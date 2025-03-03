https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/iran-cumhurbaskani-yardimcisi-zarif-istifa-etti-1094129438.html
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti
Sputnik Türkiye
İran'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevad Zarif görevinden istifa etti. Zarif, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sundu. 03.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-03T00:43+0300
2025-03-03T00:43+0300
2025-03-03T00:49+0300
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muhammed cevad zarif
istifa
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mesud pezeşkiyan
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sundu. Pezeşkiyan'ın Zarif'in istifa mektubuna henüz yanıt vermediği bildirildi.Zarif'in istifasının Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti'nin Meclis tarafından azledilmesinden sonra gelmesine dikkat çekildi. Ekonomideki sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlanan Himmeti dün Meclis tarafından azledilmişti.Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 2013-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Zarif, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarındandı. Zarif, ağustos ayında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.Aşırı muhafazakar grupların hedefinde olan Zarif, hükümetin Mecliste güven oyu aldığı ağustosta da istifa ettiği imasında bulunmuş ancak daha sonra görevine devam etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-sorun-yok-iki-turkce-siir-okumaktan-sorun-cikmaz-1093716176.html
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muhammed cevad zarif, istifa, i̇ran, mesud pezeşkiyan
muhammed cevad zarif, istifa, i̇ran, mesud pezeşkiyan
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti
00:43 03.03.2025 (güncellendi: 00:49 03.03.2025)
İran'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevad Zarif görevinden istifa etti. Zarif, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a sundu.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sundu. Pezeşkiyan'ın Zarif'in istifa mektubuna henüz yanıt vermediği bildirildi.
Zarif'in istifasının Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti'nin Meclis tarafından azledilmesinden sonra gelmesine dikkat çekildi. Ekonomideki sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlanan Himmeti dün Meclis tarafından azledilmişti.
Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 2013-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Zarif, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarındandı. Zarif, ağustos ayında Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.
Aşırı muhafazakar grupların hedefinde olan Zarif, hükümetin Mecliste güven oyu aldığı ağustosta da istifa ettiği imasında bulunmuş ancak daha sonra görevine devam etmişti.