https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/enag-enflasyon-oranini-acikladi-subat-ayi-enflasyon-rakamlari-ne-oldu-1094133369.html

ENAG enflasyon oranını açıkladı: Şubat ayı enflasyon rakamları ne oldu?

ENAG enflasyon oranını açıkladı: Şubat ayı enflasyon rakamları ne oldu?

Sputnik Türkiye

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Şubat ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.37 artarken yıllık enflasyon... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T09:19+0300

2025-03-03T09:19+0300

2025-03-03T09:56+0300

ekonomi̇

enagrup

enflasyon

enflasyon araştırma grubu

tüi̇k

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

enflasyon rakamları

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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), son dakika aralık ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu paylaştı. Enflasyon aylık bazda yüzde 3.37 artarken yıllık bazda ise yüzde 79.51 oldu.TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş yüzde 6.77 ile "Haberleşme" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş yüzde 0 ile "Sağlık" grubunda olduEkonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentisiAA Finans tarafından gerçekleştirilen beklenti anketine 20 ekonomist katıldı. Anket sonuçlarına göre, şubat ayı enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 2.97 olarak belirlendi. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 2.30 ile yüzde 3.40 arasında değişiyor.İstanbul'da enflasyon göstergeleri ne diyor?İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) açıkladığı İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre, şubat ayında fiyatlar aylık bazda yüzde 3.19 arttı. Bu oran, ocak ayında yüzde 5.16 seviyesindeydi. İstanbul Toptan Eşya Fiyatları Endeksi ise aylık yüzde 2.33 artış gösterirken, yıllık artış oranı yüzde 35.10 oldu.TÜİK enflasyon verilerini saat kaçta açıklayacak?TÜİK, şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak. Açıklanacak veriler, ekonomi politikalarının gidişatını ve piyasalardaki beklentileri önemli ölçüde etkileyecek.

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