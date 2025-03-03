https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/milli-savunma-bakani-guler-surecin-sabote-edilmesine-ve-uzatilmasina-asla-musaade-edilemeyecek-1094157028.html

Milli Savunma Bakanı Güler: Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Güler: Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Güler, terörle mücadele sürecinde... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T22:45+0300

2025-03-03T22:45+0300

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türki̇ye

milli savunma bakanı

milli savunma bakanlığı

yaşar güler

pkk

pkk/kck

pkk/ypg

pkk/pyd

ypg/pkk

abdullah öcalan

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, sürecin sabote edilmesine veya uzatılmasına asla izin verilmeyeceğini belirterek "Temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Tarihi bir adım atılacaksa, bu, ağır bedeller karşılığında olmuştur. Bu bedelin asıl yükü, şehit ve gazilerimiz ile onların saygıdeğer aileleri tarafından yüklenilmiştir. Onlara minnettarlığımız kelimelerle anlatılamayacak kadar derindir" dedi.Bakan Güler, şehitlerin ve gazilerin haklarının asla ödenemeyeceğini vurgulayarak "Ancak şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimiz ve gazilerimiz daima yanımızdadır. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bugünün güçlü Türkiye'sinin manevi mimarlarıdır" ifadelerini kullandı.Bakan Güler, terör örgütlerinin yıllardır süren baskılarına rağmen devletin yanında yer alan bölge halkına da şükranlarını iletti. Güler "85 milyon vatandaşımız ve özellikle terör örgütünün baskılarına boyun eğmeyen, devletinin yanında durmaktan vazgeçmeyen cefakar bölge halkımıza minnettarız. Bu tutumlarıyla boş çabaların sonuçsuz kalacağını bir kez daha göstermişlerdir," diye konuştu.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülkenin güvenliği için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirten MSB Bakanı Güler, "Kahraman TSK'mız, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkesine yönelik her türlü tehdide karşı etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle mücadeleye devam edecektir. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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