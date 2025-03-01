Galatasaray, TFF Başkanı ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Öcalan'ın çağrısının arka planında ne var?
07:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Öcalan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Kira gelir beyanname süreci başlıyor: Kimler ne kadar vergi ödeyecek?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
On bir ayın sultanı Ramazan başlıyor.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Gene Hackman'ın hayatı ve sinema dünyasına katkıları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Tamamlayıcı emeklilik sistemi
15:07
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Mutfakta yangın büyüdü: Harcama yüzde 45 arttı
17:44
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:28
13 dk
SESLİ HABER
Artvin'in kar mücadelesi: 5-6 metre oldu, 7 gündür okullar tatil
18:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
İmralı açıklaması nasıl okunmalı?
19:11
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
GUNDEM OZEL
Ukrayna Oval Ofis'te kriz çıkardı
12:00
153 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
14:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250301/galatasaray-tff-baskani-ve-tahkim-kurulu-uyeleri-hakkinda-suc-duyurusunda-bulunacak-1094107072.html
Galatasaray, TFF Başkanı ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak
Galatasaray, TFF Başkanı ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak
Sputnik Türkiye
Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. 01.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-01T14:23+0300
2025-03-01T14:23+0300
spor
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
tahkim kurulu
suç duyurusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093001549_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_070eb2cc710ed6b9eabf0d8456f53c70.jpg
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.Kulübün Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın uzun süredir haksız uygulamalara maruz kaldığını belirterek, TFF yönetiminin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü savundu. Natan, Tahkim Kurulu’nun oluşum sürecinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, bu yapının aldığı kararların meşruiyetini tartışmaya açtı.Natan, "Türk futbolunu, Türk hakemini, Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho’nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz. Bu yaşananlar bile sadece ve sadece kazanmak için hangi değerlerden vazgeçmeye hazır olduklarını açık bir şekilde göstermektedir. Kulübümüz, kamu gücünü elinde bulunduran ve göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı bulunan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacaktır. Galatasaray, son birkaç senedir üzerinde oynanan oyunları sahadaki futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir. Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır. Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım. Tarih tekerrürden ibarettir. Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak" ifadelerini kullandı.Kulüp, resmi süreçleri başlatarak suç duyurusunu kısa süre içinde yetkili mercilere iletmeye hazırlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250228/tff-tahkim-kurulundan-yeni-karar-mourinhoya-verilen-4-maclik-cezayi-2-maca-dusurdu-1094097409.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/18/1093001549_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ff26ac5be2968fd63815fe9975c0097f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray, tff, tahkim kurulu, ibrahim hacıosmanoğlu, suç duyurusu, jose mourinho, şampiyonluk, türk futbolu
galatasaray, tff, tahkim kurulu, ibrahim hacıosmanoğlu, suç duyurusu, jose mourinho, şampiyonluk, türk futbolu

Galatasaray, TFF Başkanı ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak

14:23 01.03.2025
© AAGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2025
© AA
Abone ol
Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
Kulübün Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın uzun süredir haksız uygulamalara maruz kaldığını belirterek, TFF yönetiminin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü savundu. Natan, Tahkim Kurulu’nun oluşum sürecinin hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, bu yapının aldığı kararların meşruiyetini tartışmaya açtı.
Natan, "Türk futbolunu, Türk hakemini, Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho’nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz. Bu yaşananlar bile sadece ve sadece kazanmak için hangi değerlerden vazgeçmeye hazır olduklarını açık bir şekilde göstermektedir. Kulübümüz, kamu gücünü elinde bulunduran ve göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı bulunan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesi ile suç duyurusunda bulunacaktır. Galatasaray, son birkaç senedir üzerinde oynanan oyunları sahadaki futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir. Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır. Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım. Tarih tekerrürden ibarettir. Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak" ifadelerini kullandı.
Kulüp, resmi süreçleri başlatarak suç duyurusunu kısa süre içinde yetkili mercilere iletmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2025
SPOR
TFF Tahkim Kurulu'ndan yeni karar: Mourinho'ya verilen 4 maçlık cezayı 2 maça düşürdü
Dün, 21:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала