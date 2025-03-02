https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/lider-puan-kaybetti-kasimpasa-galatasaray-maci-3-3-berabere-bitti-1094128037.html
Lider puan kaybetti: Kasımpaşa, Galatasaray maçı 3-3 berabere bitti
Lider puan kaybetti: Kasımpaşa, Galatasaray maçı 3-3 berabere bitti
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Maçta Osimhen iki, Davinson Sanchez bir gol kaydederken, Kasımpaşa'nın... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T21:47+0300
2025-03-02T21:47+0300
2025-03-02T21:47+0300
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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Galatasaray maçın ilk yarısında Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, ikinci yarıda Kasımpaşa'nın Ben Ouanes ve Brekalo golleriyle geriye düştü. Davinson Sanchez'in kafa golü ve Osimhen'in ikinci golüyle yeniden öne geçen Galatasaray, Hajradinovic'in penaltı golüne engel olamadı. Maçın sonunda skor 3-3 olarak belirlenirken, Galatasaray 65 puana yükseldi, Kasımpaşa ise 32 puanda kaldı. Lider Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ise maç eksiğiyle 58 puanda kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/galatasaray-tff-baskani-ve-tahkim-kurulu-uyeleri-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak-1094107072.html
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kasımpaşa, davinson sanchez, galatasaray, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, maç, maç yayını, tarihi maç, süper lig, trendyol süper lig, puan, puan sistemi
Lider puan kaybetti: Kasımpaşa, Galatasaray maçı 3-3 berabere bitti
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Maçta Osimhen iki, Davinson Sanchez bir gol kaydederken, Kasımpaşa'nın gollerini Ben Ouanes, Brekalo ve Hajradinovic attı. Bu sonuçla Galatasaray 65 puana yükselirken, en yakın takipçisi Fenerbahçe maç eksiğiyle 58 puanda kaldı.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.
Galatasaray maçın ilk yarısında Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, ikinci yarıda Kasımpaşa'nın Ben Ouanes ve Brekalo golleriyle geriye düştü. Davinson Sanchez'in kafa golü ve Osimhen'in ikinci golüyle yeniden öne geçen Galatasaray, Hajradinovic'in penaltı golüne engel olamadı. Maçın sonunda skor 3-3 olarak belirlenirken, Galatasaray 65 puana yükseldi, Kasımpaşa ise 32 puanda kaldı. Lider Galatasaray'ın en yakın rakibi Fenerbahçe ise maç eksiğiyle 58 puanda kaldı.