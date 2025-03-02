https://anlatilaninotesi.com.tr/20250302/bilim-insanlari-duyurdu-yiyeceklerin-tatlari-dijital-veriye-donusturuldu--1094125562.html

Bilim insanları duyurdu: Yiyeceklerin tatları dijital veriye dönüştürüldü

Bilim insanları duyurdu: Yiyeceklerin tatları dijital veriye dönüştürüldü

Sputnik Türkiye

Ohio State Üniversitesi'nden araştırmacılar, yiyecek ve içeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştüren yeni bir sistem geliştirdi. Sistemin 5 temel tada... 02.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-02T18:29+0300

2025-03-02T18:29+0300

2025-03-02T18:29+0300

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Bilim insanları yiyecek ve içeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştüren bir sistem geliştirdi.Ohio State Üniversitesi tarafından geliştirilen 'e-Taste' adı verilen yenilikçi sistemin tat alma deneyimini dijital hale getirdiği ve yiyeceklerin tatlarını sanal ortamda da taklit edebilme potansiyeli taşıdığı ifade edildi. Sistemin temel 5 tat türünü (tatlı, tuzlu, ekşi, acı ve umami) dijital verilere dönüştürmek için özel sensörler ve kimyasallar kullandığı açıklandı.Sistemin işleyişinin yiyeceklerin tatlarının sensörler aracılığıyla dijital verilere dönüştürülmesiyle başlarken dilin belirli bölgelerine kimyasallar aktararak tat alma hissini taklit ettiği belirtildi. Araştırmacılar, bir deneyde 10 kişilik bir gruba sistem tarafından üretilen farklı ekşilikteki tatları denedi. Testin sonucunda, sistemin tatları taklit etme doğruluğu yüzde 70 olarak belirlendi. Başka bir deneyde ise daha karmaşık tatlar (limonata, pasta, sahanda yumurta, kahve, balık çorbası gibi) kullanıldı ve bu sefer doğruluk oranının yüzde 87’ye kadar yükseldiği ifade edildi.Sanal ortamda tat alma deneyimi sunma potansiyeli sunan sistemin VR gözlüklerde kullanılabileceği açıklandı. Ayrıca, teknolojinin biyomedikal araştırmalarda, çevrim içi alışverişte, kilo kontrolünde, fiziksel rehabilitasyon süreçlerinde ve uzaktan eğitimde de kullanılabileceği belirtildi. Ancak, sistemde baharatlı ve yağlı tatların tam olarak taklit edilemediği, ayrıca tat alma deneyimini etkileyen koku gibi faktörlerin sistem tarafından henüz dahil edilemediği ifade edildi.

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