https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/turkiye-genelinde-buyuk-operasyon-54-ilde-334-supheli-yakalandi-1094132572.html
Türkiye genelinde büyük operasyon: 54 ilde 334 şüpheli yakalandı
Türkiye genelinde büyük operasyon: 54 ilde 334 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, tefeci, dolandırıcı ve mali suç örgütlerine yönelik 54 ilde düzenlenen "HÜCRE-15" operasyonlarında 334 şüphelinin yakalandığını, bunlardan... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T08:12+0300
2025-03-03T08:12+0300
2025-03-03T08:12+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
mali
adana
organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü
i̇çişleri bakanlığı
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)
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Türkiye genelinde yasa dışı mali suç örgütlerine karşı yürütülen “HÜCRE-15” operasyonları kapsamında 54 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda tefecilik, dolandırıcılık ve yasa dışı mali faaliyetler yürüten 334 kişi gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurduOperasyon hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Operasyonun detayları: Kaç kişi tutuklandı?Yakalanan 334 şüpheliden 123’ü tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor. Yetkililer, yasa dışı mali suç örgütlerine karşı mücadelenin süreceğini ve yeni operasyonların yolda olduğunu belirtti.Hangi i̇llerde operasyon yapıldı?Geniş çaplı operasyonlar Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Van başta olmak üzere toplam 54 ilde gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında tefecilik, sahte kredi vaadiyle dolandırıcılık, çek-senet mafyacılığı ve yasa dışı mali işlemler yapan suç örgütlerine ağır bir darbe indirildi.Yasa dışı mali suçlarla mücadele devam edecekYetkililer, vatandaşları mağdur eden tefecilere ve dolandırıcı şebekelere karşı operasyonların süreceğini belirterek, suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/meteorolojiden-son-dakika-uyari-kabus-gibi-bir-hava-geliyor-istanbul-dahil-bircok-sehir-kar-saganak-1094131862.html
türki̇ye
mali
adana
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ali yerlikaya, mali, adana, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, i̇çişleri bakanlığı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)
ali yerlikaya, mali, adana, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, i̇çişleri bakanlığı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)
Türkiye genelinde büyük operasyon: 54 ilde 334 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanlığı, tefeci, dolandırıcı ve mali suç örgütlerine yönelik 54 ilde düzenlenen "HÜCRE-15" operasyonlarında 334 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 123’ünün tutuklandığını duyurdu. Adana’dan İstanbul’a, İzmir’den Diyarbakır’a kadar geniş çaplı operasyonlarla yasa dışı mali suç yapılanmalarına büyük darbe vuruldu!
Türkiye genelinde yasa dışı mali suç örgütlerine karşı yürütülen “HÜCRE-15” operasyonları kapsamında 54 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda tefecilik, dolandırıcılık ve yasa dışı mali faaliyetler yürüten 334 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu
Operasyon hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcılara ve mali suç örgütlerine karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."
Operasyonun detayları: Kaç kişi tutuklandı?
Yakalanan 334 şüpheliden 123’ü tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor. Yetkililer, yasa dışı mali suç örgütlerine karşı mücadelenin süreceğini ve yeni operasyonların yolda olduğunu belirtti.
Hangi i̇llerde operasyon yapıldı?
Geniş çaplı operasyonlar Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Van başta olmak üzere toplam 54 ilde gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında tefecilik, sahte kredi vaadiyle dolandırıcılık, çek-senet mafyacılığı ve yasa dışı mali işlemler yapan suç örgütlerine ağır bir darbe indirildi.
Yasa dışı mali suçlarla mücadele devam edecek
Yetkililer, vatandaşları mağdur eden tefecilere ve dolandırıcı şebekelere karşı operasyonların süreceğini belirterek, suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.