanak çömlekler
🛕 Bölgenin tarihi hakkında bilgi panoları ve rehberli turlar
Bu sayede tarih meraklıları, Antik Mısır’ın altın işleme sürecini yerinde görebilecek!
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