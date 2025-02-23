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Okan Buruk'tan derbi kararı çıktı: Muslera mı Günay mı?
Okan Buruk'tan derbi kararı çıktı: Muslera mı Günay mı?
Sputnik Türkiye
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinde kaleyi kime emanet edeceği merak konusuydu. Okan Buruk'un Fernando Muslera ile Günay Güvenç... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
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okan buruk
fernando muslera
süper lig
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Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılıların kalesini kimin koruyacağı merak konusuydu.Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçında kaleyi sürpriz bir şekilde Günay Güvenç'e emanet ederken tecrübeli eldiven oldukça başarılı bir performans sergilemişti.Günay Güvenç'in Alkmaar maçındaki görüntüsü sonrası derbide Galatasaray'ın kalesini kimin koruyacağı tartışma konusu oldu. Milliyet'in haberine göre Okan Buruk bununla ilgili kararını verdi.Derbide Galatasaray'da kaleci kim olacak?Buna göre Okan Buruk tercihini, zorlu maçlarda tecrübesi daha fazla olan Fernando Muslera'dan yana kullandı.Uruguaylı file bekçisi bu sezon performansıyla zaman zaman eleştirilse de Okan Buruk'un, Muslera'nın tecrübesine olan güveni nedeniyle böyle bir karar aldığı vurgulandı.Öte yandan Okan Buruk'un bu kararını Muslera ile özel bir görüşme yaparak duyurduğu haber detayında yer aldı.Icardi İstanbul'a geldiSakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi İstanbul'a geldi.Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Icardi, sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.Derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen ve İstanbul'a gelen Icardi, yarın akşamki dev maçı tribünden takip edecek.
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galatasaray, okan buruk, fernando muslera, süper lig, mauro icardi, fenerbahçe, derbi
galatasaray, okan buruk, fernando muslera, süper lig, mauro icardi, fenerbahçe, derbi

Okan Buruk'tan derbi kararı çıktı: Muslera mı Günay mı?

09:53 23.02.2025
© AA / Arife KarakumGalatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
© AA / Arife Karakum
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisinde kaleyi kime emanet edeceği merak konusuydu. Okan Buruk'un Fernando Muslera ile Günay Güvenç arasında kararını verdi, zorlu maçlarda tecrübesi daha fazla olan Fernando Muslera'dan yana kullandı.
Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-kırmızılıların kalesini kimin koruyacağı merak konusuydu.
Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçında kaleyi sürpriz bir şekilde Günay Güvenç'e emanet ederken tecrübeli eldiven oldukça başarılı bir performans sergilemişti.
Günay Güvenç'in Alkmaar maçındaki görüntüsü sonrası derbide Galatasaray'ın kalesini kimin koruyacağı tartışma konusu oldu. Milliyet'in haberine göre Okan Buruk bununla ilgili kararını verdi.

Derbide Galatasaray'da kaleci kim olacak?

Buna göre Okan Buruk tercihini, zorlu maçlarda tecrübesi daha fazla olan Fernando Muslera'dan yana kullandı.
Uruguaylı file bekçisi bu sezon performansıyla zaman zaman eleştirilse de Okan Buruk'un, Muslera'nın tecrübesine olan güveni nedeniyle böyle bir karar aldığı vurgulandı.
Öte yandan Okan Buruk'un bu kararını Muslera ile özel bir görüşme yaparak duyurduğu haber detayında yer aldı.

Icardi İstanbul'a geldi

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Süper Lig'de yarın oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi İstanbul'a geldi.
Gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Icardi, sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaptı.
Derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemeyen ve İstanbul'a gelen Icardi, yarın akşamki dev maçı tribünden takip edecek.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
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