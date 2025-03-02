Galatasaray'da yeni kaleci arayışı sürüyor: Muslera'nın yerine eski kaleci hamlesi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
GUNDEM OZEL
Ukrayna Oval Ofis'te kriz çıkardı
12:00
153 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
14:40
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Yıllar boyu eskiyemen parçalara imza attı
16:33
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
18:07
153 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
21:20
153 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne adını plak şirketi verdi
12:10
15 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
GÜNDEM ÖZEL
Oval Ofis'teki krizin perde arkası
18:08
153 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/galatasarayda-yeni-kaleci-arayisi-suruyor-musleranin-yerine-eski-kaleci-hamlesi-1094122591.html
Galatasaray'da yeni kaleci arayışı sürüyor: Muslera'nın yerine eski kaleci hamlesi
Galatasaray'da yeni kaleci arayışı sürüyor: Muslera'nın yerine eski kaleci hamlesi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, sezon sonunda Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla kaleci pozisyonunda değişikliğe gidecek. Sarı-kırmızılılar, eski kalecisi Inaki Pena'yı... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T15:09+0300
2025-03-02T15:09+0300
spor
fernando muslera
maç
maç yayını
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
galatasaray
galatasaray sportif aş
galatasaray adası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/0f/1044036273_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_bb17465dc587ee12a7e4b80d0adf022b.jpg
Galatasaray, kaleci arayışına girerek eski kalecisi Inaki Pena'yı gündemine aldı.Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı formayla yollarını ayırabileceği konuşulurken, kulüp yönetimi yeni sezon için kaleci transferi planlarını hızlandırdı. Uruguaylı file bekçisi, 14 yıldır Galatasaray'ın kalesini başarıyla korurken, bu sezon yaşının da etkisiyle performansında düşüş yaşadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı. 38 yaşındaki tecrübeli kaleciyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Galatasaray, Muslera'nın yerine kaleyi emanet edecek yeni bir isim arayışına girdi.Galatasaray'ın gündemindeki en dikkat çeken isim, 2021-22 sezonunda yarım sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Inaki Pena oldu. Ajansspor'un haberine göre, Barcelona'da yedek kulübesinde uzun süre kalan ve düzenli forma şansı arayan 26 yaşındaki İspanyol kaleci, kulübünün yeni sözleşme teklifini reddederek ayrılmak istediğini açıkladı. Pena, daha önce Galatasaray'da oynadığı dönemde gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı.Inaki Pena'nın yanı sıra Galatasaray'ın radarında başka isimler de bulunuyor. Eyüpspor'un genç kalecisi Berke Özer, Olympique Lyon'dan Lucas Perri ve Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis gibi isimler, sarı-kırmızılıların kaleci listesinde yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/okan-buruktan-derbi-karari-cikti-muslera-mi-gunay-mi-1093897752.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/0f/1044036273_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_b308280e230954f6511d31331f73b0c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fernando muslera, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray adası, galatasaray spor kulübü, kaleci, inaki pena
fernando muslera, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray adası, galatasaray spor kulübü, kaleci, inaki pena

Galatasaray'da yeni kaleci arayışı sürüyor: Muslera'nın yerine eski kaleci hamlesi

15:09 02.03.2025
© AAFernando Muslera
Fernando Muslera - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2025
© AA
Abone ol
Galatasaray, sezon sonunda Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla kaleci pozisyonunda değişikliğe gidecek. Sarı-kırmızılılar, eski kalecisi Inaki Pena'yı gündemine alırken, Pena'nın Barcelona'dan ayrılmak istediği ve Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca, Berke Özer, Lucas Perri ve Tzolakis kaleci adayları arasında olacak.
Galatasaray, kaleci arayışına girerek eski kalecisi Inaki Pena'yı gündemine aldı.
Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı formayla yollarını ayırabileceği konuşulurken, kulüp yönetimi yeni sezon için kaleci transferi planlarını hızlandırdı. Uruguaylı file bekçisi, 14 yıldır Galatasaray'ın kalesini başarıyla korurken, bu sezon yaşının da etkisiyle performansında düşüş yaşadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı. 38 yaşındaki tecrübeli kaleciyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Galatasaray, Muslera'nın yerine kaleyi emanet edecek yeni bir isim arayışına girdi.
Galatasaray'ın gündemindeki en dikkat çeken isim, 2021-22 sezonunda yarım sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Inaki Pena oldu. Ajansspor'un haberine göre, Barcelona'da yedek kulübesinde uzun süre kalan ve düzenli forma şansı arayan 26 yaşındaki İspanyol kaleci, kulübünün yeni sözleşme teklifini reddederek ayrılmak istediğini açıkladı. Pena, daha önce Galatasaray'da oynadığı dönemde gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı.
Inaki Pena'nın yanı sıra Galatasaray'ın radarında başka isimler de bulunuyor. Eyüpspor'un genç kalecisi Berke Özer, Olympique Lyon'dan Lucas Perri ve Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis gibi isimler, sarı-kırmızılıların kaleci listesinde yer aldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
SPOR
Okan Buruk'tan derbi kararı çıktı: Muslera mı Günay mı?
23 Şubat, 09:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала