Trafik cezalarına düzenleme geliyor: Alkollü araç kullanan hapis yatacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
GUNDEM OZEL
Ukrayna Oval Ofis'te kriz çıkardı
12:00
153 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
14:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Yıllar boyu eskiyemen parçalara imza attı
16:33
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
18:07
153 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
21:20
153 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne adını plak şirketi verdi
12:10
15 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
18:08
153 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/trafik-cezalarina-duzenleme-geliyor-alkollu-arac-kullanan-hapis-yatacak-1094123554.html
Trafik cezalarına düzenleme geliyor: Alkollü araç kullanan hapis yatacak
Trafik cezalarına düzenleme geliyor: Alkollü araç kullanan hapis yatacak
Sputnik Türkiye
Yeni yargı paketi kapsamında, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik cezalar artırılıyor. Drift atanlara 80 bin lira, ehliyetsiz araç... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T16:26+0300
2025-03-02T16:33+0300
türki̇ye
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
trafik ihlali
trafik cezası
fahri trafik müfettişi
trafik sigortası
trafik cezaları
trafik polisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088854723_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d14f3aa44d9f499c16205e2ab5097b43.jpg
TBMM'de görüşülecek yeni yargı paketiyle trafik cezalarına düzenleme getirilecek.Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yargı paketinin trafik suçlarına yönelik caydırıcı ve ağır cezalar içereceği açıklandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Paketin Meclis gündemine gelmesiyle birlikte, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik para cezaları artırılacak, hapis cezaları ise daha sıkı bir şekilde uygulanacak.Yeni yargı paketi kapsamında trafik cezalarındaki değişiklikler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/bakanlik-duyurdu-bu-araclara-6-ilde-trafik-yasagi-pazar-1300e-kadar-surecek-1093863457.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088854723_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_47f8ce7f98f366c5b92e104c7e355586.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, fahri trafik müfettişi, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, kanun, kanun teklifi, torba kanun, kanun tasarısı, kanun iptali
trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, fahri trafik müfettişi, trafik sigortası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası, kanun, kanun teklifi, torba kanun, kanun tasarısı, kanun iptali

Trafik cezalarına düzenleme geliyor: Alkollü araç kullanan hapis yatacak

16:26 02.03.2025 (güncellendi: 16:33 02.03.2025)
© AAİstanbul trafik
İstanbul trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© AA
Abone ol
Yeni yargı paketi kapsamında, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik cezalar artırılıyor. Drift atanlara 80 bin lira, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira ceza verilecek, alkollü araç kullanmanın ise cezaevinde yatarı olacak. Ayrıca, ambulans, polis ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin cezası 20 bin liraya yükseltilecek.
TBMM'de görüşülecek yeni yargı paketiyle trafik cezalarına düzenleme getirilecek.
Adalet Bakanlığı ve AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yargı paketinin trafik suçlarına yönelik caydırıcı ve ağır cezalar içereceği açıklandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Paketin Meclis gündemine gelmesiyle birlikte, trafikte can ve mal güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik para cezaları artırılacak, hapis cezaları ise daha sıkı bir şekilde uygulanacak.

Yeni yargı paketi kapsamında trafik cezalarındaki değişiklikler:

1.
Alkollü araç kullanma: Alt sınır 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Ceza, 'yatarak' çekilecek. En az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalınacak. Para cezası 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükseltilecek. (Ehliyete el koyma süresi: 6 aydan 1 yıla çıkarılacak)
2.
Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma: 47 bin 842 liradan 100 bin liraya yükseltilecek. (Ehliyeti geri alma süresi: 5 yıl olarak korundu)
3.
Drift atma: 46 bin 392 liradan 80 bin liraya yükseltilecek. (Ehliyete el koyma süresi: 60 günden 1 yıla çıkarılacak)
4.
Makas atma: 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükseltilecek. (Ehliyete el koyma süresi: 1 yıl olarak belirlenecek)
5.
Ehliyetsiz araç kullanma: 18 bin 677 liradan 40 bin liraya yükseltilecek.
6.
Ambulans, polis ve itfaiye araçlarına yol vermeme: 993 liradan 20 bin liraya yükseltilecek.
Kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
TÜRKİYE
Bakanlık duyurdu: Bu araçlara 6 ilde trafik yasağı, pazar 13.00'e kadar sürecek
21 Şubat, 11:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала