https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/trafik-cezalarina-duzenleme-geliyor-alkollu-arac-kullanan-hapis-yatacak-1094123554.html

Trafik cezalarına düzenleme geliyor: Alkollü araç kullanan hapis yatacak

Trafik cezalarına düzenleme geliyor: Alkollü araç kullanan hapis yatacak

Sputnik Türkiye

Yeni yargı paketi kapsamında, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik cezalar artırılıyor. Drift atanlara 80 bin lira, ehliyetsiz araç... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T16:26+0300

2025-03-02T16:26+0300

2025-03-02T16:33+0300

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TBMM'de görüşülecek yeni yargı paketiyle trafik cezalarına düzenleme getirilecek.Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yargı paketinin trafik suçlarına yönelik caydırıcı ve ağır cezalar içereceği açıklandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Paketin Meclis gündemine gelmesiyle birlikte, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik para cezaları artırılacak, hapis cezaları ise daha sıkı bir şekilde uygulanacak.Yeni yargı paketi kapsamında trafik cezalarındaki değişiklikler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/bakanlik-duyurdu-bu-araclara-6-ilde-trafik-yasagi-pazar-1300e-kadar-surecek-1093863457.html

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