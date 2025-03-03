https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/cezayir-cumhurbaskani-tebbun-arap-birligi-zirvesine-katilmiyor-1094136529.html

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Arap Birliği Zirvesi'ne katılmıyor

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Arap Birliği Zirvesi'ne katılmıyor

Sputnik Türkiye

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Filistin meselesiyle ilgili Mısır'da yarın düzenlenecek Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne katılmama kararı aldı... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

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mısır

cezayir

abdulmecid tebbun

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Filistin'deki gelişmeler sonrasında olağanüstü toplanacak olan Arap Birliği Zirvesi, yarın (4 Mart) Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak. Cezayir resmi haber ajansının haberine göre, "Cumhurbaşkanı Tebbun, Mısır'ın ev sahipliğinde 4 Mart Salı günü Filistin davasına dair gelişmelerin ele alınacağı Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne şahsen katılmama kararı aldı" denildi.Zirvenin hazırlık sürecinde birtakım "ihlal ve eksiklerin" olduğuna işaret edilen haberde, şunlar kaydedildi:Haberde, Tebbun'un zirvede Cezayir'i temsil etmesi için Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı görevlendirdiği belirtildi.Mısır, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele almak ve ABD'nin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı ortak bir Arap tutumu belirlemek amacıyla 4 Mart Salı günü olağanüstü Arap zirvesine ev sahipliği yapacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/iran-cumhurbaskani-yardimcisi-zarif-istifa-etti-1094129438.html

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