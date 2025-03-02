https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/galatasarayda-yeni-kaleci-arayisi-suruyor-musleranin-yerine-eski-kaleci-hamlesi-1094122591.html
Galatasaray'da yeni kaleci arayışı sürüyor: Muslera'nın yerine eski kaleci hamlesi
Galatasaray'da yeni kaleci arayışı sürüyor: Muslera'nın yerine eski kaleci hamlesi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, sezon sonunda Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla kaleci pozisyonunda değişikliğe gidecek. Sarı-kırmızılılar, eski kalecisi Inaki Pena'yı... 02.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-02T15:09+0300
2025-03-02T15:09+0300
2025-03-02T15:09+0300
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fernando muslera
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maç yayını
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Galatasaray, kaleci arayışına girerek eski kalecisi Inaki Pena'yı gündemine aldı.Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı formayla yollarını ayırabileceği konuşulurken, kulüp yönetimi yeni sezon için kaleci transferi planlarını hızlandırdı. Uruguaylı file bekçisi, 14 yıldır Galatasaray'ın kalesini başarıyla korurken, bu sezon yaşının da etkisiyle performansında düşüş yaşadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı. 38 yaşındaki tecrübeli kaleciyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Galatasaray, Muslera'nın yerine kaleyi emanet edecek yeni bir isim arayışına girdi.Galatasaray'ın gündemindeki en dikkat çeken isim, 2021-22 sezonunda yarım sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Inaki Pena oldu. Ajansspor'un haberine göre, Barcelona'da yedek kulübesinde uzun süre kalan ve düzenli forma şansı arayan 26 yaşındaki İspanyol kaleci, kulübünün yeni sözleşme teklifini reddederek ayrılmak istediğini açıkladı. Pena, daha önce Galatasaray'da oynadığı dönemde gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı.Inaki Pena'nın yanı sıra Galatasaray'ın radarında başka isimler de bulunuyor. Eyüpspor'un genç kalecisi Berke Özer, Olympique Lyon'dan Lucas Perri ve Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis gibi isimler, sarı-kırmızılıların kaleci listesinde yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/okan-buruktan-derbi-karari-cikti-muslera-mi-gunay-mi-1093897752.html
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fernando muslera, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray adası, galatasaray spor kulübü, kaleci, inaki pena
fernando muslera, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray adası, galatasaray spor kulübü, kaleci, inaki pena
Galatasaray'da yeni kaleci arayışı sürüyor: Muslera'nın yerine eski kaleci hamlesi
Galatasaray, sezon sonunda Fernando Muslera'nın takımdan ayrılmasıyla kaleci pozisyonunda değişikliğe gidecek. Sarı-kırmızılılar, eski kalecisi Inaki Pena'yı gündemine alırken, Pena'nın Barcelona'dan ayrılmak istediği ve Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Ayrıca, Berke Özer, Lucas Perri ve Tzolakis kaleci adayları arasında olacak.
Galatasaray, kaleci arayışına girerek eski kalecisi Inaki Pena'yı gündemine aldı.
Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılı formayla yollarını ayırabileceği konuşulurken, kulüp yönetimi yeni sezon için kaleci transferi planlarını hızlandırdı. Uruguaylı file bekçisi, 14 yıldır Galatasaray'ın kalesini başarıyla korurken, bu sezon yaşının da etkisiyle performansında düşüş yaşadığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kaldı. 38 yaşındaki tecrübeli kaleciyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Galatasaray, Muslera'nın yerine kaleyi emanet edecek yeni bir isim arayışına girdi.
Galatasaray'ın gündemindeki en dikkat çeken isim, 2021-22 sezonunda yarım sezon kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Inaki Pena oldu. Ajansspor'un haberine göre, Barcelona'da yedek kulübesinde uzun süre kalan ve düzenli forma şansı arayan 26 yaşındaki İspanyol kaleci, kulübünün yeni sözleşme teklifini reddederek ayrılmak istediğini açıkladı. Pena, daha önce Galatasaray'da oynadığı dönemde gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazanmıştı.
Inaki Pena'nın yanı sıra Galatasaray'ın radarında başka isimler de bulunuyor. Eyüpspor'un genç kalecisi Berke Özer, Olympique Lyon'dan Lucas Perri ve Olympiakos'tan Konstantinos Tzolakis gibi isimler, sarı-kırmızılıların kaleci listesinde yer aldı.