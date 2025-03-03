https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/meteorolojiden-son-dakika-uyari-kabus-gibi-bir-hava-geliyor-istanbul-dahil-bircok-sehir-kar-saganak-1094131862.html

Meteoroloji'den son dakika uyarı: 'Kabus gibi bir hava geliyor, İstanbul dahil birçok şehir kar, sağanak ve fırtınalı'

Meteoroloji'den son dakika uyarı: 'Kabus gibi bir hava geliyor, İstanbul dahil birçok şehir kar, sağanak ve fırtınalı'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! 3 Mart Pazartesi günü Türkiye genelinde yağmur, kar ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Sıcaklıklar 3 ila 5 derece düşerken, bazı bölgelerde çığ, buzlanma ve don riski var.

2025-03-03T07:57+0300

2025-03-03T07:57+0300

2025-03-03T07:57+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 3 Mart Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, Ege'nin iç ve güney kesimleri, Akdeniz'in batı ve orta bölgesi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batı bölgelerinde yağış etkili olacak.Hangi bölgelerde hangi tür yağış bekleniyor?Sıcaklıklar düşüyor! Rüzgar kuvvetleniyorYağışla birlikte kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.Meteoroloji’den kritik uyarılar1. Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı:2. Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:3. Çığ Tehlikesi ve Don Uyarısı:Bugün hava nasıl olacak?3 Mart Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağmur, sağanak ve kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar düşerken, özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi var. Marmara ve Ege’de kuvvetli rüzgar bekleniyor. İşte detaylar…Türkiye genelinde yağışlı hava hakimMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 3 Mart Pazartesi günü yurt genelinde bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun birçok bölgesinde yağış beklenirken, bazı illerde kar yağışı da görülecek.Marmara Bölgesi: Kuvvetli rüzgar ve yağmur etkili olacakEge Bölgesi: Yağmur ve kuvvetli rüzgar geliyorAkdeniz Bölgesi: Sağanak yağış ve puslu hava uyarısıİç Anadolu Bölgesi: Kar ve yağmur bir aradaKaradeniz Bölgesi: Yağmur ve kar yağışı uyarısıDoğu Anadolu Bölgesi: Kar ve çığ tehlikesi varGüneydoğu Anadolu Bölgesi: Yağışlar devam ediyorDenizlerde hava durumu: Fırtına bekleniyor

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