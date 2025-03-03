https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/milli-savunma-bakani-guler-surecin-sabote-edilmesine-ve-uzatilmasina-asla-musaade-edilemeyecek-1094157028.html
Milli Savunma Bakanı Güler: Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek
Milli Savunma Bakanı Güler: Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Güler, terörle mücadele sürecinde... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T22:45+0300
2025-03-03T22:45+0300
2025-03-03T22:49+0300
türki̇ye
milli savunma bakanı
milli savunma bakanlığı
yaşar güler
pkk
pkk/kck
pkk/ypg
pkk/pyd
ypg/pkk
abdullah öcalan
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, sürecin sabote edilmesine veya uzatılmasına asla izin verilmeyeceğini belirterek "Temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Tarihi bir adım atılacaksa, bu, ağır bedeller karşılığında olmuştur. Bu bedelin asıl yükü, şehit ve gazilerimiz ile onların saygıdeğer aileleri tarafından yüklenilmiştir. Onlara minnettarlığımız kelimelerle anlatılamayacak kadar derindir" dedi.Bakan Güler, şehitlerin ve gazilerin haklarının asla ödenemeyeceğini vurgulayarak "Ancak şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimiz ve gazilerimiz daima yanımızdadır. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bugünün güçlü Türkiye'sinin manevi mimarlarıdır" ifadelerini kullandı.Bakan Güler, terör örgütlerinin yıllardır süren baskılarına rağmen devletin yanında yer alan bölge halkına da şükranlarını iletti. Güler "85 milyon vatandaşımız ve özellikle terör örgütünün baskılarına boyun eğmeyen, devletinin yanında durmaktan vazgeçmeyen cefakar bölge halkımıza minnettarız. Bu tutumlarıyla boş çabaların sonuçsuz kalacağını bir kez daha göstermişlerdir," diye konuştu.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülkenin güvenliği için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirten MSB Bakanı Güler, "Kahraman TSK'mız, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkesine yönelik her türlü tehdide karşı etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle mücadeleye devam edecektir. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/sirri-sureyya-onder-sehitlerimiz-yitirdiklerimiz-butun-canlarimiz-bizim-icin-aziz-1094156153.html
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milli savunma bakanı, milli savunma bakanlığı, yaşar güler, pkk, pkk/kck, pkk/ypg, pkk/pyd, ypg/pkk, abdullah öcalan, i̇mralı, i̇mralı cezaevi, i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti
milli savunma bakanı, milli savunma bakanlığı, yaşar güler, pkk, pkk/kck, pkk/ypg, pkk/pyd, ypg/pkk, abdullah öcalan, i̇mralı, i̇mralı cezaevi, i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti
Milli Savunma Bakanı Güler: Sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına asla müsaade edilmeyecek
22:45 03.03.2025 (güncellendi: 22:49 03.03.2025)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM'de düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bakan Güler, terörle mücadele sürecinde yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken sürecin sabote edilmesine veya uzatılmasına asla izin verilmeyeceğini belirtti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından yaşanan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Güler, sürecin sabote edilmesine veya uzatılmasına asla izin verilmeyeceğini belirterek "Temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır. Tarihi bir adım atılacaksa, bu, ağır bedeller karşılığında olmuştur. Bu bedelin asıl yükü, şehit ve gazilerimiz ile onların saygıdeğer aileleri tarafından yüklenilmiştir. Onlara minnettarlığımız kelimelerle anlatılamayacak kadar derindir" dedi.
Bakan Güler, şehitlerin ve gazilerin haklarının asla ödenemeyeceğini vurgulayarak "Ancak şehitlerimizin emaneti olan kıymetli ailelerimiz ve gazilerimiz daima yanımızdadır. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bugünün güçlü Türkiye'sinin manevi mimarlarıdır" ifadelerini kullandı.
Bakan Güler, terör örgütlerinin yıllardır süren baskılarına rağmen devletin yanında yer alan bölge halkına da şükranlarını iletti. Güler "85 milyon vatandaşımız ve özellikle terör örgütünün baskılarına boyun eğmeyen, devletinin yanında durmaktan vazgeçmeyen cefakar bölge halkımıza minnettarız. Bu tutumlarıyla boş çabaların sonuçsuz kalacağını bir kez daha göstermişlerdir," diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülkenin güvenliği için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu belirten MSB Bakanı Güler, "Kahraman TSK'mız, dün olduğu gibi bugün ve yarın da ülkesine yönelik her türlü tehdide karşı etkin, caydırıcı ve saygın nitelikleriyle mücadeleye devam edecektir. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.