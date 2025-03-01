https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/galatasaray-tff-baskani-ve-tahkim-kurulu-uyeleri-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak-1094107072.html

Galatasaray, TFF Başkanı ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak

Galatasaray, TFF Başkanı ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak

Sputnik Türkiye

Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. 01.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-01T14:23+0300

2025-03-01T14:23+0300

2025-03-01T14:23+0300

spor

galatasaray

türkiye futbol federasyonu (tff)

tahkim kurulu

suç duyurusu

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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.Kulübün Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın uzun süredir haksız uygulamalara maruz kaldığını belirterek, TFF yönetiminin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü savundu. Natan, Tahkim Kurulu’nun oluşum sürecinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, bu yapının aldığı kararların meşruiyetini tartışmaya açtı.Natan, "Türk futbolunu, Türk hakemini, Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho’nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz. Bu yaşananlar bile sadece ve sadece kazanmak için hangi değerlerden vazgeçmeye hazır olduklarını açık bir şekilde göstermektedir. Kulübümüz, kamu gücünü elinde bulunduran ve göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı bulunan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacaktır. Galatasaray, son birkaç senedir üzerinde oynanan oyunları sahadaki futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir. Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır. Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım. Tarih tekerrürden ibarettir. Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak" ifadelerini kullandı.Kulüp, resmi süreçleri başlatarak suç duyurusunu kısa süre içinde yetkili mercilere iletmeye hazırlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/tff-tahkim-kurulundan-yeni-karar-mourinhoya-verilen-4-maclik-cezayi-2-maca-dusurdu-1094097409.html

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galatasaray, tff, tahkim kurulu, ibrahim hacıosmanoğlu, suç duyurusu, jose mourinho, şampiyonluk, türk futbolu