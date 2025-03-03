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TÜİK şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı: İşte son rakamlar
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Meteoroloji'den son dakika uyarı: 'Kabus gibi bir hava geliyor, İstanbul dahil birçok şehir kar, sağanak ve fırtınalı'
Meteoroloji'den son dakika uyarı: 'Kabus gibi bir hava geliyor, İstanbul dahil birçok şehir kar, sağanak ve fırtınalı'
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! 3 Mart Pazartesi günü Türkiye genelinde yağmur, kar ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşerken, bazı bölgelerde çığ, buzlanma ve don riski var.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 3 Mart Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Akdeniz'in batı ve orta bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı bölgelerinde yağış etkili olacak.Hangi bölgelerde hangi tür yağış bekleniyor?Sıcaklıklar düşüyor! Rüzgar kuvvetleniyorYağışla birlikte kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.Meteoroloji’den kritik uyarılar1. Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı:2. Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:3. Çığ Tehlikesi ve Don Uyarısı:Bugün hava nasıl olacak?3 Mart Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağmur, sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar düşerken, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi var. Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte detaylar…Türkiye genelinde yağışlı hava hakimMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 3 Mart Pazartesi günü yurt genelinde bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun birçok bölgesinde yağış beklenirken, bazı illerde kar yağışı da görülecek.Marmara Bölgesi: Kuvvetli rüzgar ve yağmur etkili olacakEge Bölgesi: Yağmur ve kuvvetli rüzgar geliyorAkdeniz Bölgesi: Sağanak yağış ve puslu hava uyarısıİç Anadolu Bölgesi: Kar ve yağmur bir aradaKaradeniz Bölgesi: Yağmur ve kar yağışı uyarısıDoğu Anadolu Bölgesi: Kar ve çığ tehlikesi varGüneydoğu Anadolu Bölgesi: Yağışlar devam ediyorDenizlerde hava durumu: Fırtına bekleniyor
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Meteoroloji'den son dakika uyarı: 'Kabus gibi bir hava geliyor, İstanbul dahil birçok şehir kar, sağanak ve fırtınalı'

07:57 03.03.2025
© AA / Uğur SubaşıTürkiye'de kar yağışı
Türkiye'de kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AA / Uğur Subaşı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 3 mart hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak ve kar yağışı beklenirken, sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşecek. Ayrıca kuvvetli rüzgar, çığ tehlikesi ve buzlanmaya karşı uyarılar yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 3 Mart Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Akdeniz'in batı ve orta bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı bölgelerinde yağış etkili olacak.

Hangi bölgelerde hangi tür yağış bekleniyor?

Yağmur ve sağanak yağış: Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Manisa, Denizli, Ankara, Eskişehir'in güneyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde sağanak yağış etkili olacak.
Karla karışık yağmur ve kar yağışı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıklar düşüyor! Rüzgar kuvvetleniyor

Yağışla birlikte kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.
Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek.
Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de rüzgarın saatte 30-60 km hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den kritik uyarılar

1. Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı:
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunmalı.
2. Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:
Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (30-60 km/saat) etkili olacak.
Çatı uçmaları, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği için tedbirli olunması gerekiyor.
3. Çığ Tehlikesi ve Don Uyarısı:
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde son kar yağışları nedeniyle çığ riski yüksek.
İlgili bölgelerde yaşayanların dikkatli olması, yetkililerin uyarılarını takip etmesi öneriliyor.

Bugün hava nasıl olacak?


3 Mart Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağmur, sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar düşerken, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi var. Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte detaylar…

Türkiye genelinde yağışlı hava hakim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 3 Mart Pazartesi günü yurt genelinde bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun birçok bölgesinde yağış beklenirken, bazı illerde kar yağışı da görülecek.

Marmara Bölgesi: Kuvvetli rüzgar ve yağmur etkili olacak

İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde yağmur bekleniyor.
Bölgenin güneybatısında (Edirne ve Çanakkale çevreleri) kuzey yönlerden saatte 30-50 km hızla rüzgar esecek.
Gece saatlerinde doğu kesimlerde sis ve pus oluşabilir.

Ege Bölgesi: Yağmur ve kuvvetli rüzgar geliyor

İzmir, Muğla ve Denizli’de sağanak yağış etkili olacak.
Afyonkarahisar ve Kütahya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
Kıyı kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla esmesi tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi: Sağanak yağış ve puslu hava uyarısı

Antalya, Mersin ve Adana’nın kuzeyinde yer yer sağanak yağış bekleniyor.
Gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis görülebilir.

İç Anadolu Bölgesi: Kar ve yağmur bir arada

Ankara ve Eskişehir’de sabah saatlerinde yağmur bekleniyor.
Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde kar yağışı etkili olacak.
Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.

Karadeniz Bölgesi: Yağmur ve kar yağışı uyarısı

Batı Karadeniz’de (Bolu, Düzce, Zonguldak) aralıklı yağmur ve yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı görülebilir.
Doğu Karadeniz’in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi: Kar ve çığ tehlikesi var

Erzurum, Kars, Tunceli, Bingöl ve Erzincan’da yoğun kar yağışı bekleniyor.
Van ve Hakkari’de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak.
Bölgede buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Yağışlar devam ediyor

Diyarbakır, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde yağmur etkili olacak.
Bölgenin kuzeyinde buzlanma ve don riski var.

Denizlerde hava durumu: Fırtına bekleniyor

Orta Ege’de fırtına, Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz’de aralıklı yağmur ve dalga yüksekliği 2 metreyi bulabilir.
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