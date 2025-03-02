https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/galatasarayda-yeni-kaleci-arayisi-suruyor-musleranin-yerine-eski-kaleci-hamlesi-1094122591.html

Galatasaray'da yeni kaleci arayışı sürüyor: Muslera'nın yerine eski kaleci hamlesi

Galatasaray'da yeni kaleci arayışı sürüyor: Muslera'nın yerine eski kaleci hamlesi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, sezon sonunda Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla kaleci pozisyonunda değişikliğe gidecek. Sarı-kırmızılılar, eski kalecisi Inaki Pena'yı... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T15:09+0300

2025-03-02T15:09+0300

2025-03-02T15:09+0300

spor

fernando muslera

maç

maç yayını

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol maçı

galatasaray

galatasaray sportif aş

galatasaray adası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/0f/1044036273_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bb17465dc587ee12a7e4b80d0adf022b.jpg

Galatasaray, kaleci arayışına girerek eski kalecisi Inaki Pena'yı gündemine aldı.Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı formayla yollarını ayırabileceği konuşulurken, kulüp yönetimi yeni sezon için kaleci transferi planlarını hızlandırdı. Uruguaylı file bekçisi, 14 yıldır Galatasaray'ın kalesini başarıyla korurken, bu sezon yaşının da etkisiyle performansında düşüş yaşadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı. 38 yaşındaki tecrübeli kaleciyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Galatasaray, Muslera'nın yerine kaleyi emanet edecek yeni bir isim arayışına girdi.Galatasaray'ın gündemindeki en dikkat çeken isim, 2021-22 sezonunda yarım sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Inaki Pena oldu. Ajansspor'un haberine göre, Barcelona'da yedek kulübesinde uzun süre kalan ve düzenli forma şansı arayan 26 yaşındaki İspanyol kaleci, kulübünün yeni sözleşme teklifini reddederek ayrılmak istediğini açıkladı. Pena, daha önce Galatasaray'da oynadığı dönemde gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı.Inaki Pena'nın yanı sıra Galatasaray'ın radarında başka isimler de bulunuyor. Eyüpspor'un genç kalecisi Berke Özer, Olympique Lyon'dan Lucas Perri ve Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis gibi isimler, sarı-kırmızılıların kaleci listesinde yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/okan-buruktan-derbi-karari-cikti-muslera-mi-gunay-mi-1093897752.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fernando muslera, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray adası, galatasaray spor kulübü, kaleci, inaki pena