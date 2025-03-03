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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Arap Birliği Zirvesi'ne katılmıyor
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Arap Birliği Zirvesi'ne katılmıyor
Sputnik Türkiye
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Filistin meselesiyle ilgili Mısır'da yarın düzenlenecek Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne katılmama kararı aldı... 03.03.2025, Sputnik Türkiye
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Filistin'deki gelişmeler sonrasında olağanüstü toplanacak olan Arap Birliği Zirvesi, yarın (4 Mart) Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak. Cezayir resmi haber ajansının haberine göre, "Cumhurbaşkanı Tebbun, Mısır'ın ev sahipliğinde 4 Mart Salı günü Filistin davasına dair gelişmelerin ele alınacağı Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne şahsen katılmama kararı aldı" denildi.Zirvenin hazırlık sürecinde birtakım "ihlal ve eksiklerin" olduğuna işaret edilen haberde, şunlar kaydedildi:Haberde, Tebbun'un zirvede Cezayir'i temsil etmesi için Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı görevlendirdiği belirtildi.Mısır, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele almak ve ABD'nin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı ortak bir Arap tutumu belirlemek amacıyla 4 Mart Salı günü olağanüstü Arap zirvesine ev sahipliği yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/iran-cumhurbaskani-yardimcisi-zarif-istifa-etti-1094129438.html
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ahmed attaf, filistin, mısır, cezayir, abdulmecid tebbun
ahmed attaf, filistin, mısır, cezayir, abdulmecid tebbun

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Arap Birliği Zirvesi'ne katılmıyor

10:32 03.03.2025
© AP PhotoCezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Arap Birliği Zirvesi'ne katılmıyor
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Arap Birliği Zirvesi'ne katılmıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2025
© AP Photo
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Filistin meselesiyle ilgili Mısır'da yarın düzenlenecek Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne katılmama kararı aldı. Tebbun, zirve hazırlıklarında "ihlal ve eksiklikler" sebebiyle katılmayacağı kaydedildi.
Filistin'deki gelişmeler sonrasında olağanüstü toplanacak olan Arap Birliği Zirvesi, yarın (4 Mart) Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak. Cezayir resmi haber ajansının haberine göre, "Cumhurbaşkanı Tebbun, Mısır'ın ev sahipliğinde 4 Mart Salı günü Filistin davasına dair gelişmelerin ele alınacağı Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne şahsen katılmama kararı aldı" denildi.
Zirvenin hazırlık sürecinde birtakım "ihlal ve eksiklerin" olduğuna işaret edilen haberde, şunlar kaydedildi:
"Hazırlık süreci belirli ve dar bazı Arap ülkeleriyle sınırlı tutuldu. Bu ülkeler, Filistin davasıyla ilgilenen diğer Arap ülkeleriyle hiçbir koordinasyon yapmadan Kahire'de gerçekleşmesi planlanan zirvenin sonuçlarını tek başlarına hazırlamayı tercih etti."
Haberde, Tebbun'un zirvede Cezayir'i temsil etmesi için Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı görevlendirdiği belirtildi.
Mısır, Filistin meselesindeki son gelişmeleri ele almak ve ABD'nin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı ortak bir Arap tutumu belirlemek amacıyla 4 Mart Salı günü olağanüstü Arap zirvesine ev sahipliği yapacak.
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