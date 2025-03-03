https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/turkiye-genelinde-buyuk-operasyon-54-ilde-334-supheli-yakalandi-1094132572.html

Türkiye genelinde büyük operasyon: 54 ilde 334 şüpheli yakalandı

Türkiye genelinde büyük operasyon: 54 ilde 334 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, tefeci, dolandırıcı ve mali suç örgütlerine yönelik 54 ilde düzenlenen "HÜCRE-15" operasyonlarında 334 şüphelinin yakalandığını, bunlardan... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T08:12+0300

2025-03-03T08:12+0300

2025-03-03T08:12+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

mali

adana

organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü

i̇çişleri bakanlığı

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)

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Türkiye genelinde yasa dışı mali suç örgütlerine karşı yürütülen “HÜCRE-15” operasyonları kapsamında 54 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda tefecilik, dolandırıcılık ve yasa dışı mali faaliyetler yürüten 334 kişi gözaltına alındı.İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurduOperasyon hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Operasyonun detayları: Kaç kişi tutuklandı?Yakalanan 334 şüpheliden 123’ü tutuklanırken, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor. Yetkililer, yasa dışı mali suç örgütlerine karşı mücadelenin süreceğini ve yeni operasyonların yolda olduğunu belirtti.Hangi i̇llerde operasyon yapıldı?Geniş çaplı operasyonlar Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Van başta olmak üzere toplam 54 ilde gerçekleştirildi.Operasyon kapsamında tefecilik, sahte kredi vaadiyle dolandırıcılık, çek-senet mafyacılığı ve yasa dışı mali işlemler yapan suç örgütlerine ağır bir darbe indirildi.Yasa dışı mali suçlarla mücadele devam edecekYetkililer, vatandaşları mağdur eden tefecilere ve dolandırıcı şebekelere karşı operasyonların süreceğini belirterek, suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/meteorolojiden-son-dakika-uyari-kabus-gibi-bir-hava-geliyor-istanbul-dahil-bircok-sehir-kar-saganak-1094131862.html

türki̇ye

mali

adana

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ali yerlikaya, mali, adana, organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, i̇çişleri bakanlığı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şubesi (kom)