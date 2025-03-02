https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/trafik-cezalarina-duzenleme-geliyor-alkollu-arac-kullanan-hapis-yatacak-1094123554.html
Trafik cezalarına düzenleme geliyor: Alkollü araç kullanan hapis yatacak
Trafik cezalarına düzenleme geliyor: Alkollü araç kullanan hapis yatacak
Sputnik Türkiye
Yeni yargı paketi kapsamında, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik cezalar artırılıyor. Drift atanlara 80 bin lira, ehliyetsiz araç... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T16:26+0300
2025-03-02T16:26+0300
2025-03-02T16:33+0300
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TBMM'de görüşülecek yeni yargı paketiyle trafik cezalarına düzenleme getirilecek.Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yargı paketinin trafik suçlarına yönelik caydırıcı ve ağır cezalar içereceği açıklandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Paketin Meclis gündemine gelmesiyle birlikte, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik para cezaları artırılacak, hapis cezaları ise daha sıkı bir şekilde uygulanacak.Yeni yargı paketi kapsamında trafik cezalarındaki değişiklikler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/bakanlik-duyurdu-bu-araclara-6-ilde-trafik-yasagi-pazar-1300e-kadar-surecek-1093863457.html
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Trafik cezalarına düzenleme geliyor: Alkollü araç kullanan hapis yatacak
16:26 02.03.2025 (güncellendi: 16:33 02.03.2025)
Yeni yargı paketi kapsamında, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik cezalar artırılıyor. Drift atanlara 80 bin lira, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira ceza verilecek, alkollü araç kullanmanın ise cezaevinde yatarı olacak. Ayrıca, ambulans, polis ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin cezası 20 bin liraya yükseltilecek.
TBMM'de görüşülecek yeni yargı paketiyle trafik cezalarına düzenleme getirilecek.
Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yargı paketinin trafik suçlarına yönelik caydırıcı ve ağır cezalar içereceği açıklandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Paketin Meclis gündemine gelmesiyle birlikte, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik para cezaları artırılacak, hapis cezaları ise daha sıkı bir şekilde uygulanacak.
Yeni yargı paketi kapsamında trafik cezalarındaki değişiklikler:
1.Alkollü araç kullanma:
Alt sınır 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Ceza, 'yatarak' çekilecek. En az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalınacak. Para cezası 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükseltilecek. (Ehliyete el koyma süresi: 6 aydan 1 yıla çıkarılacak)
2.Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma:
47 bin 842 liradan 100 bin liraya yükseltilecek. (Ehliyeti geri alma süresi: 5 yıl olarak korundu)
3.Drift atma:
46 bin 392 liradan 80 bin liraya yükseltilecek. (Ehliyete el koyma süresi: 60 günden 1 yıla çıkarılacak)
4.Makas atma:
9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükseltilecek. (Ehliyete el koyma süresi: 1 yıl olarak belirlenecek)
5.Ehliyetsiz araç kullanma:
18 bin 677 liradan 40 bin liraya yükseltilecek.
6.Ambulans, polis ve itfaiye araçlarına yol vermeme:
993 liradan 20 bin liraya yükseltilecek.