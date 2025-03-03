https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/iran-cumhurbaskani-yardimcisi-zarif-istifa-etti-1094129438.html

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti

Sputnik Türkiye

İran'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevad Zarif görevinden istifa etti. Zarif, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sundu. 03.03.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

muhammed cevad zarif

istifa

i̇ran

mesud pezeşkiyan

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sundu. Pezeşkiyan'ın Zarif'in istifa mektubuna henüz yanıt vermediği bildirildi.Zarif'in istifasının Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti'nin Meclis tarafından azledilmesinden sonra gelmesine dikkat çekildi. Ekonomideki sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlanan Himmeti dün Meclis tarafından azledilmişti.Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 2013-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Zarif, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarındandı. Zarif, ağustos ayında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.Aşırı muhafazakar grupların hedefinde olan Zarif, hükümetin Mecliste güven oyu aldığı ağustosta da istifa ettiği imasında bulunmuş ancak daha sonra görevine devam etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-sorun-yok-iki-turkce-siir-okumaktan-sorun-cikmaz-1093716176.html

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muhammed cevad zarif, istifa, i̇ran, mesud pezeşkiyan